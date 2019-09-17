泽林视点：中国需要加强多元化

（德国之声中文网）中华人民共和国将于10月1日庆祝建国70周年。从现在开始，北京上空就已经是一片蓝天白云。这不仅仅是因为国庆节之际周边的工厂暂时停产，而且是因为近年来空气质量有了很大改善。就连绿色和平组织也不得不承认这一点。

和欧洲的法国人一样，北京也希望通过举行阅兵式来庆祝其建国之日。上个周末，天安门广场和长安街因进行国庆阅兵式演练第三次被封闭。今年的国庆阅兵式是有史以来规模最大的一次。

中国确实有许多值得骄傲的理由。1949年10月1日中华人民共和国成立时，几乎没有人能想象中国会如此迅速地发展，甚至将挑战称霸世界的美国。

相对稳定

在短短的几十年中，中华人民共和国从世界上最贫穷国家之一成为世界上最大的贸易国之一，成为推动全球创新的力量。此外，从GDP（去除购买力因素）看，中国已经进入世界最大国民经济体之列。在过去的70年中，中国的人均收入迅速增长。 1949年，中国人均收入仅约为六欧元。 2018年约为3600欧元。与30或40年前相比，如今绝大多数中国人拥有更多的自由，这是他们从前做梦都不敢想的事情。因此，尽管这个国家还存在许多问题，但仍然相当稳定。

然而有了这样的成功，政府却仍然表现出如此的紧张和控制欲，着实令人惊讶。就连 《环球时报》的主编胡锡进都在中国社交媒体微博上抱怨，"国庆节快到了，上外网极其困难"。 胡锡进真的不是持不同政见者。《环球时报》是国家的报纸。该报有英文版。为了办好报纸，就必须了解外国人的想法。

胡锡进接着解释："这个国家并不脆弱，建议还是要在我们的社会和外网之间多留出一些缝隙，这将有益于中国舆论场的强大与成熟，有益于科学研究和对外沟通，有益中国国家利益。"

只是一个建议

实际上，北京长期以来一直容忍公民通过VPN渠道绕开审查翻墙进入世界互联网。使用这种办法花费不多，而且非常容易。否则，该国的创新可能就无法实现。由此看来，胡的意见并非"过分"要求。尽管如此，他还是立即删除了该帖子并表示了道歉。说自己并不想"制造热点"，只是想提个建议。毕竟，国庆假期过后，很可能又可以通过VPN渠道访问Google等网站。

但是进行这样的讨论几乎是不可能的，而这种状况对中国并无好处。让民众拥有更多的言论自由不仅不会损害国家稳定，反而能够加强稳定，不仅能让人看到哪里还有待改善，而且让人看到哪些足以引以为豪。在国庆节到来之前，北京当局发表了题为"新中国人权事业发展70年"的白皮书。白皮书说："人民生活幸福是最大的人权。"然而，能够公开发表意见也是人民幸福生活的一部分。这在中国也不是不可能，但是空间本应该大得多。

缺不了的手机

来自另一个世界的老调子

尤其是对那些自信的、见过世面年轻一代来说，宣传机器的刻板语言就好像是来自另一个世界，根本不符合这个国家的高科技形象。为了争取年轻一代，给未来指明方向，党不仅要找到一种符合时代要求的话语，而且还应该找到自信，确信一个更自由的公民社会不是必然对自己的合法性提出质疑。

因为今天的中国人非常清楚他们已经取得了哪些成就，也知道国家的缺点所在。就连大多数知识分子也为自己的国家感到自豪。他们不希望推翻这个国家，而只是渴望多元化的进步。但是，许多人出于担心不愿明确表达自己的观点。这给中国带来了多元化的缺失，而多元化对中国的发展又是至关重要的。

专栏作家弗朗克·泽林在北京生活了二十多年。

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