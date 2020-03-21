泽林视点：新冠危机前后的稳定供应链

（德国之声中文网）法国经济部长勒马雷（Bruno Le Maire）新近表示， 冠状病毒瘟疫凸显了对中国的那种"不负责任和不理性的"依赖关系。在德国，尚无人有如此明确的表态，其原因恐在于，德国经济的47%基于出口，而法国只有18%。

无论如何，联邦卫生部长施潘（Jens Spahn）也认为，至少在药物方面，德国得更多些自立。目前，约有40%的药品或其组合成分进口自中国。然而，这是一个特殊领域，若遇危机，在这里，有货比价格更重要。

到处缺货

的确，新冠肺炎大瘟疫中断了全球供应链。80%以上的制造企业苦于供应匮乏。物流业面对一大难题：配件无法生产或供应；货柜船不能入港。为能衔接供应链，众多企业被迫转用昂贵的空运渠道，--假如它们具备财力。

德国之声专栏作家泽林

问题在于：对于世界经济，中国今天比2002/03年的SARS大瘟疫时期远为重要。尤其是，全球都忧虑，这样的情况还会一再发生。《福布斯》写道，冠状病毒是作为世界工厂的中国的"天鹅之歌"。这个经济杂志指出，随着这一病毒而来的是长达30年的一个时期终于落下帷幕，危机之后，谁也不会再愿倚赖中国。

然而，《福布斯》诸公低估了如此深层的相互交织所形成的那种难以撼动性。人们无法轻易减断这种交织关系，鞋或体恤衫等一类简单商品早已转至中国的亚洲邻国生产了。牵涉到复杂得多的供应链的高科技产品在中国扮演了更重要角色。过去年份里，在中国，薪水和环境要求也一直在提高。此外，更多的自动化和数字化正导致各生产基地的区别不再那么重要。

这意味着：人们可以在产品最终也将销售的地方生产。因此，特斯拉在德国、华为在法国建厂。供应链并不因此而少些复杂性。

危机之后又会以价格为重

病毒会加快这一发展吗？至少对企业来说，将整个生产集中于一个地区不再有意义。更重要的还有：即便不能过分，生产商须有的库存必将增加。这会使产品更贵。然而，主顾们将很快忘记病毒，不愿为商品多付钱。成本也扮演着重要角色。于是，中国将重又加入游戏。

未来数年，作为生产基地和销售市场，中国的重要性还会增加。或许，中国国内为欧洲的生产不会再有那么多，但会给本国和亚洲生产更多的东西，-其中也包括德国企业。在电子、汽车制造、机械制造或化工业，中国领先于大多数国家，因为，该国的生产装置及其供应链相对较新，从而十分高效。在这里，其它亚洲国家也紧追慢赶，这非常可能。就此而言，人们可以减少对中国的依赖。

难以将病毒工具化

但是，与此同时，中国也在继续发展。在基于5G和人工智能的新一代智能生产方面，中国人将在全球处于领先地位；说不定，他们现在就已经是了。尽管会出现瓶颈现象、销售数字得修改，但即使是苹果总裁库克也说了，在与中国的关系上，人们最多将"更换若干螺丝，而不是基本的东西"。

