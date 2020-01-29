泽林视点：冠状病毒有可能让中国更进步

(德国之声中文网) 中国的领导阶层紧密关注新型冠状病毒疫情。国家主席习近平以「严重形势」来形容，总理李克强也戴起防护口罩，前往武汉前线亲自评估疫情规模。在中国最重要的农历新年假期间，国家电视台播出中央政治局常委紧急会议，令人有机会一窥这难得一见、原本非常秘密的权力内部幕后。
北京发出的明确信息是：我们将尽一切必要的努力遏制从中国传播到世界各地的病毒！习近平还向同志们发出了明确警告:「刻意迟报瞒报者将被钉在历史耻辱柱上」。
中国总理李克强亲上火线，到武汉了解疫情发展。
迄今为止，北京的防疫措施规模空前。只有一个一党专制的国家才能如此迅速地实施这些措施：约有5600万人被隔离、至少14个城市的陆海空交通暂停营运。令人难以置信的是，在受灾地区没有任何示威遊行，更不用说暴动了。民众对政府的严厉措施似乎有很高的容忍度。
当局取消大型活动
中国当局还取消了春节相关活动和期待已久的体育赛事等活动。长城也禁入。武汉从零开始兴建的一座占地2万5千平方米（2万7千平方英尺），拥有2300张床位的医院，将于2月初开始运营。
湖北是受灾最严重的省份，已采取了紧急行动，总值超过1亿欧元（1.1亿美元）。数百名医生和医务人员已经被送到该地区协助。春节假期延长。学校和一些企业的停业时间超过预期。
与2002到2003年SARS爆发的情况有所不同：当时连续好几个月这个流行病的规模都被隐蔽。到疫情受控之时，已有800人死亡。现在，北京几乎每小时都在提供有关案件和伤亡人数的信息。甚至新医院的建设也在直播。
武汉新医院正如火如荼动工中。
社交媒体的审查似乎比过去少了，而冠状病毒的爆发是头号话题。超时工作的护士的视频以及愤怒的网路迷因（Internet meme）都在流传。其中包括一个并置的画面，上周壮观的春晚，和不在庆祝的劳累医生们在空荡的房间里吃方便面。目前这种批评是被容忍的。北京也终于禁止了野生动物贸易，这是早就应该做的。不吃蝙蝠或蛇其实一点都不难。
蝙蝠汤引起的？
这个流行病据报起源于武汉市区的华南市场，那里出售外来的野生动物。一个当下很有名的影片拍出一位女子在喝蝙蝠汤，但这个影片不是在在这个市场甚至也不是在中国拍摄的，而是来自西太平洋群岛帕劳。与许多目前主张相反的是，病毒的确切来源仍然未知。很可能只是来自类似于在中国仍然被认为是美味佳肴的蝙蝠汤。
通常，有关此类问题的网路讨论通常没有时间发展下去，因为任何有争议的评论在过去都会立即被删除以避免恐慌。但是，目前，政府已经放鬆控制。北京很了解损害控制的重要。如果当局在这种时候收紧审查制度，那么民众的总体不确定性很容易转为愤怒。毕竟，中国人对官方统计数据的信任是有限的。从2008年的奶粉丑闻到2011年的温州火车相撞事件，过有太多事件被掩盖。
被传为病毒来源的海鲜市场目前无限期停业中。
但也不能否认武汉防疫上有严重的缺失。武汉市市长周先旺周一辞职，并在央视接受采访时承认，信息未及早公开。这是当代毛主义自我批评的表现。但他也表示，作为地方政治家，未经上级批准，他无权发布此类信息。这番勇敢的发言对北京来说也是一种打击。
来自危机的凝聚力，也许甚至是进步？
中国科技公司正在尽一切努力应对这场危机。微信推出了一项新功能，以便用户可以报告疑似病例和不足的措施。电子商务平台淘宝网移除了试图在危机中利用销售口罩赚钱的公司业务。
短影音平台，在世界许多地方被称为TikTok的抖音，在平台上放映春节电影。这些电影因疫情爆发而无法在电影院上映。归根结底，危机也带来了团结。在中国，大多数人并不认为政府的反应过于夸张。世界卫生组织已宣布「中国紧急情况」，但尚未宣布「全球卫生紧急情况」。
目前还不清楚这个流行病会如何发展。比较起来，这次的死亡率远低于SARS和其他呼吸道感染。相比之下，德国每年约有2万人死于流感及其带来的其他症状。在全球范围内，流感造成的死亡在20万至65万之间。
可以确定的是：北京的首要任务是维稳。由于中国人民没有选举产生自己的政府的权利，因此北京要避免抗议和骚乱就必须迅速取得成果。
本文作者泽林20多年来生活在北京。
这次流行病的经济打击尚无法预测。但是，这已经对旅游业产生了影响，一些主要的国际公司，包括法国的雷诺、美国汽车制造商、日本的本田等不得不暂停在武汉的业务。某些媒体预测，由于疫情爆发，中国第一季度的经济增长可能降至5％以下。当年，SARS也对经济产生了重大影响，但是，目前所有的讨论仅仅是猜测。冠状病毒有可能很快就会被遏制。如果这次引发了有关改善卫生系统和动物福利，甚至关于审查制度的辩论，那么这场危机将使中国向前迈进。
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武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报
武汉爆发不明肺炎
2019年12月底，微博上流传着一张武汉市卫生健康委员会的公告，内容首次提到「不明原因肺炎」。 另有一张文件照片显示，该不明肺炎的检测结果接近2003年爆发的SARS(非典型肺炎)。 这两张照片引发广大民众讨论，众人皆担忧SARS疫情重演。2019年12月31日，中国向世界卫生组织报告，该国1100万人口的武汉市发生多起呼吸性感染病例，病毒来源不明。世界各地疾病专家们迅即启动了对该病毒真面目的探寻。
