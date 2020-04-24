 泽林观点：新冠危机后没有经济救星 | 经济纵横 | DW | 02.05.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

泽林观点：新冠危机后没有经济救星

中国今年的消费欲望低迷，与家庭负债不无关联。德国之声专栏作者泽林认为，北京还有刺激经济的空间。

Bildergalerie Kaufhäuser Mall in Hongkong (Alex Ogle/AFP/Getty Images)

中国经济在新冠危机后将面临巨大挑战

（德国之声中文网）这是不寻常的状况：上周五中国央行公布了去年10月所作的问卷调查结果。内容的基调是：中国民众早在危机前就已负债，其操作空间可能比预想的要小。在3万余户接受调查的家庭中，约有半数负债而且平均负债金额约合7.2万美元，其中三分之二的债务属于银行贷款。同时，私人家庭资产的60%为房地产价值，存款只占五分之一。

对政治层面而言，这份调查主要意味着一件事：这显然是向央行指出，政府的措施已经不足以再刺激经济。根据瑞士银行UBS的计算，北京目前推出了经济刺激计划，总额相当于国内生产总值的4%，而当年全球金融危机时的经济刺激计划则占比GDP10%。

哪个才是正确路线？

有关部门在台面下甚至可能发生过争执。一方可能辩称，中国比美国拥有更多储备，而中国人会存下可支配收入的三分之一，美国人存下的则不到7%。因此，债务负担并没有那么严峻。这个论点的导向是：应该避免国家债务再次急剧上升。而另一方可能会争辩：如果现在不出手干预并将经济导向正轨，未来将付出更高昂的代价。

Frank Sieren *PROVISORISCH* (picture-alliance/dpa/M. Tirl)

本文作者泽林（Frank Sieren）

可以肯定的是，中国经济在新冠危机后将面临巨大挑战。中国第一季度GDP同比下降6.8%，这是几十年来未曾有过的情形。正因如此，中国政府竟认为用只占国内生产总值4%的经济刺激计划就能解决问题，更令人感到震惊。

如今对北京而言重要的是刺激国内消费，因为内需长期以来一直是中国经济的最重要动力。去年中国国内消费对经济增长的贡献率达60%。今年一至二月份的社会消费品零售总额下降逾20%，三月则下滑近16%。

缺乏消费欲望

这代表中国在第一季度可能已经经历最糟糕的阶段，目前正处于恢复期。但与SARS后的情况不同，中国人民的消费欲并没有立刻回弹，而是有所衰减。人民担心可能爆发第二波新冠疫情，暂时还在观望。

中国西南财经大学的一份研究针对2.8万多户人家进行调查，结果显示，超过半数调查对象计划在危机后提高存款比率并减少整体支出。40%的受访者表示不会改变消费习惯；只有9%民众将增加消费。如今的问题是，人们的消费是否足以弥补第一季度亏损。当前情况与SARS危机的主要区别在于，除了私人负债外，如今消费在中国经济实力中所占的比例更大。

Einkaufszentrum Global Harbor in Shanghai (picture-alliance/dpa)

上海环球港购物中心的人气大不如前

逐步采取措施

中国不似欧美或日本推出救援方案，迄今主要是采取逐步措施，让经济恢复正常运转。第一步是减税及降息，并退还社会保障金。此外还有针对企业的流动性资金援助，以及向民众发放消费券。单是在杭州，发放消费卷后的56小时就拉抬消费约6400万美元。

中国多个省份甚至正讨论延长周末，目的是提振国内旅游。根据预测，今年中国国内旅游可能减收69%。另一方面，中国并没有太多针对大型基础设施的措施。中国央行一名发言人警告："过多激烈刺激可能导致通货膨胀或债务比率提高。"

在住宅建设、机场和快速铁路等领域，中国的市场与10年前相比更为饱和。看来中国这次不打算拉抬整体世界经济并为此承受大量债务。北京试图用最小的努力达成最大效果。至少目前还是如此。

本文作者20多年来生活在北京。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

  • Handyspiel King of Glory (picture-alliance/dpa/Imaginechina/Niu Bo)

    谁在新冠病毒疫情中赚了大钱？

    线上娱乐一枝独秀

    在新冠病毒疫情的影响下，中国的文化传媒行业正在经历“冰火两重天”。一边是哀鸿遍野的影视类、院线类上市公司，一边是数钱数到手抽筋的长视频、游戏、直播、社交软件等“宅经济”。据报道，腾讯《王者荣耀》单日营收20亿元人民币，爱奇艺月活突破5.9亿人，B站股价涨幅超24%。

  • In this photo illustration a mobile phone screen displays the Netflix logo in front of a computer screen showing Netflix series and movies screen in Istanbul

    谁在新冠病毒疫情中赚了大钱？

    欧美看Netflix

    当疫情的战火延烧到欧美之后，宅在家对于很多人来说成了躲避病毒的最好方式。在Netflix上追剧看片也自然而然地成为一种打法时间的好方法。

  • IFA 2016 - Siemens iQ700 Geschirrspüler (picture-alliance/dpa Themendienst/A. Warnecke)

