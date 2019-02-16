泽林视点：实现更多的自主

（德国之声中文网）一项民调结果从德国人的角度清楚地显示了世界秩序的结构在如何发生着变化：超过5000名具有代表性的受访德国选民中，42％的人认为，中国"稍许"或"明显"是比美国"更可靠"的合作伙伴。 38％的人犹豫不决。只有25％的人认为美国"更"可靠或"明显"可靠。

而认为美国"明显"可靠的人，其比例甚至还不到9％。此次调研不是受中国政府委托，而是由具有亲美传统的德国"大西洋之桥"协会组织的一次民意调查。该协会成立于1953年，主席是前不久在竞争基民盟主席一职的角逐中以微弱劣势败给克兰普·卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）的弗雷德里希·梅尔茨（Friedrich Merz）。柏林舆情研究所Civey实施了此次调查。

"大西洋之桥"协会理事会成员兼德国联邦议院外交委员会主席罗特根（Norbert Röttgen ）称调查结果的清晰程度令人惊讶。他批评德国人的思维是"某种形式的自相矛盾"。因为一方面选民表示"我们必须与美国保持距离"，但与此同时这也意味着，必须要有人来承担责任。而从欧洲的情况来看，承担责任德国应当仁不让。

然而让德国像美国那样更多参与国际行动，对大多数人来说也是不可接受的。罗特根说：" 事实上，近80％的受访者都反对联邦国防军加强在世界范围内的军事参与。 只有不到15％的人对此表示赞成。 在这种相互矛盾的基础上，人们无法制定政策。

或许还有可能性？

中国和俄罗斯不是危机热点

几乎一半的受访者希望通过一支欧洲军队取代国家武装部队。有12％的人拿不定主意。然而大多数民众都表示愿意为这样一支军队提供比联邦政府目前国防预算更高的国防开支。与此同时，德国人显然认为世界其它地区应该更加理智地自己解决其问题。几乎一半的受访者认为，德国的国际外交政策没有影响力。这个评估很现实，因为即使作为欧洲经济实力最强的国家，德国的作用还是太小。

对一再被突出的所谓来自中国和俄罗斯的威胁，德国选民也并不感到很严重。对中国扩张其势力范围是否会成为"危险的危机热点"这一问题，只有2％左右的受访者给予肯定的回答。俄罗斯的情况也很相似。德国人对俄罗斯的评估很现实：在德国人看来，俄罗斯和中国既是挑战也提供机遇，但并非危险的危机热点。

然而在中东（叙利亚，伊朗，土耳其）问题上，情况则完全不同。近10％的人对中东问题感到担忧。而对欧盟分裂表示担忧者甚至占15％。一部分人（31％）认为右翼民粹主义和贸易保护主义的政治倾向是最危险的话题，另一部分人（超过18％）则不出所料地认为移民问题最危险。

总而言之，德国人希望欧洲变得更加团结，更加独立，他们愿意为此付出代价。

本文作者Frank Sieren

华盛顿观点相悖

在德国人看来，由于欧洲人对如何治理世界有着不同的看法，美国人应该少来掺和。然而这并不意味着欧洲不愿再与美国进行合作，而主要是因为欧洲希望有更多的选择来维护自己的利益。例如在伊朗问题上，便是德国政界率先与北京一起说服了当时的美国总统奥巴马，解除了对伊朗的制裁。之后美国总统特朗普重新单方面终止了该协议。尽管遭到美国的反对，但是如今超过三分之二的德国人仍支持德国继续遵守与伊朗达成的核协议。这是一个令人鼓舞的信号。

因为欧洲越是独立和团结，就越有能力来维护自己的利益。例如德国时而与中国一起抵制美国，时而又和美国一起反对中国。德国人显然对此心领神会。

德国人对国际政治的看法不仅理智和现实，而且对多极世界秩序的看法也非常与时俱进。当几个实力相当的国际"中心"力量相互制衡时，多极秩序才能发挥出作用。

（本文作者25年来生活在中国）

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