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武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报
海鲜市场成焦点
12月底湖北武汉市出现的27宗不明原因肺炎，被指均与「华南海鲜市场」有关。 武汉市卫生主管单位在1月1日发出通报，决定对该市场实行休市整治并消毒，通知商户配合。 一些报导指出，华南海鲜市场不仅贩卖海鲜，还有些贩卖野味的店铺。 曾有人自称在海鲜市场看过家禽、狗、羊或是不知名的动物被关在笼中或是宰杀。
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武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报
确认新型冠状病毒
起初，专家们排除了SARS病毒的可能性。2002年，引发致命呼吸性疾病的SARS病毒在中国肆虐，并传播境外，导致全球范围近800人丧生。2020年1月7日，中国科学家宣布，已确认这是一种新型冠状病毒，类似SARS，属于冠状病毒家族，并暂时将它取名为2019-nCoV（2019-新型冠状病毒），患者症候包括发烧、咳嗽、呼吸困难、肺炎。
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武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报
传播「谣言」者被查处
武汉市公安局官方微博在1月1日发布消息称，关于武汉市肺炎疫情的情况，有8名网民在未经核实的情况下散布谣言，「造成社会不良影响」，已被依法查处。
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武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报
初步判定为冠状病毒
1月9日，武汉评估专家组表示，武汉不明原因肺炎已经排除了非典型肺炎（SARS）和中东呼吸综合症（MERS）的可能性。 专家初步判定该病毒为前所未见的新型冠状病毒，对于其深入了解还需要进一步研究。
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武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报
中国境内首例死亡病例
2020年1月11日，中国公布了这一冠状病毒导致的首例死亡病例。死者为一名61岁男子，曾在武汉的那家海鲜市场购物，死于肺炎综合症。据《明报》报导，该死者为一名61岁男子，因呼吸衰竭、重症肺炎入院，同时患有腹部肿瘤及慢性肝病。 该患者长年在武汉华南海鲜市场采购货物。 与此同时还有41个确诊病例。
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武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报
病毒传入邻国
之后数天，泰国和日本等国家相继宣布曾去过武汉该市场的人员被感染病例。在中国，该市第二个死亡病例被确认。至1月20日，中国国内3人死亡，200多人感染。
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武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报
首个死亡案例
1月11日，「武汉肺炎」出现首个死亡案例。 据《明报》报导，该死者为一名61岁男子，因呼吸衰竭、重症肺炎入院，同时患有腹部肿瘤及慢性肝病。 该患者长年在武汉华南海鲜市场采购货物。 与此同时还有41个确诊病例。
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世界卫生组织命名
1月13日，世界卫生组织(WHO)正式将武汉肺炎命名为「2019新型冠状病毒」(2019-nCoV)。适逢春节将至，许多人准备搭乘大众运输返乡过年，这也更有可能加速疫情的扩散。
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武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报
传播途径不明
一月中旬，专家们致力于确认该病毒是否会“人传人”。冠状病毒具“人畜共通性”，意指可以从动物跳传至人类。某些冠状病毒可经由咳嗽或喷嚏传染。世界各地机场开始对来来自中国的旅客做检查。1月20日，官方确认，该病毒可在人和人之间直接传染。
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武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报
习近平、李克强下指示
1月20日，习近平、李克强分别对武汉疫情作出批示，要求全力做好防控和救治，与世卫组织和外界保持密切沟通，防止疫情扩散。图为医疗人员将一名疑似病例送进武汉金银潭医院。
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钟南山: 肯定有人传人
1月21日，国家卫健委高级别专家组组长钟南山在接受央视采访时，肯定的表示新型冠状病毒肺炎存在人传人的现象。他说，在广东有两个病例没有去过武汉，但他们的家人去了武汉后染上了新型冠状病毒肺炎，因此“现在可以说，肯定有人传人现象。”当2003年中国爆发严重急性呼吸道症候群（SARS）疫情的时后，钟南山协助揭露疫情的严重程度，被誉为“非典功臣”。