    谁在新冠病毒疫情中赚了大钱？

    除菌洗碗机走俏中国

    洗碗机原本在中国的普及率并不算高，但是随着这次疫情的爆发，特别是在中国的大城市，很多消费者的健康意识得到进一步提升。空气净化器、除菌洗碗机、除菌洗衣机、洗手机、消毒柜、净水器、蒸汽拖把等与健康生活相关的小家电产品在疫情期间迎来销售的黄金增长期。

  • Mädchen macht einen Handstand (picture-alliance/Tetra Images)

    谁在新冠病毒疫情中赚了大钱？

    在客厅挥汗如雨

    担心在健身房染上病毒？健身类初创公司Peloton Interactive提供多种线上健身课程和线上健身指导。健身狂人们在自家的客厅就可以挥汗如雨保持身材了。

  • A file photo shows the Peloton logo on the company's stationary bicycle

    谁在新冠病毒疫情中赚了大钱？

    比纸牌屋更刺激划船机购买增长率

    据京东消费大数据显示，今年春节期间，京东平台拉力器成交额同比增长109%，跳绳成交额同比增长56%，划船机成交额同比增长134%。2月上旬，京东自营的瑜伽垫成交额同比增长近6倍。

  • Lim Wee Chai und Stephane Bancel

    谁在新冠病毒疫情中赚了大钱？

    疫情催生亿万富翁

    美国制药商Moderna Inc.宣布已经交付首批新冠病毒疫苗，研究人员将进行第一批人体试验。这一消息令公司股票直线上涨，CEO Stephane Bancel（右）也一下子挤入亿万富翁的行列。马来西亚华商林伟才（左）掌舵的Top Glove Corporation公司是世界上最大的橡胶手套生产商。新冠病毒疫情也把林伟才送入亿万富翁俱乐部。

  • A screenshot of Zoom website

    谁在新冠病毒疫情中赚了大钱？

    在家办公

    美国视频通讯初创公司Zoom的股票今年2月以来上涨了近50%。由于疫情，很多人不得不在家办公，这样一来对能够提供视频会议的软件和应用程序的需求量也自然增加了很多。今年年初以来，Zoom公司已经新增客户220万。

  • JingDong Direktor Tony Qiu (DW)

    谁在新冠病毒疫情中赚了大钱？

    在线购物爆发式增长

    中国的疫情在春节期间爆发，很多人宅在家中，几乎所有的购物环节都在网上进行。有数据显示，今年2月初，京东到家日活突破100万，盒马、叮咚买菜突破40万。

    作者: Ashutosh Pandey, Thomas Kohlmann


DW.COM

疫情过后 中国还会是世界工厂吗？

新冠疫情暴露出企业和政府在医药、汽车等各行各业过度依赖中国的问题。尽管如此，有专家指出，许多企业依然不会选择在短期内打包走人，将生产迁出中国。 (28.04.2020)  

客座评论：要不要直升机撒钱？

欧美国家纷纷出台纾困措施，以缓冲疫情对经济的创伤，其中不乏直截了当的补贴措施。这引起不少人对于中国的质疑：为什么其它国家都给老百姓“撒钱”，而一向被视作“财大气粗”的中国却迟迟不出手呢？经济学者沈凌分析认为，国情不同导致了中国不能照抄欧美的作业。 (24.04.2020)  

专访：“中国经济增长的时代还没有过去”

中国最新公布的经济数字打破了几十年来中国经济持续增长的纪录。德国经济研究所的宏观经济专家马特斯（Jürgen Matthes) 认为，这并不意味着中国持续增长的时代已经过去，但未来中国政府面临的挑战，也是全球各国政府的难题。 (17.04.2020)  

相关内容

USA PK Mike Pompeo in Washington

欧美推纾困新方案 华盛顿恐不再金援世卫 24.04.2020

美国与欧盟周四陆续通过刺激经济的纾困方案，希望藉此来降低新冠疫情对产业造成的伤害。此外原本以为只是暂停资助世卫的美国再放话，如果世卫不彻底改革，美国可能永远不会再提供经费。

China Polizei - Polizist - Symbolbild

德语媒体：能不能把中国当作正常国家？ 28.04.2020

《法兰克福汇报》批评指出，许多西方政府及企业一直以为，和中国打交道就是和正常国家打交道；现在的疫情则让人看到了这种认知的代价。《新苏黎世报》则分析认为，中国民众不愿信任政府，因此偏好活禽、活鱼市场，而这正是一再酿成瘟疫的重要原因。

Volkskongress in China

德语媒体：适得其反的大外宣 30.04.2020

北京宣布5月召开两会依旧受到德媒关注，《法兰克福评论报》指出，在新冠疫情时期，这场大规模会议将是一大挑战。中国欧盟商会主席武特克接受瑞士媒体采访时谈到了中国的经济和政治状况。

广告
Remdesivir antivirales Medikament in Erprobung (AFP/U. Perrey)

美批准紧急使用“人民的希望”治疗新冠患者

美国当局允许对新冠患者紧急使用瑞德西韦（remdesivir）。该药因其潜在的抗疫疗效一度被中国网民音译为“人民的希望”，但是目前中美得出的试验结果却截然不同。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  