泽林视点：欧盟没有回头路

（德国之声中文网）最初计划于9月14日举行的中欧大型峰会原定两天，而现在仅持续了两个多小时。新冠疫情之下，只能通过视频举行会议，但这也让布鲁塞尔松一口气。因为，如果峰会按计划在莱比锡举行，那么27个欧洲国家元首和政府首脑将有机会与中国国家主席习近平和中国其他高级代表交换意见。

而现在仅有欧委会主席冯德莱恩、欧洲理事会主席米歇尔和欧盟轮值主席国德国总理默克尔参与其中。在这个人数较少的组合中，欧洲人至少能够给人一种印象，即他们终于以一种声音对中国说话，而在过去很少成功。过去，太多的欧盟国家在面对中国时单独行动。中国甚至以" 17 + 1"的形式建立了自己的论坛，以维护其在中欧和东欧的利益。不仅如此：2019年3月，意大利是第一个加入北京丝绸之路倡议的七国集团国家。意大利称之为历史性的里程碑。布鲁塞尔对此很不满意。



新冠危机后中国更强



因为现在对所有欧盟政治家来说，很显然，中国变得越来越自信。布鲁塞尔有些人甚至称之为"霸道"。中国比大多数西方国家更好地度过了新冠危机。 8月，第二大经济体的出口再次增长了近10％。零售销售同比增长0.5％，7月份还曾下降了1.1％。 8月份工业生产也比上年增长了5.6％。所有数据都比西方分析师预期的还要好得多。

尽管病毒危机始于中国，但这反倒使中国变得更强大。但是，这也意味着欧洲越来越依赖中国。对于欧洲汽车行业而言，中国目前是唯一的增长市场：8月增长了9％，而欧洲下滑幅度超过16％。在过去的15年中，中国与欧盟的贸易增长了两倍。迄今为止，德国是中国在欧洲最重要的贸易伙伴。



欧洲人质疑加强



尽管如此，但欧盟仍然持怀疑态度：中欧市场壁垒仍然不平衡。默克尔在视频峰会后说，与中国建立良好的战略关系是"正确而重要的"。但是，必须"根据现实情况来衡量"。迄今为止，中国经济尚未充分开放。

根据欧盟理事会调查工具" EU Coalition Explorer "的数据，欧盟成员国一方面务实地将中国视为伙伴，但同时几乎一致认为中国是对手。除极少数例外，他们同意欧盟必须限制中国在战略领域的投资。欧盟内部也达成共识，即不能再对新疆的侵犯人权行为以及对香港民主运动的镇压保持沉默。



对法、德也有保留

欧盟国家不希望听命于别国，尤其是法国和德国。例如，许多人担心法国仅仅将欧盟视为扩大自己地缘政治力量的一种手段；或者是，担心德国在危机期间主要根据自身的经济利益来决定与中国的往来关系。德国经济几乎有50％依赖出口。

尽管德国在欧盟内部的出口7月同比下降了近10％，对美国的出口下降了17％，但对中国却几乎保持稳定（-0.1％）。 7月的进口甚至同比增长了7.4％。另一方面，从美国的进口下降了14％以上。因此，德国的政治活动空间有限，如果不想断了后路的话。





中国一带一路倡议基建示意图

寻找共同立场

然而，对中国的统一立场比以往任何时候都重要。但是，例如，波兰继续将美国视为欧洲最重要的盟友，而法国和德国则坚持在印度太平洋地区建立更多的伙伴关系，而西班牙是为数不多的担心中国在拉丁美洲影响力日益增加的成员国之一。

但是，这种分歧不应再成为中欧共同政策的障碍，而是必须在讨论中非常仔细地予以顾及，以免任何国家感到被排斥。德国可以利用其在安理会担任主席的余下时间来建立更好的体制框架，以实现更具包容性和连贯性的中欧政策。只有这样，欧盟才能充分发挥其经济和政治实力，并与中国保持平等。时间紧迫。因为明年下一次"实体"中国峰会上，所有欧盟国家元首都会想发表意见。





本文作者泽林

欧洲可以自信

届时的目的可能是与北京最终达成投资保护协议，该协议旨在加强与中国进行经济往来的法律基础，并改善欧洲公司对中国市场的准入权。默克尔原本希望在莱比锡举行的峰会上达成这项协议，但这仍令人怀疑。冯·德·莱恩（von der Leyen）解释说："中国必须说服我们，签订投资协议是值得的。"默克尔说："某个时刻必须做出政治决定。"这是比较自信的。

欧盟也应该如此。欧盟对中国的经济依赖性正在增强，但与此同时，从中国来看也值得做出一些让步，如果他们在与美国的权力斗争中能获得欧洲人某些方面的支持。因此，欧盟有机会在两极之间平衡自己的利益。欧盟理事会主席米歇尔在峰会后表示："欧洲必须成为一个参与者，而不是一个赛场。"机不可失，时不再来。

弗朗克·泽林(Frank Sieren)是德国之声的专栏作者，已经在北京生活了20年。

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