 泽林视点：值得质疑的“初步协议” | 时事评论 | DW | 18.10.2019

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时事评论

泽林视点：值得质疑的“初步协议”

特朗普宣称的贸易战达成初步协议其实不过是一份意向声明而已。德国之声专栏作者泽林认为，特朗普之所以会把小小的进步渲染成突破性的成功，主要是出于内政压力。

USA China l Handelsstreit l Fahnen in Peking (Reuters/J. Lee)

（德国之声中文网）当特朗普还沉浸于自己在对华贸易谈判中取得的"丰功伟绩"之时，国际货币基金组织（IMF）周二已经将2019年全球经济增长率的预期值下调至3%--这是继2008/2009年金融危机以来的最低水平。显然国际货币基金组织并没有被特朗普的自我吹嘘说服。这位美国总统称第13论美中贸易谈判是"有史以来为我们伟大的爱国农民争取到的最大最好的交易"，还说"谢谢中国"！而北京对此则低调得多。中国官方只是说"建设性的会谈"取得了"实质性进展"。即使特朗普自己也很清楚，后面的工作还有很多，他将目前所达成的内容称为"第一阶段"。

这的确只是一份非常暂时性的协议。根据双方达成的共识，美国暂时放弃将针对2500亿中国商品的惩罚关税从25%提高到30%的计划，而相对应地，中国则会购买价值400到500亿美元的美国农产品。特朗普已经在推特上自信满满地发帖道，"中国人要买这么多农产品，不知道美国农民能不能生产出这么多"。从特朗普着意强调美国农民这件事可以看出他目前的痛处所在：他农民群体中的选民十分不满。因为在这一轮谈判开始之前，特朗普和他的首席谈判代表莱特希泽都还在强调，部分性的协议不是他们想要的，他们要一份全面的协议。但是要想"全面"，就需要耐心。

“第一阶段”尚未结束

特朗普强调，在保护知识产权、准许美国金融服务机构进入中国市场以及所谓的汇率操纵方面，也都取得了进展。但是他并不能拿出细节信息和具体承诺。在一些棘手的分歧点上也没有实质性的进展，比如美国指责中国对国有企业实施补贴的问题。北京当然不愿意让特朗普来指手画脚地告诉自己该怎么发展工业，尤其是在一些高科技领域，比如飞机制造业，现在中国刚刚在国际上具备了一定竞争实力。

只要白纸黑字的协议没有签订，一切都还存在变数。预计两国领导人可能会在11月中旬参加亚太经合组织峰会期间签署相关文件。但是北京已经明确表示，要完成特朗普所说的"第一阶段"，双方还需要进行更多谈判。

Frank Sieren *PROVISORISCH* (picture-alliance/dpa/M. Tirl)

德国之声专栏作者泽林

自从特朗普宣布双方达成初步协议以来，新的一周里股市表现乐观。但是对于企业界来说，只有意向声明还不足以让人们真正的松一口气，重新开始投资。贸易战仍然在遏制着世界经济景气。而这贸易战不仅仅是针对中国，也针对欧洲。从本周五开始，美国对从欧盟进口的部分产品征收惩罚性关税。但是中国受到的打击更重。在惩罚关税的影响之下，今年9月，中国对美出口总额比去年同期锐减21.9%，进口也下降了15.2%。从全球来看，中国今年9月份的总出口量比2018年9月仅仅减少了3.2%，降至2181亿美元；而总进口量则减少到1785亿美元，降幅8.5%。这两个数字都还不算糟糕，重要的一点是：中国的出口仍然大于进口，贸易赤字是不会出现的。但是2019年中国经济增长率预期只能达到6.1%，相比2018年的6.6%继续下滑。

不过如今中国的经济已经具有足够的实力，尤其是国内市场的壮大，使得北京能够越来越多地依仗内需来带动经济增长。中国总理李克强周一宣布，政府将采取措施"培育新的有效投资和消费需求，顶住经济下行压力"。在对美贸易争端的阴影之下，中国的工业现代化进程可能会持续时间更长、成本更高，但是这一发展已经势不可挡。相反地，贸易争端反而让北京更加清醒地认识到，中国必须加快追赶步伐，从而摆脱经济上对美国的依赖性。

特朗普要为2020年的大选造势

特朗普为什么会大张旗鼓地庆祝最新一轮贸易磋商取得"硕果累累"，这并不难猜测。他必须要为2020年的大选造势。国际货币基金组织预测，美国经济在经历了一段时间的稳健增长之后，到2020大选年时增长率反而会降低到2.1%。相比之下，习近平比特朗普更有打持久战的资本。

不过有一点是显而易见的：不管特朗普是否会连任失败，也不管他能否在大选之前和中国达成一份全面协议，两个全球最大经济体之间的相互脱钩只会不断加剧。在美国政界，不管是民主党还是共和党，对中国的不信任感程度之深，几乎是一致的。因为中国是美国最大的挑战者。

出口限制、惩罚措施和限制中国投资等仍然会是应对北京的主要手段。这一迹象在科技领域已经表现得非常明显。和决定不排除华为参与5G建设的德国不一样，华盛顿是不会允许这一局面发生的。在人工智能领域处于全球领先地位的中国企业商汤科技（SenseTime）和旷视科技（Megvii）最近也因为参与在新疆自治区的监控业务而被美国列入一份黑名单。华盛顿还敦促美国科技企业将设在中国的分公司迁移到其它国家，比如越南或者引渡。但是这样的做法其实对美国自身的伤害比对中国更大。从性价比角度来看，在5G建设问题上华为是不二的选择。而越来越多的中国科技企业也开始变得和华为一样成功，只会让美国国内的反华情绪继续高涨。

专栏作家泽林已经在北京生活了二十多年。

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