 泰坦尼克号沉船观光潜艇失踪 搜救已展开 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.06.2023

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新闻广角

泰坦尼克号沉船观光潜艇失踪 搜救已展开

一艘载有5人的小型潜艇在泰坦尼克号沉船附近失联之后，运营商“海洋之门探险”表示正“调动一切选项”努力搜寻潜艇和失踪人员，潜艇上的氧气预计将在22日耗尽。美国海岸警卫队指挥官表示，失踪区域是一个偏远地区，搜救是一个挑战。

这艘名为“泰坦”（Titan）的失联潜艇上载有5人

这艘名为“泰坦”（Titan）的失联潜艇上载有5人

（德国之声中文网）运营泰坦尼克号沉船潜艇游览项目的私人公司周一（6月19日）表示，一艘小型潜艇在大西洋靠近加拿大东南部海岸的水域失踪。

这家名为“海洋之门探险”（OceanGate Expeditions）的私人公司发布了一份简短声明表示，已经与相关潜艇失去联系，目前正在“调动一切选项”以营救失踪人员。

美国海岸警卫队表示正在泰坦尼克号沉船残骸附近的大西洋海底搜寻这一失踪潜水器。

“美国海岸警卫队的C-130搜救团队正在距离科德角（Cape Cod）大约900海里的区域寻找一艘逾期未归的加拿大探险潜艇”，美国海岸警卫队东北分区透露，一架具备水下探测性能的加拿大飞机也在协助搜救工作。

相关通告显示，这艘从加拿大“极地王子号”科考船下水的21英尺潜水器载有5人，于周日早晨沉入水中1小时45分钟之后失去联系。

“我们诚挚感谢一些政府机构和深海公司为了与潜水器重建联系而提供的鼎力协助”，运营商“海洋之门探险”公司的声明写道。

失联潜艇载有5人，包括英国亿万富翁、探险家哈丁（Hamish Harding）

失联潜艇载有5人，包括英国亿万富翁、探险家哈丁（Hamish Harding）

“搜救是一个挑战”

美国海岸警卫队指挥官、海军少将约翰·毛格 (John Mauger) 表示，未来几天将有更多搜救资源到达。

毛格指出：“失踪区域是一个偏远地区，在那里进行搜救是一个挑战。但是我们在动用一切现有资源，以确保能够找到潜水器的位置，救出被困人员。”

“海洋之门探险”公司的顾问康坎农（David Concannon）表示，从周日早晨6点开始计时，潜艇上所剩余的氧气差不多还能支撑96小时。他还补充道，有关部门正在努力调遣一辆可以抵达水下6000米深处的远程操控潜水车，使其尽快到达失踪地点。

价值不菲的潜艇之旅

根据运营公司提供的信息，失联潜水器名为“泰坦”（Titan），可以容纳5个人——包括一名船长，一名泰坦尼克号沉船专家，以及三名通常是付费参加的顾客。这种泰坦尼克号沉船的观光之旅持续数日，费用大约是每个人25万美元。

“海洋之门探险”公司还会搭载考古学家和其他专家，去观测沉船残骸的腐蚀进程。

多年来，人们一直在对泰坦尼克号的残骸进行探索。图中是1986年拍摄的残骸画面

多年来，人们一直在对泰坦尼克号的残骸进行探索。图中是1986年拍摄的残骸画面

英国亿万富翁也在潜艇中

定居在阿联酋的英国富商和探险家哈丁（Hamish Harding）周日曾经在社媒上发帖，分享了他即将登上潜艇的照片。

“我非常自豪地宣布，我参加了（海洋之门探险公司的）RMS TITANIC探测行动，将作为任务专家搭载潜艇下潜到泰坦尼克号。”

哈丁旗下的公司Action Aviation也证实了他人的确在潜艇上。

凭借海湾地区商务航空业务而发家致富的哈丁本人也是一位深海探险的狂热爱好者。他曾经三度入选吉尼斯世界纪录，两次是因为在全海洋深度下行驶的最长距离和在全海洋深度下停留的最长时间。

2021年，他和维斯科沃（Victor Vescovo）乘坐一架双人潜水艇，潜入了西太平洋的马里亚纳海沟最深处——挑战者深渊（Challenger Deep），那里是全世界海洋最深点——海平面下11000米。相比之下，地球最高峰珠穆朗玛峰的海拔高度为8848米左右。

著名的泰坦尼克号由英国建造，在当时被视为豪华邮轮的新标杆，但是在1912年驶往美国的处女航半途中撞上冰山，随后沉没。

泰坦尼克号的故事被不少作者写入了纪实类和小说类文学作品，同名电影也在1997年登上大银幕。

（法新社、美联社、路透社）

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