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泰国

东南亚的君主立宪制国家，首都及最大城市为曼谷。泰国国土东临老挝和柬埔寨，南接暹罗湾和马来西亚，西靠缅甸和安达曼海。泰国是东南亚国家联盟(东盟)创始国之一。

近年来，该国政局不稳，已经多次发生政变。

DW Conflict Zone - US Senator Jim Risch Conflict Zone Interview with US Senator Jim Risch Autor: Monika Martin, DW

海军生日 美国议员错用中国产军舰照片 14.10.2021

一名美国参议员误用了一艘中国产军舰的照片来庆祝美国海军生日，引发推特网民嘲笑。不少用户指出，每年海军生日时，都会有多名国会议员犯相似错误。不过，中国军队官方宣传部门也时常出现这类“乌龙”。
Police use water cannon to disperse protesters as they march to Government House in Bangkok, Thailand Sunday, July 18, 2021. Hundreds of anti-government protesters rallied on Sunday despite the government’s recent measures to prohibit the gathering of more than 5 people in the capital to curb the COVID-19 pandemic. Protesters demanded the resignation of Prime Minister Prayuth Chan-ocha and his cabinet. (AP Photo/Anuthep Cheysakron)

泰国新冠确诊激增 中国疫苗引发质疑 22.07.2021

泰国新冠肺炎疫情严峻，20日起采取更严格的限制措施；上周末适逢学运一周年，千人上街抗议，除了持续要求改革，疫情也成为示威焦点，民怨从何而来？
Bamberg, Deutschland 13. Mai 2021: Auf einer Weltkugel steht eine Ampulle mit dem COVID-19-Vektor-Impfstoff von AstraZeneca .

泰拟限制AZ疫苗出口 东南亚发货恐延迟 15.07.2021

泰国是东南亚主要代工制造阿斯利康(AZ)新冠疫苗的国家，现在因为疫情再起可能限制疫苗出口，引起邻国疫苗供应不足，以及对疫苗保护主义的担忧。
June 24, 2021, Jakarta, Indonesia: A health worker injects the Sinovac vaccine to a resident during the mobile mass covid 19 vaccination service..The mass vaccination program initiated by the Polda Metro Jaya will be held in 100 locations and its implementation will last until June 30, 2021. The increase in Covid-19 cases in Indonesia has again broken through to a new record, which is increasingly raising concerns that the pandemic is getting out of control in Indonesia. (Credit Image: © Edy Susanto/SOPA Images via ZUMA Wire

为何印尼丶泰国丶以色列都追加第三剂疫苗？ 12.07.2021

主要接种中国疫苗的印尼及泰国，正准备为医护人员施打第三剂，而施打辉瑞疫苗的以色列，也将为免疫力低的民众打加强针。疫苗保护力可以维持多久？不同品牌的疫苗混打有什麽效果？
05.07.2021, Rauch steigt in die Luft aus einer Fabrik in der Provinz Samut Prakan, Thailand. Eine massive Explosion in der Fabrik am Stadtrand von Bangkok erschütterte am frühen Montag ein Flughafenterminal der thailändischen Hauptstadt und veranlasste die Evakuierung von Anwohnern aus dem Gebiet. +++ dpa-Bildfunk +++

泰国一台商化工厂爆炸，至少1死29人伤 05.07.2021

曼谷附近的一家台商化工厂发生爆炸，造成至少29人受伤，1人死亡。
(190801) -- BANGKOK, Aug. 1, 2019 (Xinhua) -- Chinese State Councilor and Foreign Minister Wang Yi takes an interview after his meeting with U.S. Secretary of State Mike Pompeo in Bangkok, Thailand, Aug. 1, 2019. (Xinhua/Zhang Keren) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

中国与东盟建立对话30周年：东南亚对中态度为何？ 07.06.2021

今年是中国与东盟建立对话关系30周年，6月7日至8日中国外长王毅将与东盟各国外长举行会议，过去数十年中国与东盟关系越趋紧密，各国态度如何？
On the day in memory of Tiananmen Square protest, a NGO also makes cards aims to free Ming-Ge Lee. Time: June 4, 2018 Location: Liberty Square, Chiang Kai-shek Memorial Hall, Taipei Copyright: Rofa +++ Achtung: Nur zur abgesprochenen Berichterstattung verwenden! +++

