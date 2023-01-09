 泰國大選反對派擊敗軍權 為何勝負仍未定？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.05.2023

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时政风云

泰國大選反對派擊敗軍權 為何勝負仍未定？

泰國大選週日（5月14日）登場，據最新開票結果顯示，兩大在野黨遙遙領先執政近10年的軍政府。但贏得這場選舉，卻不代表取得最終勝利、必能組建下一屆政府。原因為何？

泰國改革派前進黨目前取得最多票數。圖為該黨領袖皮塔5月14日至投票所投票。

泰國改革派前進黨目前取得最多票數。圖為該黨領袖皮塔5月14日至投票所投票。

（德國之聲中文網）泰國下議院大選開票至今，已有99％的選票結果出爐。兩大支持民主的反對黨——前進黨（Move Forward Party）和為泰黨（Pheu Thai）脫穎而出，取得空前勝利，有望擊敗執政近10年的聯合軍政府

泰國下議院共500席，其中400席為民選，其餘100席由比例代表制選出。據泰國選舉委員會的數據顯示，在這400個國會議員選舉席位中，前進黨已獲得151個席位；為泰黨則緊追在後，獲得141個席位。

路透社估算，這兩黨贏得的席次都將是軍方所支持政黨——公民力量黨（Palang Pracharath）和統一泰國建國黨（United Thai Nation Party）的3倍。

「現在很清楚，前進黨得到了全國各地人民壓倒性的支持，」前進黨領袖皮塔（Pita Limjaroenrat）在推特上寫道。而為泰黨的領袖，是2009年遭軍人政變推翻下台的前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）的小女兒貝東塔（Paetongtarn Shinawatra） 。

泰國選舉委員會統計，在該國5200萬位合格選民中，此次選舉投票率為75.2%，創歷史新高。

泰國選舉委員會統計，在該國5200萬位合格選民中，此次選舉投票率為75.2%，創歷史新高。

最終勝負尚未揭曉

然而，路透社報導，目前沒有一個政黨有望直接組成新政府，因為泰國軍方在2014年發動政變之後修改了議會制度，使其對軍政府有利。

根據泰國選舉新制，新任總理從上議院250席及下議院500席中共同票選，拿下過半的國會議員同意票，也就是376票。因此，單一政黨所獲席位若未過半，就必須與其他陣營談判以達成協議，但上議院席次全數由軍方委任，因此通常站在軍方那一邊。

而這位新任總理人選，將於7月在上下兩院的聯席會議上選出。因此，初步選舉結果雖已出爐，但最終各政黨獲得的席次須等到幾個月後才會揭曉。

42歲的前進黨領袖皮塔告訴路透社：「肯定會是反獨裁、反軍方支持的政黨（組建政府）。在泰國，已經不可能出現少數派政府了。」他表示，不排斥與為泰黨結盟，並稱自己已將目光投向角逐總理大位。

為泰黨領袖貝東塔則說，她為前進黨感到高興，但現在討論結盟還為時過早，「人民的聲音是最重要的」。

此次選舉，泰國總理巴育所領導的兩個主要親軍方政黨僅贏得76個席位，反映了民眾對政府的普遍不滿。

此次選舉，泰國總理巴育所領導的兩個主要親軍方政黨僅贏得76個席位，反映了民眾對政府的普遍不滿。

泰國政壇將開新局

此選舉結果對軍政府而言是一個沉重的打擊。泰國現任總理巴育（Prayuth Chan-ocha）2014年發動政變，執政至今達9年；他曾在競選中強調政府的連續性，並警告說政府的異動可能導致更多衝突發生。

選前，外界即預測軍政權將落敗、巴育將下台，並認為為泰黨最具贏面，因為自2001年以來的每場選舉，為泰黨幾乎都贏得最多選票，包括2次壓倒性的勝利。

雖然在為泰黨執政的4屆政府中，有3屆被迫下台，但是該政黨在工人階級中仍然大受歡迎，他們主張恢復廉價醫療、小額貸款和實施慷慨的農業補貼，盼能以壓倒性優勢重新掌權。

不料，大受年輕族群支持的前進黨脫穎而出，顯示多數民眾對20年來深陷動盪及沉痾的泰國政局感到不滿，希望能看見新氣象，從軍人執政的動盪局勢過渡到民主政權。

曼谷朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）政治學家蓬蘇迪拉克（Thitinan Pongsudhirak）告訴路透社，前進黨的選民增加表明泰國政治發生了重大轉變，「前進黨將遊戲帶至一個新的層次，即機構改革。這就是泰國政治的新戰場。」

（綜合報導）

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