泼墨女子被拘捕 仿效事件连发生

（德国之声中文网）7月4日，一名身着黄色体恤的年轻女子在上海陆家嘴海航大厦门前向印有中国国家主席习近平照片的海报泼墨，并通过推特进行直播。她在视频中首先对着镜头表示，"我以实名制反对习近平独裁专制的暴政，反对中国共产党对我实施的脑控压迫，我对他恨之入骨。"随后，该女子走向海报墙，对习近平的画像泼墨。并重复了先前的话。她还称，"我要求国际组织介入进来，我会配合调查取证，因为许多脑控的迫害是需要被捕才能介入的，就是政府背景下的介入。但真正迫害我的就是中国共产党，中国政府。"视频最后，该女子高声喊道："习近平，我在这里等着你来抓我。我就一个人。反对中国共产党，反对共产党暴政独裁专制。我今天就站在这里，我让你来抓我，后面就是海航大厦，习近平你的资产，我就在你的资产面前泼你的墨……"

这段视频在推特、微信等社交媒体上被大量转发。该女子后被确认是来自湖南的董瑶琼，现年28岁。数小时后，董瑶琼的推特贴被删，账号@feefeefly被移除，董瑶琼本人失踪。她在推特上发的最后的信息包括一张照片，显示数名身着制服的男子在其寓所外。

"希望保住女儿的性命"

据维权网信息中心7月14日发布的消息，董瑶琼泼墨习近平画像后遭拘捕，其父亲董建彪和维权艺术家华涌为其发声，之后两人也遭香格里拉警方破门抓走。华涌直播了被抓前的整个过程。法新社引用人权人士称，董建彪和华涌两人迄今一直处于失踪状态。

在网上流传的华涌采访董建彪的一个视频中，华涌首先展示了董建彪的身份证和户口本，以证明其身份。董建彪表示，担心女儿"说不定小命都保不住"，"习近平把自己当成皇帝"。他说，自己不敢去上海，因此到华涌这里来，希望通过舆论营救女儿。现为一名挖煤工的董建彪说，自己曾因生活贫困到煤矿偷窃废铜卖钱，后被判刑9年，服刑7年，于2015年出狱。他被判刑的事件也导致学习成绩优异的女儿没能上大学，而他现在出来发声是希望保住女儿的性命，"如果能让我女儿出来，我情愿我去顶替她。"

在被问及怎么看董瑶琼泼墨事件时，董建彪说："她不是为了自己，她是为了最底层的人，她代表了下面的草根。这个社会不给下面的草根机会。"他还表示，"像我们挖煤的，下井的，有一天，没一天，没有工干，没有生活来源，你说这个生活怎么过？过不下去嘛。要我再去干违法的事，我不会干，我现在知道了。你说我该怎么办。万一我女儿判刑死了，我也就死了算了。还活在这个世界上干嘛？"董建彪称自己现在只能住在煤矿上，父亲在农村留下的土房已倒塌，两个孩子在上海打工，老婆在广东打工。他表示不相信有关董瑶琼想出国、是特务、精神有问题或者是高干情妇的网上传闻。

华涌2017年底曾因拍摄北京"低端人口"遭到驱逐的视频被当局拘捕。

在接受自由亚洲电台电话采访时，董建彪表示，7月8日攸县警方要求他到公安局做笔录，来自上海的国保向董父询问女儿在老家时的情况，并称董瑶琼攻击国家领导人，但并未明示"国家领导人"即是习近平。

效仿事件与官媒批评"个人崇拜"

董瑶琼泼墨习近平画像以及董建彪和华涌被强行带走的事件引起社交媒体广泛关注。有人在网上发出倡议，复制"泼墨女孩"抗议方式，对"造神运动"发起挑战。几天内，纽约、新西兰等地都出现民运人士对习近平画像涂鸦、泼墨的事件。网上有消息称，广东网友王文彬因向一幅大型宣传牌上的习近平像泼泥巴，于7月6日失联。

据海外中文媒体报道，东莞、长沙、天津等地的政府部门纷纷撤下了习近平的海报和头像，北京各居民点接到派出所紧急通知，要求大厦内各单位立即撤下习近平照片、图像，海报及宣传品，疑似为防范类似敏感事件发生。此外，《人民日报》过去几天里罕见地出现头版大标题中没有提到习近平的情况。新华网7月11日则转载了《学习时报》的文章，指出中共前领导人华国锋在任期间搞个人崇拜的例子，对"个人崇拜"提出了批评。该文随即被大量转载。北京独立学者荣剑在推特发文称，"从昨晚到今早，国内网路上到处是华主席认错的帖子。主席也会犯错，主席也会被中纪委严查，主席的错主要是搞个人崇拜。主席要有认错的雅量，没认错的雅量就不要当主席……"不过，新华网上有关华国锋的这篇文章和相关评论很快就全被删除。