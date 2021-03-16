泰拟限制AZ疫苗出口 东南亚发货恐延迟

(德国之声中文网) 泰国一位官员周三 (7月14日)表示，泰国正在考虑对当地生产的阿斯利康(AZ)新冠疫苗出口实施限制，以应对本国疫情危机。

路透社报道，泰国国家疫苗委员会的重要成员那空 (Nakorn Premsri)被问及对疫苗出口设置配额计划时告诉记者，该委员会已经「原则上同意」这样的命令草案。

他告诉记者：「我们将与疫苗制造商进行讨论，以便他们能够以适当的方式向泰国交付疫苗，以配合该国的爆发情况。」

那空强调，命令还没有发布，也补充说各机构将需要审查该命令并考虑其影响，但没有谈到出口配额可能设定在什么水平。

泰国此举可能进一步延缓向马来西亚、越南、印尼推广疫苗的速度。这些国家近来感染率激增，先前又受到印度实施疫苗出口限制影响，造成疫苗供应中断。

阿斯利康在东南亚区生产和交付出现延误后，本希望从7月起回到正轨，履行对这个地区和台湾的供应承诺。若泰国真的限制疫苗出口，对阿斯利康来说是一大挫败。

阿斯利康在一份声明中说，其在泰国生产的疫苗对邻国「至关重要」，声明提到：「我们正积极与泰国政府和东南亚各国政府合作，继续向该地区提供公平的疫苗供应。」

台湾方面，中央社报道，根据台湾官方初步了解，阿斯利康总公司尚未答应泰国官方提出的要求，「台湾会持续关注泰国厂动向，同时也会争取其他厂货源」。

泰国疫情影响出口承诺

泰国目前正遭受迄今为止最严重的新冠病毒爆发潮，最近几周有数百人死亡，本月有多天报告了8千多起新的感染病例。

根据路透社，泰国自6月以来一直由泰国暹罗生物科学集团（Siam Bioscience Group）代工生产阿斯利康的疫苗，并计划今年将生产1.8亿剂疫苗，其中略高于三分之一用于泰国，三分之二用于东南亚其他地区还有台湾。但其后生产延迟，马来西亚和菲律宾收到延后到货通知，台湾也传出会间接受影响。

阿斯利康随后宣布7月会恢复新冠疫苗供货，可按时间表出货至东南亚国家和台湾。但泰国本身疫苗也出现不足的情况。阿斯利康公司在6月开始向泰国大规模推广疫苗时，按照承诺向该国交付了6百万剂疫苗。一位泰国官员上个月说，7月份将交付类似数量的疫苗，比之前宣布的每月1千万剂来得少

(路透社等)

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