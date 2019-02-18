 泽林视点：换个视角很有必要 | 专栏:泽林视点 | DW | 22.02.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

泽林视点

泽林视点：换个视角很有必要

慕尼黑国际安全会议表明，现有的世界秩序正在瓦解。专栏作者泽林认为，欧洲不得不重新定义自己的利益，学会依靠自己的力量。

55. Münchner Sicherheitskonferenz - Yang Jiechi (picture-alliance/dpa/T. Hase)

杨洁篪2月16日在慕尼黑安全会议上发言

（德国之声中文网）第55届慕尼黑国际安全会议于上周日落下帷幕。但与其它国际会议不同，在那里发出的声音仍在继续回响。大约30位国家元首和政府首脑出席本届会议，90名部长到场探讨国际安全政策的局势。有一点是显而易见的：人们谈论的风险很多，机遇太少；对旧有传统的担忧超过对新生事物的好奇。

这一点在美国人那里能够最明显的看到，美国是在一个新的世界秩序中失去最多的一方。美国副总统彭斯声称，美国比以往任何一个时期都更为强大，"领导世界"义不容辞，但他越是这样不遗余力地强调，就越让人觉得现状不是这样、今后也不会是这样。他要求盟友更多地听从美国，比如退出与伊朗的核协议，或者对中国的通讯技术说"不"。彭斯说，"如果我们的盟友更多依赖东方，我们便无法保证保护西方。"只是他的这个面对欧洲的立场，连英国都无法赞同。

默克尔主张多边主义

对新生事物，德国总理默克尔表现出更多的开放态度：她虽然承认我们的思维结构还徘徊在二战的阴影里，但她也不愿打破这个结构，而希望小心翼翼对其进行"相互连接式思维"的改革。默克尔巧妙地进行了论述，称相互关联的欧洲防务政策，并不针对北约，而是有助于北约更有效率。她说到一同研发武器系统，营造共同的"军火出口文化"。她也谈到同非洲的伙伴关系还处在起步阶段，而中国则在最近年间大规模地在非洲推动了发展援助。人们可以相互学习，不过直到目前，欧洲还没有起草一个针对非洲的发展政策。她还说，在经济合作方面，"俄罗斯仍然是一个伙伴"，迫使俄罗斯依赖中国，不该是人们追求的目标。多边主义的道路，虽然艰难、漫长，而且复杂，但它比单边主义强很多。这话是说给美国听的。

Frank Sieren *PROVISORISCH* (picture-alliance/dpa/M. Tirl)

本文作者

对于崛起的中国来说，最简单的是抛弃旧有的世界秩序，因为在这个秩序里没有北京的位置。中共中央政治局委员杨洁篪说，中国支持多边主义，主张在国际事务中以"协调、合作以及稳定"为目标，同美国的关系也是如此。对此，人们在国际法领域不能使用双重标准，以及选择性诠释。在中国看来，同伊朗签署的核协定，便是多边外交的成功范例。他希望，美国能有更多的自信，对别国抱有更多的尊重。说到这里时，默克尔频频点头。这不奇怪，特朗普总统刚宣布德国汽车对美国构成国家安全隐患。

然而，这位七十年代曾为老布什短期当过翻译的中国外交掌门人，却不同意默克尔对中国提出的期待。默克尔希望中国参与裁军谈判并签署中导条约。杨洁篪说，这一老旧制度早已不适用于新世界。更何况，中国的军备战略纯粹是防御性的，对别国"不存在任何威胁"。中国于1964年声明承诺，核武器只用于报复性回击。

也许在这种状况下，更有意义的不是恢复旧的中导条约，而是开辟一个新的裁军模式。美国的军费开支依旧是中国的4倍之多。中国拥有超过270枚核弹头，而俄罗斯和美国则分别拥有4000多枚。也许在新的裁军模式中，中国能够扮演一个至关重要的角色。在新的世界秩序中很难不考虑中国的存在，显然默克尔总理也意识到这一点："我们尽可以更努力、更了不起、更超人，但我们毕竟只有8000万人口，一旦中国决定不再同德国搞好关系，我们将很难对付。不仅我们，全世界都会受到影响。"

为什么不同中国对话？

中国的强大，没有依靠军力，而是表现在经济上，欧洲应该抓住这一发展时机。恰恰在当下，有很多领域都可以同中国、而不是同美国，展开更明智的对话。为什么不利用这一时机？但这并不意味着，今后冷落华盛顿。

欧洲的利益越发清晰地表现出来：中国和美国都必须置于强大的全球性机构的框架内，必须准许辩论以及改变联盟。但直至目前，欧洲连一个共同的中国战略都拿不出来。就从这里开始吧。要注意，如果我们尊重中国的利益，中国也会尊重欧洲的利益。只有我们成功地更换视角，才能制定出成功的战略并付诸行动。默克尔在她的演讲中坦诚地说到这一点，她说，穿上别人的鞋子，眼光稍微放远一点，看看能否找到双赢的解决办法。她认为这样做，可能比自认为"万事无所不能"要高明一些。

特朗普总统单边行动的一个结果是，加速了现存世界秩序的结束。这不啻是一个历史的嘲讽。也许人们还可以更乐观地这样来描述：特朗普的自私，像肥料一样，催生出一个多极的世界秩序，迫使欧洲不得不表明立场。

本文作者泽林已在中国生活了25年。

德國之聲致力於為您提供客觀中立的新聞報導，以及展現多種角度的評論分析。文中評論及分析僅代表作者或專家個人立場

DW.COM

默克尔吁中国加入裁军协议 北京不以为然

在慕尼黑安全会议上各位政要的发言讲话仍然绕不开中国。《中程导弹条约》虽已被美国抛弃，但默克尔却呼吁中国作为崛起的军事大国也应接受裁军约束。中国并没有参与的打算，国务委员杨洁篪还批评美国在华为的问题上使用“技术霸权”。 (16.02.2019)  

 慕尼黑安全报告：世界如同破碎的拼图

自由国际秩序已经破碎，谁能将它重新拼好？这是周一发布的《慕尼黑安全报告》为本周的慕尼黑安全会议提出的开场主题。 (13.02.2019)  

评论：默克尔在慕尼黑的勇敢瞬间

谁正在拾起破碎的世界秩序的碎片？德国联邦总理默克尔在慕尼黑安全会议上对这个基本问题给出了答案。但是评论员Christian Trippe认为，默克尔并没有完整地说出事实真相。 (18.02.2019)  

相关内容

MSC München Bayern Angela Merkel

评论：默克尔在慕尼黑的勇敢瞬间 18.02.2019

谁正在拾起破碎的世界秩序的碎片？德国联邦总理默克尔在慕尼黑安全会议上对这个基本问题给出了答案。但是评论员Christian Trippe认为，默克尔并没有完整地说出事实真相。

Deutschland Germany: Hundreds protest against Donald Trump in Berlin

泽林视点：实现更多的自主 18.02.2019

德美关系渐行渐远。如今在德国人看来，中国才是他们更可靠的合作伙伴。 本台专栏作者泽林认为，这是在多元化世界秩序中实现更多自主的重要一步。

Syrien Krieg Schammar-Stamm | Reintegration ehemaliger IS-Kämpfer

特朗普要求欧洲接收IS囚犯 德国说"不现实" 18.02.2019

特朗普希望能遣返数百名被逮捕的IS囚犯到德国等欧洲国家，让他们在那里接受法庭的审判。这名美国总统发出的呼吁也暗含了威胁。而柏林做出回应，对此持怀疑态度。

广告