六四32周年：台湾纪念活动首见「奶茶联盟」 04.06.2021

台湾悼念六四晚会因疫情改线上举行，并在台北设立实体悼念亭，供民众献花。今年也有泰国与缅甸的组织参与晚会，这是「奶茶联盟」首度出席台湾的六四相关活动。
August 7, 2019, Poland: In this photo illustration a Twitter logo seen in a mobile phone. (Credit Image: © Omar Marques/SOPA Images via ZUMA Wire |

声援民主运动 推特发布“奶茶联盟”专属表情符号 09.04.2021

最早由泰国、香港和台湾等地网友为反对北京而发起的“奶茶联盟”，在缅甸反对军政府的抗议运动中再度发展壮大。推特为纪念这项国际民主运动成立一周年，特地推出相关表情符号，并邀请全世界网友“端起一杯好茶，表达对奶茶联盟的爱与支持”。
28.03.2021 An anti-coup protester throws a Molotov cocktail to confront police in Yangon, Myanmar Sunday, March 28, 2021. Protesters in Myanmar returned to the streets Sunday to press their demands for a return to democracy, just a day after security forces killed more than 100 people in the bloodiest day since last month's military coup. (AP Photo)

逃避缅甸军政府空袭 数千难民涌入泰国 29.03.2021

根据政治犯援助协会(AAPP)的数据，截至周日，缅甸军事政变以来至少有459人被杀害。联合国安理会谴责暴力但尚未考虑对军方进行制裁，因为这需要缅甸的友邻中国的支持或弃权。
A medic prepares to administer a dose of an AstraZeneca COVID-19 vaccine marketed under the name CoviShield, to a Ukrainian serviceman at a military base near the front-line town of Krasnohorivka, eastern Ukraine, Friday, March 5, 2021. Ukrainians are becoming increasingly opposed to vaccination: an opinion poll this month by the Kyiv International Institute of Sociology found 60% of the country's people don't want to get vaccinated, up from 40% a month earlier. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)

多国暂停接种阿斯利康疫苗 12.03.2021

出于安全考量，意大利、罗马尼亚及泰国也宣布推迟接种阿斯利康疫苗。美国总统拜登则承诺五月初让所有成年人能接种疫苗。
February 28, 2021, Yangon, Myanmar: Anti military coup protesters confront the Police line using plastic tanks cut in half to protect themselves during a demonstration against the military coup. Myanmar police fired rubber bullets, real bullets, tear gas and sound bombs at peaceful anti military coup protesters on Sunday. Hundred were arrested, including 50 medical staff and 1 journalist. At least 7 have been shot and killed as Myanmar enter the bloodiest day since the military coup on 1st February 2021. Yangon Myanmar - ZUMAs197 20210228_zaa_s197_036 Copyright: xSOPAxImagesx

「奶茶联盟」遍地开花 亚洲多地集会挺缅甸 01.03.2021

「奶茶联盟」从以往的线上交流，化为实体集会，在亚洲多地遍地开花。这个联盟在抗争活动中如何形成国际动员？

情人节特别婚礼 新郎新娘骑大象举行仪式 15.02.2021

2月14日情人节当天，泰国泰国芭提雅的东芭乐园举行了一场特别的集体婚礼，新郎新娘在象背上完成了婚礼登记。

缅甸军方政变 民众抢购物资 02.02.2021

缅甸军方2月1日發动政变，民众恐慌抢购物资、提领现金。此外，日本、泰国出现示威要求释放昂山素季。
Passengers wearing masks arrive at Fukuoka Airport in Tokyo on Dec. 26, 2020. Year-end and New Year vacations started at some companies on the same day, however, to avoid infections of novel coronavirus COVID-19, passengers fewer than usual year were seen at stations and airports to go home or to travel. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

力堵变种新冠  日本今起“封国” 28.12.2020

确诊首批新冠变种感染病例后，日本自12月28日起至明年1月31日闭关，非常住外国公民入境，国民及已有签证外国人除外。另外，来自泰国、越南、韩国和中国台湾等10个国家和地区的商务人员和学生不受禁令影响。

泰國抗議持續 「變裝皇后」蒞臨聲援 26.10.2020

泰國總理無視示威者訴求，過了週六死線仍然沒有辭職下台。示威現場如此沉悶，這些「美女」來為大家打氣。

泰国取消曼谷紧急状态 抗议者并不买账 22.10.2020

为了缓和局势，泰国总理巴育22日正式宣布取消首都曼谷的紧急状态。但是呼吁民主的抗议者并不满意，他们要求巴育辞职下台。
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