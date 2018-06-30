泽林视点：实用主义联盟

（德国之声中文网）自从特朗普担任美国总统以来，跨大西洋联盟便问题不断。特朗普声称，欧盟之所以成立就是"为了利用美国，榨干我们的血汗积蓄"。而且，按照他的说法，欧盟在世界贸易中的做法"和中国差不多一样糟糕"。美国制造商在欧盟出售产品要比欧盟制造商在美国卖东西困难的多，因此才造成美国对欧盟高达1510亿美元的贸易逆差。并不令人意外的是，特朗普闭口不谈那些对他不利的统计数字和论据：比如美国的跨国企业在欧洲赚得盆满钵满。

特朗普下令从6月初开始对欧盟的钢铝产品分别施加25%和10%的惩罚性关税，作为回应，欧盟向从美国进口的28亿欧元货物施加25%的额外关税，其中包括美国的一些经典品牌，比如李维斯牛仔裤、哈雷摩托车、花生黄油和威士忌。不过，受到美国惩罚性关税波及的欧洲钢铝产品贸易额高达64亿欧元，而欧盟打击的美国产品价值不到其一半-仅为28亿欧元。欧盟委员会上周五已经开始间接与中国"并肩作战"："其它世贸组织成员也许会认识到，对来自美国的进口产品采取反制措施是合理的。"

欧盟的期待

不过布鲁塞尔并没有拿出进一步的具体计划。让人看上去几乎会认为，欧盟只是在期待特朗普会专心对付中国，而放过忠诚的跨大西洋伙伴。但欧洲人打错了算盘：特朗普在6月中旬威胁称，如果欧盟不"很快"收回针对美国的贸易壁垒措施，今年年内就会对所有欧洲出口到美国的汽车征收20%的关税。

作为出口导向的汽车王国，德国显然首当其冲。其实，德国汽车巨头，尤其是宝马，在美国生产大量汽车，并出口到其他国家为美国获得盈利，但特朗普对此显然充耳不闻。

目前看来，要达成一个令双方都满意的方案几无可能。不过，特朗普并没有太多时间。11月美国就要迎来中期选举。他的那些美国乡村选民们可不会管那些复杂无比的全球化贸易战。因此他不会对于事实真相太过在意。

在对于共和党胜选至关重要的威斯康星州，特朗普为他口中的"世界第八大奇迹"揭幕：台湾富士康投资90亿欧元的LCD工厂，主要业务是为苹果和亚马逊提供电子配件。这家工厂预计将为当地创造高达13000个工作岗位，特朗普将此称为其贸易政策的直接成果。但是，富士康为建设这家工厂从美国拿到了近35亿欧元补贴。民主党参议员希尔林将其称为"美国历史上用纳税人的钱向外国企业送出的最大礼物"。用这样的方法不可能提高美国经济增长率和竞争力。

特朗普得不偿失

关税限制和投资补贴并非一对可持续的组合。顾客和经济界会面对价格成本高涨，国际生产价值链会崩溃，最后导致就业岗位消失。从中期而言，特朗普的做法会让美国得不偿失。

因此，欧洲与中国密切合作应该是不错的战略。上周欧盟驻华商会公布的一项研究报告中建议，与其在关税问题上耗费精力，还不如尽快与中国达成投资保护协议。7月中旬召开的欧中经济峰会就可以启动这项工作，甚至从长远来看，还可以最终成为欧中自由贸易协定的一部分。上周一在北京举行的准备会议上，中国副总理刘鹤已经提出将放宽欧洲企业进入中国市场的要求。不过，北京政府已经承诺过许多事情。欧中之间的这些难题：不平等的市场准入以及中国对关键产业进行的政府补贴，同样是华盛顿和北京之间政治紧张的根源。布鲁塞尔和北京现在应该将这些问题在谈判桌上加以解决，毕竟双方的意愿都比之前要高。

本文作者泽林

单干全输

在另一个问题上，欧盟和中国已经立场一致：双方都希望对世贸组织进行改革，以便更好抵御特朗普式的贸易保护主义单边行动。在全球各经济区域中，欧盟是从自由贸易中获利最大的。虽然特朗普否认有关美国将退出世贸组织的传言，但同时表示他不在将该组织视为贸易问题的纠纷调解中心。世贸组织过去对美国太不公平。"这一局面必须终止"，特朗普如此表示。

