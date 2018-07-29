泽林视点：深入骨髓的不信任

（德国之声中文网）北京充满危机感：习近平在记者会上称，中国必须"刮骨疗毒"。人们很少听到过这位中国党和国家领导人如此强硬的说法。政府总理李克强补充说，（疫苗事件）"突破了人的道德底线"。两人不得不予以痛斥的这一问题实在巨大，并且，很例外地，同特朗普及其发动的贸易争端无关。

无用疫苗

本周，疫苗丑闻震撼了中国，并成为很长时间来罕见的举国上下争议的一大主题。这不奇怪：成为受害者的儿童可能多达数十万。数天来，不断有细节为公众所知：最初，中国药监当局通报说，长春长生生物技术医药公司在狂犬病疫苗生产及质量管理的文件上作假。一旦感染狂犬病毒，儿童有可能很快致死。公众同样是现在才知道的是：视察员去年就已发现，长生，还有其它企业，例如武汉生物制品公司，生产低质、无用的白喉、破伤风和百日咳疫苗，投入市场。仅2017年10月，就有65万支无效疫苗进入市场，它们主要被注射给儿童。中国民众忧心忡忡，尤其是因为所得信息相互矛盾，人们到现在也不清楚，很多中国婴儿从满三个月起就定期注射的疫苗"仅仅"是无效还是甚至是危险的。可以让人稍稍喘口气的是：20多万儿童那里，疫苗注射迄今未显示副作用。尽管如此，该问题引起的震惊之大实在可说是深及骨髓。

2008年的三聚氰胺丑闻使很多中国人今天都无信任感

人们又一次义愤填膺，毕竟，中国卫生业及监管当局滥用民众信任感的行为，并非首次。最令人震惊的丑闻发生于2008年：超过30万婴幼儿因喝了国产奶粉而致病。中国厂家在生产中添加了塑料前期产品三聚氰胺，以增加蛋白含量。6名儿童甚至因此死亡。该案主犯被判死刑，但显然未产生以儆效尤的效果。各种丑闻依然层出不穷：2012年，数十家医药公司生产的数百万胶囊药品中使用含铬元素的凝胶体；两年前，中国企业将大量库藏错误的过期疫苗投放市场，后来才被曝光、当事人被逮捕；本月刚传出消息：浙江华海药业的一种降压药含有潜在致癌物。

老问题

习近平未能解决这一问题。有关当局监控不力；尽管他实施了严厉的反腐战役，贪腐现象依然普遍存在。去年11月，当局曾避开公众，对长生公司判罚340万元人民币（相当于50.7万欧元），此举被证明是政府自讨没趣。在民众看来，当局这么做是为尽快让丑闻蒙混过关。尤其是，这一罚款数量同该企业盈利相比不过九牛一毛。2017年，长生盈利约为7200万欧元；再者，作为生产者，长生显然还得到国家补贴，额度高达约600万欧元。很多中国人在网上表达愤怒。网络上出现照片，显示长生公司老板和妻子在瑞士驾豪华车、乘坐直升机的情形。国家网络审查当局来不及屏蔽相关图片。甚至官媒《环球时报》也称相关事件直如"海啸"，指罚款只是"象征性的"。

面对民众的无助之感，北京拿出"零容忍"姿态，试图以此挽回民心。李克强总理宣布将设立调查委员会，清理药业腐败机构。

作为上市的家族企业，长春长生药业公司的生产已经中止，公安提请批捕18人。董事长高俊芳及其一下属已被捕。他们将被判长期徒刑，长生预期将被改制、重组。自丑闻曝光以来，长生股指下跌60%以上。再大的跌幅已不可能，因为，根据中国的股市规定，股票一天内最多只能下跌10%。

全行业臭名声

对没有涉入的其它制药企业，该丑闻亦带来痛苦后果。中国最大的疫苗生产商- 云南沃森生物、深圳康泰该、重庆智飞的股票在深圳股市暴跌，幅度最高达10%。

本文作者泽林20多年来在北京生活

药业本是北京的"中国制造2015"战略中要特别扶持的产业。根据该战略，国内药业要尽快赶上西方，并产生自己的全球市场领先者。这一计划暂时无望实现了。在出现了新近的疫苗丑闻后，中国药业要做的事情超过以往任何时候。德国拜耳等外国生产商们势必将因此获益，因为，中国消费者们有很好的记忆力。三聚氰胺丑闻发生10年后，很多中国人仍购买境外奶粉。谁有财力，就会去特区香港和澳门，接种疫苗。当地居民已担心出现接种疫苗旅游潮。而这也是社会导火索。很多中国人，尤其是不断扩大、日益自信的中产阶层，批评说，健康的生活不应是富人的特权。重建民众中失去的信任感，将是对北京的一个重大挑战。光有严厉处罚断断不够。政府应及时意识到公民们的愤怒情绪，尽早实现透明，否则，愤怒情绪就会转变为抗议。人们毕竟缺少自由选举这一阀门。眼下这样的丑闻会比任何一种贸易战都更快地演变成火点。

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