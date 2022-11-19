泰國幼托中心槍擊案

泰國東北部10月6日發生重大槍擊事件，一名34歲有吸毒和暴力前科的前警察潘亞（Panya Kamrab）在一所幼兒日托中心持槍掃射並拿刀殺人，受害者多數是兒童。兇手犯案後返家殺了太太和兒子後自殺身亡，他的犯案動機還在調查當中。