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武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报
国家卫健委确认人传人
在钟南山之前，中国政府对于新型冠状病毒是否会人传人的问题一直都没有正面回答。到1月20日为止，还是继续使用“有限人传人”、“持续人传人风险低”等说辞。但是在1月22日，国家卫健委召开记者会表示，目前，已经出现人传人，病毒存在变异可能，疫情存在进一步扩散风险。官员表示，截至21日24时国家卫健委已经收到国内13省(区、市)，累计报告新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例440例，死亡9例。图为武汉天河国际机场的防疫措施。
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数百万人被“封城”
1月23日，中国对武汉实行“封城”，以试图遏制该病毒传播。公共交通暂停。当局指令赶建一家专门收治相关病人的大规模医院。1月24日，感染人数报告超过830人，死亡26人。当局将“封城”数量增至13个，涉及至少3600万民众。
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武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报
一个全球卫生紧急事件？
随着春节将至，武汉作为一个人口聚集地，更多人从武汉往其他国家移动，而加速了疫情的跨国传播。1月13日，泰国出现首个武汉肺炎的确诊病例，之后又新增三例。1月16日，日本出现首个确诊病例。20日，一名中国籍女子在韩国确诊为该国首个确诊病例。21日，一名由武汉搭班机回台的女子确认为台湾首个病例。21日，美国华盛顿州；22日，澳门、香港出现首个确诊病例。在感染数量不断增加的同时，1月23日，世界卫生组织表示，将它宣布为全球公共健康紧急事件目前“为时尚早”。
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武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报
冠状病毒抵达欧洲
1月24日，法国卫生当局确认法国境内发生3例新型冠状病毒感染病例，标志着该病毒首现欧洲。数小时后，奥地利报告，一人感染该病毒。
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武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报
农历新年
1月25日，中国农历鼠年大年初一。死亡人数升至41人，全球感染人数超过1300，其中多数在中国。官方取消了众多大型庆祝安排，以防止病毒扩散。——这一天，数亿民众通常会旅行，或参加各种公共欢庆活动。专家们希望能在3个月内研制出首个冠状病毒疫苗。
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武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报
500万人离开武汉
1月26日，武汉市长周先旺在新闻发布会上表示，因为春节和疫情的影响，目前有500多万人离开武汉，还有900万人留在城里。当日，港澳政府宣布限制湖北省居民入境。与此同时，美国、日本和法国宣布从武汉撤侨。
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武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报
死亡人数81例 李克强视察武汉
截至1月27日，中国官方宣布确诊病例2835例，死亡81例。27日，中国国家总理李克强视察武汉。当日，武汉市长周先旺接受中国央视采访承认“有信息披露不及时的一面”，但同时指“作为地方政府，我获得信息之后，需要获得授权之后才能披露，这一点在当时不被理解”。
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武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报
德国首例确诊病例
1月27日晚间，德国巴伐利亚州确诊一名男子感染了新型冠状病毒。在次日的新闻发布会上，有关卫生部门表示，此男子是汽车零部件制造商Webasto员工，一周前与该公司来自中国的一名女同事有过接触。该女子在返回中国后被确诊。据悉，感染病毒的这名德国男子已经被隔离治疗，身体状态良好。28日晚间，又有三名德国人被确诊感染，他们都是Webasto员工。鉴于中国疫情严峻，德国政府准备动用空军飞机从武汉接回滞留在那里的德国公民。
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武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报
感染人数超过2003年SARS
跟据国家卫健委通报的数字，1月28日24时，中国内地31个省（自治区、直辖市）累计报告的确诊人数已经超过2003年SARS的规模，不过死亡人数尚少于当年。据新浪网报道，2002年末至2003年8月16日，内地累计报告非典肺炎诊断病例5327例，死亡349例，治愈出院4959例。