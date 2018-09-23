泽林视点：尊重你的邻居

（德国之声中文网）正好6年前，2012年9月，仇恨情绪充斥北京街头。在当局操控下， 成千上万人举着横幅，行进至日本大使馆前。一些人焚烧日本国旗。瓶子、石块横飞。附近的日本餐厅打出白旗，在窗户上挂上写有亲中口号的布条。骚乱的起因是日本的一项宣布：要购买东中国海上无人岛群的一部分。该岛群在日本被称为"尖阁诸岛"，在中国被称为"钓鱼岛"；两国均对之提出主权要求。为防止被烧、被抢，多个日本企业不得不暂时关闭其在华分部。从来不是言论自由之友的北京政府赞许示威行动是"爱国主义表现"。

不过，基本上是官方授意的这一抗议潮持续时间并不长。比起抗议日本，中国人还有更重要的事情要做。眼下更是如此。不只是北京的警察开日本车。中国人喜欢去东京游购。在一再发生食品丑闻的中国，日本货因其卫生标准而深受青睐，日本餐馆总是爆满。

语调和缓多了

日常生活中，冲突几乎消失。甚至在外交政治层面，尽管仍有冲突点，语调亦和缓多了：岛屿争端只是众多议题中的一个。这些议题直到今天都拖累着这两个邻国复杂的历史关系。北京最大的指控：对第二次世界大战中施于中国人民的暴行，日本政府迄今都未公开全面反思。 不过，要是又有哪个日本政界高层人士参拜东京市中心的靖国神社，中国官媒就会又高调宣传民愤，几乎只是例行公事。靖国神社供奉的200万日本阵亡军人中包括14名遭国际军事法庭审判的战犯。中方对上周一艘日本潜艇在南中国海上活动的反应也是例行公事，无意激化事端。该潜艇曾出没于受中国控制的斯卡伯乐浅滩（Scarborough-Riffs，中文名"黄岩岛"）西南海域。日本防卫厅称，此举旨在"改善战略技术"。北京的反应则是，要求日本"谨言慎行，避免采取有可能损害地区和平与稳定的一切行为"。不信任也好，伤害也罢，事情便就此了结。

自特朗普将一半世界拖入贸易争端、取消TPP（跨太平洋伙伴关系协定）以来，日本人变得小心，避免无谓刺激中国。该协定原意用于对华平衡。北京也意求缓和，乐得表现大度。今年5月，中国总理李克强访问东京--８年来中国高层政治家的首次日本之行。对访亦将很快兑现：10月23日，日中和平友好条约签署40周年之际，安倍首相将出席北京"创新对话"。列在此次为期３天访问的议事日程上的，除分别会晤李克强和中共总书记习近平、共同农业和基础设施项目外，还有在人工智能和自动驾驶汽车等未来技术上的更密切合作。两国间的贸易强劲增长。2017年，日本对华出口增加20％以上。今年头7个月，日本在亚洲销售的商品中，有35％卖给了中国，同比增长超过10％。就这样，经济现实逐步排挤了政治不和。日本不问青红皂白与美国肩并肩试图遏制中国在亚洲影响力的时代已然告终。

日本寻求新的市场

同美国的巨额贸易不平衡现在也迫使日本寻求经济上的其它选择。2017年，日美贸易赤字近700亿美元。对特朗普而言，这足以证明，日本在经济上榨取了美国。本周一，这位美国总统推文道，他希望能有"一种更为互补的关系"。此话不怀好意，对这一点，东京自然明白。特朗普要和日本达成新的双边贸易协定，以替代他在就任总统的第一个星期就宣布退出的TPP。上周再度当选党首的安倍则看中多边协定。据称，特朗普正考虑对日货征收25％的惩罚性关税，汽车将首当其冲。此举将重创日本制造业。日本47％轿车和载重车的销售市场是美国。

德国之声评论员Frank Sieren

北京则希望通过与日本建立更密切合作关系弥补美国惩罚性关税造成的损失。比如，未来在邻国销售更多农业产品。对日本来说，中国将越来越重要。2017年，日本经济增长的三分之一来自对华出口。

中国希望从与日本的联系中受惠

北京也希望日本能更多参与"新丝绸之路"这一百年大计，例如，参与通往泰国的新经济走廊项目。该国东部正形成一个由国家推进的经济区，其中不乏深水港、高速公路、高铁线路和空港。经由在泰数十年投资，东京拥有比北京更多的经验、更大的关系网络。这将大有助益。东京则可借此向华盛顿发出信号：自有他途可走。

若特朗普真的落实他在新加坡峰会上宣布的计划，从韩国撤走美军，则有关在日美军留驻问题的争议也将重新高涨。9月初，日本媒体上出现了一批文章，其观点正以此为方向。在特朗普和金正恩6月份的峰会上，日本未能扮演任何角色，很多日本人因此对特朗普耿耿于怀。这一点也提供了缓和日中紧张关系的活动空间。亚洲人现在不靠西方的帮助，自己处理冲突，怎么着也算得上是特朗普政治的一个积极后果--即使是无意的。

（本文作者20多年来生活在北京）