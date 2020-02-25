泽林视点：棘手的三角关系

（德国之声中文网）特朗普发推称，他受到了数百万人的欢迎，这当然是言过其实。不过，特朗普的首次印度之行的确受到印度总统莫迪的高度关注：街头大幅标语上盛赞"印美两大国间的伟大友谊"，并安排特朗普在世界上最大的曲棍球场对十万观众发表演说。特朗普对印方的盛情款待表示感谢，并称赞印度是"民主的奇迹"以及该国的经济腾飞如何给他留下深刻的印象。

两位领导人以"朋友"相称，过去8个月当中已经会晤五次，到并不是因为两人有很多共同点，比如喜欢作秀，喜欢民粹，也都有各自的保护主义倾向。连接华盛顿和新德里的一个重要纽带是双方都期望遏制中国的势力扩张。双方都认为受到来自北京的地缘政治挑战，印度甚至感到陷入了重围，因为北京的"一带一路"战略中已经囊括了印度的邻国巴基斯坦，孟加拉，尼泊尔和斯里兰卡。尤其中国同印度宿敌巴基斯坦建立的经济走廊更令印方极端不满。

印美首脑在中国抗击疫情之际会晤则完全出于偶然。特朗普的印度之行是早已安排好的。但中国疫情并没有使美国同印度走得更近。印度仍一如既往地尽可能对中国提供帮助：二月中旬，中国国家主席习近平对印度总理莫迪表达了中方对印方支持的感谢。与印美两国不同的是，印中两国是邻居。尽管有种种不同声音，但印中两国的合作越来越紧密，而且双方还在同大多数亚洲国家一道，就建立世界上最大的"区域全面经济伙伴关系协定"(RCEP)举行谈判。

但另一方面，印度也不想孤注一掷，将筹码都压在一张牌上。因此，特朗普就成了一个选项。印度主要是想购买被特朗普称之为"最好而且最可怕的武器"。双方已经签署了一项军购协定，包括购买价值30亿美元的军用直升机以及价值20亿美元的防空系统。在经济层面，双方还计划在短期内签署一项自由贸易协定。当然，签署自贸协定要比购买军火困难得多。同其对待中国的态度一样，特朗普也指责印度对美贸易顺差过大。2019年，印度对美贸易的顺差为240亿美元，与中国对美贸易的4300亿美元顺差相比，这并不算多。

有一点是很清楚的：美印关系的好与坏都取决于双边同中国的关系。五十年代，新成立的中华人民共和国使该地区力量对比发生变化以来，情况一直如此。1962年，中印爆发边境战争时，时任美国总统的肯尼迪就曾表示："我们应当保卫印度，我们将保卫印度。"随后美国向孟加拉湾派出航空母舰，告诫北京要适可而止。好在这场边境冲突很快以达成停火状态而告终。

互不信任

同那时最大的区别是，今日中国的崛起已经不再只是美国在印太地区主导地位的挑战，而是对美国全球主导地位的挑战。特朗普在其两天印度之行期间表示："为了我们的孩子和子孙后代，我们将共同捍卫我们的主权和安全，保障印太地区的自由和开放。"但是，印度并不会轻易去充当"自由堡垒"。冷战时期，印度就一直反对参与任何以意识形态为基础的阵营。莫迪对特朗普总统提出的"美国优先"式的印太战略表示怀疑并非没有道理。而华盛顿也绝对不会支持印度对巴基斯坦和克什米尔冲突热点的强硬立场。相反，特朗普已基本撤出巴基斯坦，将该地区拱手让给了中国。尽管印度教育和法治体系的盎格鲁撒克逊印迹很深，但对于中国去挑战以西方为主导的世界秩序，印度倒也乐观其成。毕竟作为世界第二人口大国，一旦形成多级世界，印度的活动空间也将得到扩展。

泽林

与此同时，印度当然也有成为地区领袖的野心。但无奈现实和愿望仍存在巨大差距。1974年，印度就已踏入核武国家行列。现在，该国每年的经济增长率都高达6-7%。印度快速发展的市场对许多国家都充满了吸引力。印度人口的平均年龄只有25岁，截至本世纪中期，印度有望成为世界第三大经济体。不过，印度的经济体量也比中国小很多。

印度对中国的担忧

对印度来说，一个棘手的问题是，中国和美国都是印度重要的贸易伙伴。仅此一条，就决定了印度绝不会轻易在中美之间选边站。在中美印三国关系中，竞争、冲突和合作如影随形共生并存。美中贸易战使中印关系得到了加强，也为印度公司在中国市场带来了新的机遇。尽管如此，印度仍担心中国产品大量涌入印度市场，并挤垮本土企业。这也是印度希望就RCEP协定重开谈判的原因，去年年底，相关协定大功告成之际，印度宣布退出，令北京大为光火。

尽管喜马拉雅山一带中印两国仍有边界争议，中国至今不肯原谅印度收留达赖喇嘛，但双方都没有兴趣将意见分歧转变为公开对抗。这也是由于双方各自都有诸多国内矛盾需要应对。莫迪饱受争议的国籍法改革引发了印度教徒同穆斯林之间的街头冲突，迄今为止已有33人丧生。而新冠疫情也令习近平陷入了其执政以来最严重的危机。新德里对此并没有幸灾乐祸。在人口密集的印度，目前只发现了三个病例，并均已痊愈出院。这个数据简直令人难以置信。一旦爆发疫情，印度医疗设施的应对能力完全不能和中国同日而语。2014年，由莫迪建立的印度传统医学部所建议的传统医药和顺势疗法显然无法抵御新冠病毒。一旦新冠病毒在印度大面积蔓延，印度就会急需中国的多方面援助，而中国也一定会施以援手。

专栏作家Frank Sieren在北京生活超过二十年。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。