泽林视点：尴尬的笑容

（德国之声中文网）它的确吸引人，但也叫人忐忑不安：中国应有软件ZAO可在数秒钟内让任何一人变成电影明星。一张自拍照足已，须臾间，算式已将自己的脸替换了另一人，比如男星迪卡普里奥（Leonardo DiCaprio）在大片《泰坦尼克》里的面孔。

ZAO后面的技术亦以"深伪"（Deep Fake）出名--源自"伪造"和"深度学习"，即人工智能的一种能力，自行习得并完善技术任务。迄今，这种以广告收入支撑的免费应用只在中国能得到。然而，在最短时间里，它便在那里形成网红。上周末，它一举成为该国下载最频繁的智能手机应用。微博和微信这样的社交网站一度被ZAO视频淹没。

欺诈行为现在尚能立即识出

专家们指出，ZAO是市场上迄今最佳深伪人工智能应用软件。不过，一般来说，人们能立即识别出真伪。原因是，经由这一应用，相关人脸颇有面具味道，而且较为模糊。此外，人脸置换算式目前还只能跟应用图书馆里的少数几个电影场面接得天衣无缝。也就是说，人们尚不能用智能手机随意将自己的脸置换任一人脸。目前还不行。

专业制作室已经用作过手脚的政治家演说证实了，技术有朝一日会有多大能耐。滥用的可能性令人不安：选举造假或用伪造的色情场景施压的案件数量可能会急速攀升，并且，大量假新闻充斥于世，失去控制。脸书总裁扎克伯格甚至也警告说，随着深伪视频问世，伪信息达到了 一个"全新水平"。

即使是在热衷于技术的中国，深伪算式的用户们现在也渐生不安之感。若干技术专刊的记者研究了ZAO的使用条件后发现，个人数据在那里被随意处理。他们的观察结果未被删封，得以迅速传播：开发商陌陌（Momo）在那里拥有对全部上传照片的所有权，甚至可以在无需征求上传用户意见的情况下，把那些伪图像传给第三者。Momo在纳斯达克挂牌，并与科技公司探探（Tantan）共同拥有中国国内最受欢迎的交友应用之一。

公众压力

短短数小时内，用户的愤怒言论潮水般涌入该应用商店的评论栏。一网民写道："把它从网上撤下来，不让它损害社会。"还在主管机构对数据保护风险作评估之前，屈于公众压力，陌陌公司自己后退了一步：使用条件做了修改。现在，做过手脚的视频或照片是否能继续被使用，必须征得上传者本人的同意。

在中国国内，人们对新技术的热情迄今远高于对数据保护的忧虑。现在，这一情况到底慢慢有所改变了。不过，人们谈论的还不是"透明公民"，而主要是担心自己的钱，担心是经由人脸识别技术使用自己的智能手机：人脸识别技术在中国的普及程度超过世上任何其它一个国家，而中国有网民8亿、智能手机14亿部。在很多人那里，经由人脸识别技术取钱或网上付账，已是家常便饭。不少用户下意识感觉到了，ZAO一类应用在像这样的一种自动化环境里隐含着发生身份偷窃的风险。在这一点上，不论对新技术持何种开放态度，很多人还是表现出了警觉。

网民们并非第一次激愤：比如，去年，中国最著名搜索引擎百度的创建人李彦宏就广遭批评，原因是，他在一次采访时声称，中国用户在个人隐私方面更加开放，一定程度上愿用隐私换方便和效率。成千上万网民反驳他，称他无耻，并在社交媒体上要求他不得以他们的名义说话。其实，李彦宏的看法迄今总体未错。不过，无穷无尽的广告到底也让网民们头疼。越来越多的人感到，智能手机上的个体化广告信息让人烦恼，并向第三方透露太多自己的消费习惯。

在线欺诈行为越来越多

不仅如此。网上欺诈现象日众，让当局穷于应付。网民们愤怒难抑，在社交媒体上越来越明确地表达出来。也是因为有此压力，2017年夏即已出台了中国的网络安全法。该法责成企业和网络运营商，保护网民数据、屏蔽违法内容、保护证据并在必要情况下提供给当局。这是一个大规模自我监控系统，并在实践中行之有效。该法有79条，只比欧洲数据保护法少20条。不过，其中不少条款定义模糊，--尤其是在涉及国家是否能以及如何获得数据的问题上。

新兴的数据保护运动产生的压力将导致法律修订得更为细致，而企业们亦情愿立即跟进：例如，最大移动支付服务系统支付宝便很快就担保说，ZAO应用无法欺瞒支付宝的人脸识别，因此，用户们无需忧虑。微信甚至马上就通过警示屏蔽了用ZAO制作的视频。

数据保护意识增强

作者泽林

当局一方面很想知道，公民们在关注什么。另一方面，它也与企业共事，使企业能利用数据进一步研发人工智能和电子商务平台。因为，它要提供帮助，使中国在技术和经济领域处于世界领先地位。今天，在技术上不先进，而欲当世界一强，已难以想象。因此，在今天的中国，人们难以定夺：一方面是对技术的巨大兴趣，另一方面是对数据保护的忧虑。不过，在中国，对技术的兴趣依旧强似数据保护。然而，无论如何，忧虑是在增加。首先是出于这一原因，数据保护法目前正作补充。它首先是要在人工智能应用方面改善用户生物数据的保护。不过，该法会在多大程度上让国家也承担责任，限制其对数据的获得或在实践中让其担责，仍不清楚。

相反， 这一点是肯定的：在中国，很多新技术将继续是先在人们满心欢喜的情况下被试验。对数据保护的感应则要晚些时候才会在激情过后出现。事情也会涉及政府很想要的那些数据，这一点无法阻止。假手新闻封锁全面压制数据保护讨论只会于事无补，对这一点，政府如今也心知肚明。在环境保护问题上便已出现过这一情况。当大部分民众相信，事情已经到了无可容忍的地步，中国的政府也得行动了--尽管它不是民选的。

本文作者20多年来生活在北京。

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