有一点是很清楚的：一旦爆发贸易战，北京，布鲁塞尔和华盛顿都不会是胜利者。如果北京和布鲁塞尔联手，那双方不成为输家的机会就会大增。不过，布鲁塞尔很难作出这一决定。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 301调查 此轮中美“贸易战”早在去年就初露端倪：美国贸易代表莱特希泽宣布对中国进行301调查。《1974年贸易法案》第301条被称为美国单边贸易保护政策的核武器。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 为摩擦降温 两会前夕，习近平智囊刘鹤访美，与美国财长姆努钦、贸易代表莱特希泽和特朗普经济顾问考恩会晤，同美方讨论“中美关系和两国经贸领域合作”。有分析认为，刘鹤此行或是为中美贸易摩擦降温。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 钢铝关税 3月8日，美国总特朗普签署公告，对进口钢铁和铝产品征税。后来，欧盟获得一个月的豁免期并延长一次，但此后未能再次延长。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 500亿清单 3月22日，特朗普宣布，根据301调查，对600亿美元的中国产品征收关税（后发布清单为500亿美元）。4月，特朗普再次表示，考虑对从中国进口的额外的1000亿美元商品加征关税。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 美国大豆 作为回应，中国商务部先是宣布对美国约30亿美元产品中止减税，随后在美国公布清单后，宣布将对美国大豆等加征25%关税，涉及金额约500亿美元。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 博鳌论坛 4月10日，中国国家主席习近平在博鳌论坛宣布，将降低汽车关税、改善知识产权保护等，被外界视为间接回应了美国的要求。次日，特朗普发推特感谢“习近平主席的友善言辞”。12日，中国商务部否认是“让步”，称相关举措与中美经贸摩擦没有关系。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 中兴，中兴 4月16日，美国商务部宣布，因中兴违反美国政府制裁禁令向伊朗等国出口，将禁止该公司从美国市场购买元器件，期限7年。5月，中兴发布公告，公司主要经营活动无以为继。5月13日，峰回路转，特朗普发推特表示，与中国国家主席习近平合作让中兴恢复运营。特朗普的这一表态引起国会两党一些议员的批评。6月7日，美国商务部表示，中兴通讯已同意支付10亿美元的罚款，外加交由第三方保管的4亿美元。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 刘鹤再度赴美 5月17日，任中国副总理的刘鹤再度赴美谈判。5月18日，中国外交部否认向美方“让步2000亿”，即让美国削减贸易赤字2000亿美元的说法。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 暂停互相加征关税 谈判后，5月20日，美国财长姆努钦表示，双方已同意暂停加征关税。姆努钦称，美中谈判持续期间，美国已暂停向1500亿美元中国进口商品加征关税的计划。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 500亿+投资限制 5月29日，白宫宣布，将在6月15日前公布对约500亿美元中国产品征收25%关税的清单。此外，在6月底以前，还将公布投资限制规定，加强对与“工业重要技术收购”相关的中国个人及实体的出口管控。中国外交部斥之为“变脸”，并重申“中方不想打，但也不怕打贸易战”。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 700亿换暂停关税？ 6月6日，纽约时报引述消息人士称，此前一周美国商务部长罗斯与中国经济顾问刘鹤在北京会晤时，中国提出在协议开始执行的第一年里，向美国购买近700亿美元的能源、农业和制造业产品，前提是特朗普政府暂停对中国商品加征关税。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 500亿，“中国制造2025” 6月15日，美国公布对500亿美元中国产品征收关税的清单。据路透社报道，加征关税将分为两步，第一步是今年4月公布的加税产品清单中的818个产品，价值约340亿美元，从7月6日开始实行。第二步是新提出的284个中国产品，价值约160亿美元。这部分产品被认为受益于包括“中国制造2025”在内的中国工业补贴计划。这部分产品将在发布公告征求意见后生效。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 中国宣布对等措施 6月16日，中国商务部宣布，将对美国大豆等农产品、汽车、水产品等加征关税，税率为25%，涉及2017年中国自美国进口金额约340亿美元，将从2018年7月6日起生效。同时，中方拟对自美进口的化工品、医疗设备、能源产品等商品加征25%的进口关税，涉及金额约160亿美元，最终措施及生效时间另行公告。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 威胁2000亿 6月18日，特朗普称政府正在预备对另外2000亿美元的中国产品加征10%的关税。他在声明中称，中国显然没有意图改变有关获取美国知识产权和技术的不公平做法。“如果中国不改变这些做法，并且坚持实行它所宣布的加征关税措施，那么，（美国）这些关税就将落实。”6月19日，中国商务部回应，称之为“极限施压和讹诈”，“如果美方失去理性、出台清单，中方将不得不采取数量型和质量型相结合的综合措施，做出强有力反制”。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 改变限制投资计划；7月6日在即 6月27日，特朗普政府收回了一项对中国在美投资实行更严格限制的计划，取而代之的是，支持国会扩大美国外国投资委员会（Cfius）的权力。该机构负责审查外国投资是否对美国国家安全构成威胁。5月底，特朗普政府曾承诺将在6月底以前公布限制投资的规定。与此同时，7月6日将是一个关键的日子。这一天是美国和中国宣布将实施各自500亿美元加征关税措施的日期。 作者: 苗子



本文作者20多年来在中国生活。

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