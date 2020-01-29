泽林视点：冠状病毒有可能让中国更进步

(德国之声中文网) 中国的领导阶层紧密关注新型冠状病毒疫情。国家主席习近平以「严重形势」来形容，总理李克强也戴起防护口罩，前往武汉前线亲自评估疫情规模。在中国最重要的农历新年假期间，国家电视台播出中央政治局常委紧急会议，令人有机会一窥这难得一见、原本非常秘密的权力内部幕后。

北京发出的明确信息是：我们将尽一切必要的努力遏制从中国传播到世界各地的病毒！习近平还向同志们发出了明确警告:「刻意迟报瞒报者将被钉在历史耻辱柱上」。

迄今为止，北京的防疫措施规模空前。只有一个一党专制的国家才能如此迅速地实施这些措施：约有5600万人被隔离、至少14个城市的陆海空交通暂停营运。令人难以置信的是，在受灾地区没有任何示威遊行，更不用说暴动了。民众对政府的严厉措施似乎有很高的容忍度。

当局取消大型活动

中国当局还取消了春节相关活动和期待已久的体育赛事等活动。长城也禁入。武汉从零开始兴建的一座占地2万5千平方米（2万7千平方英尺），拥有2300张床位的医院，将于2月初开始运营。

湖北是受灾最严重的省份，已采取了紧急行动，总值超过1亿欧元（1.1亿美元）。数百名医生和医务人员已经被送到该地区协助。春节假期延长。学校和一些企业的停业时间超过预期。

与2002到2003年SARS爆发的情况有所不同：当时连续好几个月这个流行病的规模都被隐蔽。到疫情受控之时，已有800人死亡。现在，北京几乎每小时都在提供有关案件和伤亡人数的信息。甚至新医院的建设也在直播。

社交媒体的审查似乎比过去少了，而冠状病毒的爆发是头号话题。超时工作的护士的视频以及愤怒的网路迷因（Internet meme）都在流传。其中包括一个并置的画面，上周壮观的春晚，和不在庆祝的劳累医生们在空荡的房间里吃方便面。目前这种批评是被容忍的。北京也终于禁止了野生动物贸易，这是早就应该做的。不吃蝙蝠或蛇其实一点都不难。

蝙蝠汤引起的？

这个流行病据报起源于武汉市区的华南市场，那里出售外来的野生动物。一个当下很有名的影片拍出一位女子在喝蝙蝠汤，但这个影片不是在在这个市场甚至也不是在中国拍摄的，而是来自西太平洋群岛帕劳。与许多目前主张相反的是，病毒的确切来源仍然未知。很可能只是来自类似于在中国仍然被认为是美味佳肴的蝙蝠汤。

通常，有关此类问题的网路讨论通常没有时间发展下去，因为任何有争议的评论在过去都会立即被删除以避免恐慌。但是，目前，政府已经放鬆控制。北京很了解损害控制的重要。如果当局在这种时候收紧审查制度，那么民众的总体不确定性很容易转为愤怒。毕竟，中国人对官方统计数据的信任是有限的。从2008年的奶粉丑闻到2011年的温州火车相撞事件，过有太多事件被掩盖。

但也不能否认武汉防疫上有严重的缺失。武汉市市长周先旺周一辞职，并在央视接受采访时承认，信息未及早公开。这是当代毛主义自我批评的表现。但他也表示，作为地方政治家，未经上级批准，他无权发布此类信息。这番勇敢的发言对北京来说也是一种打击。

来自危机的凝聚力，也许甚至是进步？

中国科技公司正在尽一切努力应对这场危机。微信推出了一项新功能，以便用户可以报告疑似病例和不足的措施。电子商务平台淘宝网移除了试图在危机中利用销售口罩赚钱的公司业务。

短影音平台，在世界许多地方被称为TikTok的抖音，在平台上放映春节电影。这些电影因疫情爆发而无法在电影院上映。归根结底，危机也带来了团结。在中国，大多数人并不认为政府的反应过于夸张。世界卫生组织已宣布「中国紧急情况」，但尚未宣布「全球卫生紧急情况」。

目前还不清楚这个流行病会如何发展。比较起来，这次的死亡率远低于SARS和其他呼吸道感染。相比之下，德国每年约有2万人死于流感及其带来的其他症状。在全球范围内，流感造成的死亡在20万至65万之间。

可以确定的是：北京的首要任务是维稳。由于中国人民没有选举产生自己的政府的权利，因此北京要避免抗议和骚乱就必须迅速取得成果。

这次流行病的经济打击尚无法预测。但是，这已经对旅游业产生了影响，一些主要的国际公司，包括法国的雷诺、美国汽车制造商、日本的本田等不得不暂停在武汉的业务。某些媒体预测，由于疫情爆发，中国第一季度的经济增长可能降至5％以下。当年，SARS也对经济产生了重大影响，但是，目前所有的讨论仅仅是猜测。冠状病毒有可能很快就会被遏制。如果这次引发了有关改善卫生系统和动物福利，甚至关于审查制度的辩论，那么这场危机将使中国向前迈进。

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