泽林视点：欧洲与中国交往的艰难一年

（德国之声中文网）即使在新冠危机爆发之前，对欧中关系来说2020年也是重要的一年。今年下半年，欧洲最大的经济和出口大国德国，将在联邦总理默克尔（Angela Merkel）任职的最后一年接任欧盟轮值主席。没有一位西方政客能够像她这样，在中国受到如此高度的重视。

默克尔曾希望欧洲能够对中国采取统一的态度。一方面将中华人民共和国视为合作伙伴，同时也视为竞争对手。另一方面则本着合作精神，公开讨论存在的问题。默克尔想避开美国对中国的抨击，更加巧妙地维护自己的利益。

只举行莱比锡视频峰会

现在看来，9月将在莱比锡举行的欧中峰会可能只成为一次视频会议。中国国家主席习近平也将出席会议。在当下这种争论不休的气氛中，要想寻求统一的对华立场比以往更加困难。在新冠危机爆发之前这就已经很困难。尤其是意大利违背布鲁塞尔的意愿，作为第一个工业7国集团成员国于去年加入北京"一带一路"的倡议。

或许也正是出于这一原因，中国在新冠疫情期间尤其给意大利率先提供了援助，对此罗马政府将不会忘记。匈牙利和捷克共和国的情况也类似。捷克总统泽曼（Milos Zeman）最近表示："中国是帮助我们的唯一国家。"在危机期间，匈牙利于4月底从中国获得了一笔18亿美元的贷款，用于修建布达佩斯-贝尔格莱德铁路线。该项目已经停滞多年。

就连塞尔维亚这样的欧盟候选国也对布鲁塞尔感到失望。该国总统武契奇（Aleksandar Vucic）说："没有欧洲团结，只有中国可以帮助我们。"当下，布鲁塞尔虽然不会考虑在不久的将来吸收像塞尔维亚这样的国家入盟，但是仍希望与这些候选国更紧密地合作。欧盟理事会主席查尔斯·米歇尔（Charles Michel）在承诺欧盟提供33亿美元援助之后强调，欧盟将与其"西巴尔干的伙伴肩并肩"地站在一起。然而这就够了吗？

中国已经在很大程度上战胜了病毒危机，经济开始大规模复苏。与此同时，欧洲仍处于疫情的高峰时期，这使得政治力量的平衡变得更加不易。由于布鲁塞尔力不从心，很可能会有更多的国家从中国那里获得帮助。

中国收购希腊比雷埃夫斯（Piraeus）港口，也是2008/2009年金融危机直接导致的结果。今天，该港口成为中国新丝绸之路最重要的支柱之一。布鲁塞尔曾敦促雅典政府将港口实行私有化，但是没有欧洲公司愿意接收该港口。然后是中国人来了。从2009年到2015年，中国在欧洲的投资增长了十倍。

默克尔的平衡举措

默克尔今年秋天面临的一个问题是，在强调与中国交往要保障欧洲合法权益问题上，依赖中国资金的国家很难就共同的欧盟路线达成共识。毕竟，中国人仍然像金融危机之后那样疯狂并购已不太可能。此外，关闭的边境对投资生意以及货物和人员的运输都成为挑战。

对于北京而言，国外投资项目目前在国内也很难兜售。恢复国内经济和确保就业是北京的当务之急。此外，欧洲也在过去两年中收紧了投资条件，中国公司只有经过严格的筛选程序，才可以对关键技术领域进行投资。

统计数字也显示，中国在28个欧盟国家的直接投资在2019年下降了33％，仅为120亿欧元。这是自2016年国外投资达到高峰以来的连续第三年下降。另一方面，现在对许多公司而言快速进入中国市场至关重要。因为危机过后，经济将重新持续回升。因此，无论危机期间出了什么问题，现在都不是和北京对峙的适宜时刻。现在已经很明显，在欧中峰会期间维护这种平衡将是默克尔在其长期政治生涯中遇到的最大挑战之一。峰会为未来奠定的基础将超过默克尔本人政治生涯--如果她真的不会继续连任的话。

专栏作者弗兰克·泽林在北京生活超过20年。

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