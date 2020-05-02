泽林视点：处于刀刃上的新丝绸之路

（德国之声中文网）新冠疫情也严重遏制了中国"一带一路"倡议的发展速度。2013年习近平提出的这项旨在建立全球基础设施网的倡议，在西方被称为"新丝绸之路"。 "一带一路"的目标是通过公路、铁路、机场和海港等基础设施将亚洲、欧洲和非洲更紧密地联系在一起。

然而最近以来，不仅西方的国民经济下滑，新丝绸之路上的建筑工地也因供应链断裂、原材料短缺普遍处于停工状态。成千上万的中国工人因疫情无法前往或者困留在相关国家。许多合同无法按协议履行，另一些合同只能重新谈判，还有的合同则因资金短缺而被迫取消。

怎样援助合作伙伴？

这场危机尤其使那些资金不足的国家遭受严重打击，但同时也使北京处境尴尬。因为中国既不能简单地丢下这些国家不管，又不能无限制地替他们偿还债务。为重起经济，中国本身在国内有做不完的事情。

德国之声专栏作者泽林 （Frank Sieren）

例如，由于巴基斯坦经济遭受重创，上个月伊斯兰堡政府请求中国为双方合作项目里偿还债务上高抬贵手。耗资620亿美元的中巴经济走廊（CPEC）是"丝绸之路"倡议的重点项目之一。此外，多个非洲国家也已开口，希望北京取消或减少其还债数额。

考虑到北京的敏感，这些国家没有提及新冠疫情从中国传播到全世界的问题。然而他们强调如今陷入危机并非是自己的过错。他们也提醒北京，不要忘记"一带一路"倡议已经作为国家目标于2017年被纳入中国宪法。对于该倡议的参加国来说，这是倡议可靠性的保障。但是，北京需要注意的是，不要像西方一直警告的那样，通过援助制造债务陷阱，迫使这些国家对北京产生过多的经济依赖。

做出某些妥协，非根本性改变

斯里兰卡的汉班托塔港口是一个典型的例子。该港口是印度洋上具有重要战略意义的交通枢纽。2017年，斯里兰卡因丧失支付能力进行债务重组后，北京获得了对该港口为期99年的经营管理权。此后虽然没有再发生类似的事件，但是"一带一路"倡议（BRI）的形象严重受损。因此，去年马来西亚总理穆罕默德（Mahathir Mohamad）指示叫停一条新铁路线的建设，迫使中国重新谈判，北京表示了让步的意愿，结局是，马来西亚降低了110亿美元的债务，并表示考虑开展新的合作项目。

新冠危机期间，中国也发出了继续推动"一带一路"倡议的信号。习近平于3月中旬宣布，将不会对"一带一路"倡议进行"根本性调整"。1月以来，中国甚至与缅甸、尼日利亚和土耳其签订了多个新的合作协议。 4月底，中国新华社公布消息说，中国云南省至老挝的411公里高铁线路的关键部分已经完工。

然而，由于新冠疫情期间采取的隔离措施，印度尼西亚首都雅加达至万隆的高铁建设已经停工了很长时间。巴基斯坦、斯里兰卡和孟加拉国的情况与此类似。不过，"一带一路"倡议不可能整体性垮掉或者进入"休眠期"。因为对于北京来说，新丝绸之路牵扯的面太广，不仅关系到本国建筑业和新销售市场的发展，而且还涉及到与西方以外一些国家的长期政治伙伴关系。更重要的是，中国想以此争取全球大多数国家加入自己的阵营。

膨胀与稳定之间的平衡

在新冠危机期间提供政治援助会使受援国加倍感激。为此习近平也不得不付出一些代价。尽管面临巨大困难，但他得以站在比西方国家更好的位置上采取行动。因为中国控制疫情的速度要快得多，并且已经进入经济复苏阶段。在过去的15年中，中国的国有银行向国外提供了大部分信贷，它们拥有足够的资金，可以根据具体情况决定是否同意债务国延期偿还其债务，或者为其减息或减免债务。

习近平目前面临的最大问题是，其本国国民也需要帮助。如果他现在为巴基斯坦或尼日利亚提供资金，老百姓将不能理解。尽管有审查制度，但对此的不满情绪会很快在社交媒体上被炒得沸沸扬扬。新冠危机过后，中国人的神经照样会极其敏感。因此，在外交政策扩张与国内稳定之间真正找到平衡点，是习主席现在面临的最大挑战。

德国之声专栏作者泽林（Frank Sieren）在北京生活了二十多年。

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