像美国某些强硬派人士那样，试图将病毒工具化，使经济"去全球化"，这不会奏效。相反：世界在经济上的交织程度还会更高。不过，可以使交织状态变得更理性些。若能做到，不致让部件的供应横跨半个地球、在某地总装，然后再跨越半个地球运回，就已经功德无量了。不过，这只有在人们将气候变化的费用计入运输成本的情况下才行。一项艰巨无比的任务。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 巴伐利亚率先宣布全州实行“禁足令” 巴伐利亚州3月20日宣布，从3月21日起，该州民众离开自己的家必须有恰当理由，比如上班、采购食品、就医买药、帮助他人，拜访生活伴侣等等。如果出门运动，只能一个人或者和共同生活的人一起。巴登符腾堡、莱法州等也宣布进一步限制公共生活，如不允许3人或5人以上（一家人除外）聚集在公共场所。图中为全德率先实行禁足令的巴伐利亚小镇米特泰希（Mitterteich）。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 德国总理默克尔呼吁民众齐心协力抗疫 3月18日，德国总理默克尔罕见地通过电视讲话直接向全体国民发出呼吁，将公共生活限制到最低限度。她说，新冠疫情是德国二战以来面临的最大挑战，每个个体都能通过减少公共活动，停止非必要的拜访、旅行，保持间距来做出贡献。她同时表示，政府将尽一切可能减少疫情对经济的负面影响，保护就业岗位。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 德国汽车行业面临巨大困境 鉴于新冠疫情肆虐，大众从3月13日开始关闭在沃尔夫斯堡的工厂。在德国的其它许多汽车生产商也相继宣布停产。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 步步加强防疫措施 德国宣布从3月16日8时起关闭和瑞士、奥地利、法国、卢森堡以及丹麦的边境，但货运交通以及需跨国上班的人仍不受影响。德国交通部长也宣布停止德国与中国及伊朗之间的民航交通。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 德国全境关闭中小学和幼儿园 德国哈勒市一马当先，从3月13日全面关闭了幼儿园及学校。接下来，德国所有联邦州都相继宣布，从3月16日起关闭大中小学和幼儿园，最早至4月19日复活节假期结束后再开放。欧洲范围内，全国关闭学校和幼儿园的国家包括意大利、奥地利、捷克、丹麦、爱尔兰和挪威等等。不过，各地学校仍要求学生在家学习、做功课。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 多国禁止或限制德国人入境 美国、捷克、斯洛伐克、约旦、哈萨克斯坦、蒙古等多个国家暂时禁止德国公民入境。俄罗斯、中国、塞浦路斯、乌干达等国家则要求德国来的旅客入境后必须先实行14天的隔离。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 德国16个联邦州全部出现确诊病例 此前一直保持确诊病例为零的萨克森-安哈特州10日一下子确诊了4例。4例确诊病例均为男性，年龄在20岁到42岁之间。其中3人在确诊前都去过南蒂罗尔（意大利）和蒂罗尔（奥地利）度假。至此，德国16个联邦州无一例外，全部都发现了确诊病例。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 没有观众的球赛 德国已经有多个联邦州响应联邦卫生部长施潘的号召，开始禁止千人以上的公共活动举办。德甲以及欧洲不少球赛或者延期举行，或者在没有观众到场观看的情况下举行。不过不少球迷对此表示不解和不满。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 德国境内首次出现新冠病毒死亡病例 3月9日，德国首次出现感染新冠病毒死亡病例，共计两人。一人来自于海因斯贝格（Heinsberg），另一人来自埃森。两地均位于德国人口数量最多的联邦州——北莱茵威斯特法伦州（北威州）。图为海因斯贝格县县长Stephan Pusch向媒体介绍详情。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 德国男子感染新冠病毒在埃及去世 3月8日，一名60岁的德国男子在埃及病逝。此前他同妻子一起在埃及参加尼罗河游轮游，后来因身体不适被送医并被确诊感染上新冠病毒。送医仅两天后便不治身亡。这也是疫情发生以来，首次出现的德国人死亡病例。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 疫情在德国开始蔓延 连续数日，德国国内的确诊病例数量激增。特别是在北威州，截至3月5日，确诊病例已经超过170例。2月底，德国联邦卫生部长施潘(Jens Spahn)就已经做出表示，目前的情况发生了改变，我们“正处于新冠肺炎在德国大流行的开始阶段”。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 海恩斯贝格县大量居民被隔离 海恩斯贝格县确诊的女患者是当地一家幼儿园的老师。在这家幼儿园就读的所有幼童都接受了病毒检测。海恩斯贝格县全县的学校和幼儿园都一度关闭。北威州卫生部在海恩斯贝格县最初的两个确诊病例出现后，呼吁该县所有参加过狂欢节聚会的居民主动向当地卫生部门报到并且施行居家隔离 。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 北威州一对夫妇被确诊 1月25日，北威州海恩斯贝格县（Heinsberg）的一位居民被确诊感染了新冠肺炎。这名重症患者在杜塞尔多夫大学附属医院接受治疗。他的妻子也于第二天被确诊，症状较轻。这对夫妻在确诊前两周内频繁参加社交活动，还曾参加过一场参与人数达到400人的狂欢节聚会。防疫和卫生部门无法追踪到这两名患者的感染源。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 德国侨民中出现确诊病例 2月1日，德国派遣专机从武汉撤出第一批侨民及家属，总数为124人。在莱茵兰-普法尔茨州一个德国空军基地进行隔离观察的过程中，有2人被确诊感染新冠病毒，随即被送往医院接受隔离治疗。2月中旬，根据罗伯特·科赫研究所统计的数字，当时德国境内确诊病例为16人。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 两周内确诊数增至16人 首例确诊病例出现后两周内，巴伐利亚州总共确诊14人感染新冠病毒。这些病例都同汽车零部件制造商Webasto有关联。被感染者当中有8人都是这家公司的员工。这些病例出现后，相关地区对密切接触者进行了隔离观察。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 德国确诊首例新型冠状病毒感染病例 今年1月27日，德国确诊首例新型冠状病毒(COVID-19)感染病例。被感染者是汽车零部件制造商Webasto位于Stockdorf总部的一名男性员工。将病毒传染给他的是一位不久前从中国前来德国总部参加培训的中国员工。中国员工前来参加培训时并未出现明显症状。德国罗伯特·科赫研究所表示，在德国发现的感染病例是亚洲地区之外的首例人传人感染病例。



专栏作家Frank Sieren在北京生活超过二十年。

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