泽林观点：新冠危机后没有经济救星

（德国之声中文网）这是不寻常的状况：上周五中国央行公布了去年10月所作的问卷调查结果。内容的基调是：中国民众早在危机前就已负债，其操作空间可能比预想的要小。在3万余户接受调查的家庭中，约有半数负债而且平均负债金额约合7.2万美元，其中三分之二的债务属于银行贷款。同时，私人家庭资产的60%为房地产价值，存款只占五分之一。

对政治层面而言，这份调查主要意味着一件事：这显然是向央行指出，政府的措施已经不足以再刺激经济。根据瑞士银行UBS的计算，北京目前推出了经济刺激计划，总额相当于国内生产总值的4%，而当年全球金融危机时的经济刺激计划则占比GDP10%。

哪个才是正确路线？

有关部门在台面下甚至可能发生过争执。一方可能辩称，中国比美国拥有更多储备，而中国人会存下可支配收入的三分之一，美国人存下的则不到7%。因此，债务负担并没有那么严峻。这个论点的导向是：应该避免国家债务再次急剧上升。而另一方可能会争辩：如果现在不出手干预并将经济导向正轨，未来将付出更高昂的代价。

可以肯定的是，中国经济在新冠危机后将面临巨大挑战。中国第一季度GDP同比下降6.8%，这是几十年来未曾有过的情形。正因如此，中国政府竟认为用只占国内生产总值4%的经济刺激计划就能解决问题，更令人感到震惊。

如今对北京而言重要的是刺激国内消费，因为内需长期以来一直是中国经济的最重要动力。去年中国国内消费对经济增长的贡献率达60%。今年一至二月份的社会消费品零售总额下降逾20%，三月则下滑近16%。

缺乏消费欲望

这代表中国在第一季度可能已经经历最糟糕的阶段，目前正处于恢复期。但与SARS后的情况不同，中国人民的消费欲并没有立刻回弹，而是有所衰减。人民担心可能爆发第二波新冠疫情，暂时还在观望。

中国西南财经大学的一份研究针对2.8万多户人家进行调查，结果显示，超过半数调查对象计划在危机后提高存款比率并减少整体支出。40%的受访者表示不会改变消费习惯；只有9%民众将增加消费。如今的问题是，人们的消费是否足以弥补第一季度亏损。当前情况与SARS危机的主要区别在于，除了私人负债外，如今消费在中国经济实力中所占的比例更大。

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逐步采取措施

中国不似欧美或日本推出救援方案，迄今主要是采取逐步措施，让经济恢复正常运转。第一步是减税及降息，并退还社会保障金。此外还有针对企业的流动性资金援助，以及向民众发放消费券。单是在杭州，发放消费卷后的56小时就拉抬消费约6400万美元。

中国多个省份甚至正讨论延长周末，目的是提振国内旅游。根据预测，今年中国国内旅游可能减收69%。另一方面，中国并没有太多针对大型基础设施的措施。中国央行一名发言人警告："过多激烈刺激可能导致通货膨胀或债务比率提高。"

在住宅建设、机场和快速铁路等领域，中国的市场与10年前相比更为饱和。看来中国这次不打算拉抬整体世界经济并为此承受大量债务。北京试图用最小的努力达成最大效果。至少目前还是如此。

本文作者20多年来生活在北京。

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