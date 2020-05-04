泰爆大规模示威 万人吁解散国会修宪

(德国之声中文网) 泰国首都曼谷周日 (8月16日) 再次爆发大规模示威，超过2万名示威者聚集在曼谷的民主纪念碑前，呼吁该国政府解散国会并修改宪法。这场示威成为自2014年的政变以来，最大规模的抗议活动。

过去一个月，学生团体自由青年 (Free Youth) 与泰国学生联盟 (Student Union of Thailand) 在泰国发起示威行动，号招民众聚集於曼谷的民主纪念碑前，抗议政府施政并提出3大需求：解散国会丶终止骚扰异议人士与修正军方所制定的宪法。自7月18日首场示威行动以来，泰国当地几乎每天都出现示威行动。

而周日晚间，大批示威者再度现身民主纪念碑前，除了重申3大诉求外，也要求泰国实施真正的君主立宪制。然而，泰国有严厉的冒犯君主罪，任何人若诽谤丶侮辱或威胁国王丶王后丶王储或摄政王都可能被判刑1.5年至15年。此外，示威者还要求自2014年军事政变後掌权的总理巴育辞职下台。

终结专制

现场群众周日晚间不断高喊「终结专制」，而着名的学生倡议者巴利(Parit Chiwarak) 也现身示威现场，他前一天才因参与推动民主的活动遭警方逮捕关押，後来才获保释。在现场示威者的簇拥下，巴利高举了一个写着「10点君主制改革」的标语。示威现场除了有警察外，也有一小群泰国皇室的支持者。

自从泰国军方1932年推翻了君主专制并施行君主宪政制後，泰国经历了多场政变。虽然泰国政府2019年举办了一场大选，但人民认为政府操纵大选结果，因此引发公众不满。

今年2月，泰国法院下令民主派的未来前进党 (Future Forward Party) 解散，引爆了最新一波的示威行动。虽然新冠疫情让示威暂时缓和，但自7月起，学生团体再次於泰国首都曼谷发起多场示威，示威也蔓延至泰国其他地区。

杨威廉/邹宗翰 (综合报导)

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