泽林视点：世界经济火车头刹闸

（德国之声中文网）人们又一次开始忧心忡忡。难道我们正在眼睁睁的看着"世界经济引擎中国"走向不可避免的崩溃，并将我们拖入深渊吗？ 这个全球第二大经济体的经济增长速度出现2008年全球金融危机爆发以来的最低。 第一季度国内生产总值增长6.8％，第二季度增长6.7％。 但上周五，北京的统计局报告第三季度仅增长了6.5％。

这是否是令人担心的事情每个人看法不同。 因为尽管如此，全年的经济增长仍高于政府的6.5％左右的目标。 这是大多数国家只能梦想的增长率。 尽管9月份工业生产略低于预期的5.8％，但同月零售额增长超过预期。 同样，中国赢得大批投资，上半年增加了6％，达到700亿美元。 对外贸易也保持强劲，或许是因为中国出口商抢先于中美贸易争端的原因。

惩罚性关税的影响在继续

双方的大多数惩罚性关税上个月才生效。因此，统计数据还难以显现其后果。尽管如此北京已经谈到"心理影响"：自1月份以来，上海股市暴跌约30％，人民币与美元兑换率贬值9％。原因是中国消费者充满不确定性。全球最大汽车市场的汽车销量9月份连续第三次下滑 - 这也是三十年来的首次下滑。不过，传统汽车向电动汽车的转型也是原因之一，许多买家目前仍处在观望阶段。

打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环 301调查 此轮中美“贸易战”早在去年就初露端倪：美国贸易代表莱特希泽宣布对中国进行301调查。《1974年贸易法案》第301条被称为美国单边贸易保护政策的核武器。

打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环 为摩擦降温 两会前夕，习近平智囊刘鹤访美，与美国财长姆努钦、贸易代表莱特希泽和特朗普经济顾问考恩会晤，与美方讨论“中美关系和两国经贸领域合作”。有分析认为，刘鹤此行或是为中美贸易摩擦降温。

打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环 钢铝关税 3月8日，美国总特朗普签署公告，对进口钢铁和铝产品征税。后来，欧盟获得一个月的豁免期并延长一次，不过，未能再次延长。

打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环 500亿清单 3月22日，特朗普宣布，根据301调查，对600亿美元的中国产品征收关税（后发布清单为500亿美元）。4月，特朗普再次表示，考虑对从中国进口的额外的1000亿美元商品加征关税。

打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环 美国大豆 作为回应，中国商务部先是宣布对美国约30亿美元产品中止减税，随后在美国公布清单后，宣布将对美国大豆等加征25%关税，涉及金额约500亿美元。

打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环 博鳌论坛 4月10日，中国国家主席习近平在博鳌论坛宣布，将降低汽车关税、改善知识产权保护等，被外界视为间接回应了美国的要求。次日，特朗普发推特感谢“习近平主席的友善言辞”。12日，中国商务部否认是“让步”，称相关举措与中美经贸摩擦没有关系。

打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环 中兴，中兴 4月16日，美国商务部宣布，因中兴违反美国政府制裁禁令向伊朗等国出口，将禁止该公司从美国市场购买元器件，期限7年。5月，中兴发布公告，公司主要经营活动无以为继。5月13日，峰回路转，特朗普发推特表示，与中国国家主席习近平合作让中兴恢复运营。特朗普的这一表态引起国会两党一些议员的批评。

打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环 刘鹤再度赴美 5月17日，任中国副总理的刘鹤再度赴美谈判。5月18日，中国外交部否认向美方“让步2000亿”，即让美国削减贸易赤字2000亿美元的说法。

打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环 暂停互相加征关税 谈判后，5月20日，美国财长姆努钦表示，双方已同意暂停加征关税。姆努钦称，美中谈判持续期间，美国已暂停向1500亿美元中国进口商品加征关税的计划。

打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环 500亿+投资限制 5月29日，白宫宣布，将在6月15日前公布对约500亿美元中国产品征收25%关税的清单。此外，在6月底以前，还将公布投资限制规定，加强对与“工业重要技术收购”相关的中国个人及实体的出口管控。中国外交部斥之为“变脸”，并重申“中方不想打，但也不怕打贸易战”。 作者: 苗子



美国评级机构S＆P看到了这一不确定性，同时，对特别是中国地方政府的"巨额"债务发出警告。乍看起来由此产生的风险低于预期，因为与其它国家相比，中国的公共债务总额仍然是低的。中国的债务大部分都来自从国家银行拿到贷款的国营企业。与其它国家如1998年陷入亚洲危机时的泰国和韩国相比最大的区别在于，中国几乎没有外债。日本国内债务很高，但几十年来一直保持稳定。

增速放缓 内部原因

导致中国经济增长停滞的原因主要在于内部，因此比较容易控制。最近两年来，北京越来越多地瞄准影子银行，并且努力减少债务。虽然这一举措导致增长速度减缓，但可以使金融体系长期保持稳定。此外，这个世界上人口最稠密的国家仍在经历着从制造业出口经济向服务型经济的转变。

贸易争端是个负担，但中国不会屈服。共产党必须通过国内外新的基础设施项目维持经济增长。中国可能会继续采取为中小企业提供财政援助，降低贷款利率和减轻出口行业的税务负担等一系列步骤。国家的财政和预算政策也应进一步放宽。主要银行的储备金要求已经下降了一个百分点，降至14.5%，小型银行的储备金要求降至12.5％。流动资金越多意味着经济发展的推动力越大。北京想以此削减贸易战的负荷。

平衡行动

平衡债务与增长并不容易。但北京政府知道基本面是好的。中央银行行长易纲也表示，最近几周民众对中国股市低迷的反应过度，他强调国家的经济增长潜力仍然"非常强劲"。

中国银监会主席郭树清赞同他的看法。郭树清表示："金融市场的波动与我国经济发展的基本面严重脱节。"这听起来有些像空洞的口号，却是很现实的评估。

本文作者泽林20多年来在北京生活

在过去25年中，中国证券交易在很长一段时间内损失超过10％的情况已经发生了17次。不应忘记的是，中国中产阶级的资产仍在不断扩大 - 而且是以两位数的速度增长。即使中国的总体增长继续减弱，但这一趋势仍将保持不变。然而，北京必须成功地让不断增长的人口拥有更多的资产多样化。

中国公民寻求投资机会

许多中国人，其中不少人是家族世世代代当中第一个富裕起来的人，他们正试图将其资产转移国外，分散其资产。上周末瑞士银行的一名在华员工被限制出境可能与此有关。中国对资本出口管制极为严格。中国人每人每年只能支取5万美元。北京试图防止瑞银（UBS）等外国资产管理公司帮助中国客户向境外转移巨额资金，挖中国经济的墙角。北京政府认为，中国人应该在国内进行投资。但是，中国人不禁自问：在哪里投资呢？股市已经崩溃。房地产市场也已经过热。

因此，如果国家领导人12月份在北京召开会议制定明年的战略时，将会有很多的建议。 预计中国2018年的经济增长将能够达到6.5％的目标。中美贸易争端对中国经济产生了哪些影响，在今后的几个季度我们将会看到。然而，中国还面临着另一个重要日程：11月底，美国总统特朗普将与中国国家主席在阿根廷20国集团会议期间讨论贸易争端。届时这个问题很可能再次从世界上消失，中国人可能将像以前一样继续进行巨额投资和消费。因为：虽然工业化国家的收入和财富停滞不前，但中国仍有很大的发展空间。

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