泽林视点：台湾能否摆脱孤立境地？

（德国之声中文网）与11月底香港地方选举一样，台湾大选结果首先是对北京传递的一个信号。对北京持批评态度的总统候选人蔡英文，以57％的明显多数赢得连任。主张与大陆和解的反对党候选人韩国瑜只获得了35％的选票。在同时举行的立法院选举中，蔡英文的民进党（DPP）也赢得了多数席位。

台湾的泛绿阵营之所以能够取得压倒性的胜利，与香港发生的事件不无关系。连月来，香港人举行示威反抗北京日益增长的影响力，而香港的社会矛盾和经济问题实际上是引发动荡局势的一个重要因素。北京视台湾为中国的一个省。况且现在的中国如此强大，世界上几乎没有哪个国家还会承认台湾为独立国家。

台湾也能"一国两制"吗？

北京认为香港的"一国两制"也适合于台湾。也就是在一个中国的前提下享有高度自治。但是对台北而言--比香港更甚，这将是一个大倒退。因为台湾虽然没有被国际社会承认为一个独立的国家，但毕竟自1949年以来就以"中华民国"的名义存在，并拥有自己的军队和货币。在我们看来，直到1980年代末，台湾才成为一个实行法制的民主国家。

特别是如今在台湾民主体制下成长起来的第一代，那些20岁至34岁的年轻人尤其关注自由。 2014年，他们加入了所谓的"太阳花运动"。该运动对香港的抗议活动也产生了重大影响。中国党和国家领导人习近平在他的新年献词和中华人民共和国建国七十周年的盛大阅兵式上表示，统一大业总不能一代一代传下去。习近平说：我们不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项。习近平的讲话再次引起人们的担忧。

本人作者泽林

中国外交部发言人耿爽就台湾的选举结果发表讲话说："无论台湾岛内局势怎样变化，世界上只有一个中国。台湾是中国一部分的事实不会改变。"他说的可能没错。因为没有国际上的支持，台湾难以作为。现在全世界只有15个国家在外交上承认台湾，其中最重要的是梵蒂冈。

中国政府认为时间掌握在自己手里，到目前来看也确是如此。承认台湾的小国数量正在逐步减少。中国官方通讯社新华社评论说："一时之逆流不过是历史潮流下的泡沫。"然而，尽管台湾人缺少国际支持，但是让他们放弃对自由的渴望，几乎是不可能的。

然而，台湾的地缘政治地位以及与北京的关系并不是在上周六（1月11日）大选中发挥作用的唯一因素。失业率上升、工资涨停、养老金减少以及尤其有利于富人的税收制度加剧了民众的不满情绪。这也是63岁的蔡英文在一年前的地方选举中遭受重大挫败的原因。问题是，台北与北京越是针锋相对，从大陆获得经济利益的空间就越小。因此，蔡英文应该谨慎地把握经济机遇与追求自由之间的平衡。

虽然台湾经济增长了近2.99％，但这也是因为中美之间发生贸易争端的缘故，导致台湾对美国的出口大幅增加，超过平均水平。因此，哪怕是中美双方仅达成阶段性协议，台湾的经济增长便会很快结束。台湾一直面临的问题是，劳动人口正在迅速老龄化，经济仅依赖于少数几个市场，台湾能够供应的产品种类非常少。

梵蒂冈是台湾最重要的邦交国之一

台湾一半以上的出口产品销往中国、香港和美国。但是中国现在自己制造的产品越来越好。尤其是在对台湾来说非常重要的科技领域，竞争日益激烈。同时，台湾与中国的全球供应链紧密相连，这意味着北京始终可以轻而易举地惩治台湾。例如，向其他国家施加压力，要求它们不要与台湾开展贸易，或者进一步限制对台湾旅游业非常重要的大陆游客来台。

几乎没有任何国家元首对蔡英文当选表示祝贺

因此，蔡英文想扩大与其他国家的关系，特别是与东南亚国家的关系，例如加入跨太平洋自由贸易协定（CPTPP）。选举结束后，她已经接待了美国和日本的代表。蔡英文说："所有国家都应将台湾视为伙伴，而不是问题。"她强调指出："中华民国台湾是国际社会不可或缺的一员。我们愿意和各国积极合作，共同承担责任。"然而这也是她的一厢情愿而已。因为，只有几个强大的国家决定同时承认台湾为一个国家，才能改变其尴尬的国际地位。对蔡英文选举胜利表示祝贺的其他国家领导人也是寥寥无几，联邦德国总理默克尔不在其中。

蔡英文连任台湾总统

有一点很清楚：只要中国在经济上仍然强大，并坚持"一个中国"的原则，那么台湾岛日益孤立的状况就不会改变。不过只有台湾触及北京的底线正式宣布独立时，中国才会真正做出激烈的、也就是军事上的反应。但是到目前为止，还没有一个执政党敢于公开这样做。蔡英文也将依然如此。无论民众是否愿意接受这个现实，台湾民主自由的界限实际上是由北京来划定的。

本文作者20多年来生活在北京。

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