 泰拟限制AZ疫苗出口 东南亚发货恐延迟 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.07.2021

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泰拟限制AZ疫苗出口 东南亚发货恐延迟

泰国是东南亚主要代工制造阿斯利康(AZ)新冠疫苗的国家，现在因为疫情再起可能限制疫苗出口，引起邻国疫苗供应不足，以及对疫苗保护主义的担忧。

Symbolbilder COVID-19-Vektor-Impfstoff

虽然到目前为止，泰国政府已经使用了阿斯利康的病毒载体疫苗和中国科兴的灭活病毒疫苗，但在其6千6百多万人口中，只有约5%的人完全接种了疫苗。

(德国之声中文网) 泰国一位官员周三 (7月14日)表示，泰国正在考虑对当地生产的阿斯利康(AZ)新冠疫苗出口实施限制，以应对本国疫情危机。

路透社报道，泰国国家疫苗委员会的重要成员那空 (Nakorn Premsri)被问及对疫苗出口设置配额计划时告诉记者，该委员会已经「原则上同意」这样的命令草案。

他告诉记者：「我们将与疫苗制造商进行讨论，以便他们能够以适当的方式向泰国交付疫苗，以配合该国的爆发情况。」

DW.COM

台湾因疫苗供应量仍不足，现阶段尚未开放全民施打疫苗，大陆国台办称，已经有6.2万台湾人在大陆接种疫苗。台媒则报导，去美国的人数暴增，赴美打疫苗的询问度也非常高。几名赴大陆以及赴美国打疫苗的台湾人告诉德国之声，为何他们决定出境打疫苗？

在传出日本要供应台湾新冠疫苗後，多家日媒3日报导，日本将供应124万剂的阿斯利康新冠疫苗给台湾，预计4日下午抵台。此外，台湾也将与其他亚洲国家一同获得美国分发的新冠疫苗。

全球施打的各种新冠疫苗中，以美国辉瑞和莫德纳、英国阿斯利康、俄罗斯卫星V以及中国的国药和科兴疫苗为主。德国之声访问两位生医专家了解其中的差异。

那空强调，命令还没有发布，也补充说各机构将需要审查该命令并考虑其影响，但没有谈到出口配额可能设定在什么水平。

泰国此举可能进一步延缓向马来西亚、越南、印尼推广疫苗的速度。这些国家近来感染率激增，先前又受到印度实施疫苗出口限制影响，造成疫苗供应中断。

阿斯利康在东南亚区生产和交付出现延误后，本希望从7月起回到正轨，履行对这个地区和台湾的供应承诺。若泰国真的限制疫苗出口，对阿斯利康来说是一大挫败。

阿斯利康在一份声明中说，其在泰国生产的疫苗对邻国「至关重要」，声明提到：「我们正积极与泰国政府和东南亚各国政府合作，继续向该地区提供公平的疫苗供应。」

台湾方面，中央社报道，根据台湾官方初步了解，阿斯利康总公司尚未答应泰国官方提出的要求，「台湾会持续关注泰国厂动向，同时也会争取其他厂货源」。

Taiwan Japan Coronavirus Impfstoff

日本7月15日预计再捐赠1百万剂AZ疫苗给台湾，前后捐赠达337万剂，协助台湾解决疫苗不足的问题。

泰国疫情影响出口承诺

泰国目前正遭受迄今为止最严重的新冠病毒爆发潮，最近几周有数百人死亡，本月有多天报告了8千多起新的感染病例。

根据路透社，泰国自6月以来一直由泰国暹罗生物科学集团（Siam Bioscience Group）代工生产阿斯利康的疫苗，并计划今年将生产1.8亿剂疫苗，其中略高于三分之一用于泰国，三分之二用于东南亚其他地区还有台湾。但其后生产延迟，马来西亚和菲律宾收到延后到货通知，台湾也传出会间接受影响。

阿斯利康随后宣布7月会恢复新冠疫苗供货，可按时间表出货至东南亚国家和台湾。但泰国本身疫苗也出现不足的情况。阿斯利康公司在6月开始向泰国大规模推广疫苗时，按照承诺向该国交付了6百万剂疫苗。一位泰国官员上个月说，7月份将交付类似数量的疫苗，比之前宣布的每月1千万剂来得少

(路透社等)

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