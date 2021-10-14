为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
东南亚的君主立宪制国家，首都及最大城市为曼谷。泰国国土东临老挝和柬埔寨，南接暹罗湾和马来西亚，西靠缅甸和安达曼海。泰国是东南亚国家联盟(东盟)创始国之一。
近年来，该国政局不稳，已经多次发生政变。
一名美国参议员误用了一艘中国产军舰的照片来庆祝美国海军生日，引发推特网民嘲笑。不少用户指出，每年海军生日时，都会有多名国会议员犯相似错误。不过，中国军队官方宣传部门也时常出现这类“乌龙”。
泰国新冠肺炎疫情严峻，20日起采取更严格的限制措施；上周末适逢学运一周年，千人上街抗议，除了持续要求改革，疫情也成为示威焦点，民怨从何而来？
泰国是东南亚主要代工制造阿斯利康(AZ)新冠疫苗的国家，现在因为疫情再起可能限制疫苗出口，引起邻国疫苗供应不足，以及对疫苗保护主义的担忧。
主要接种中国疫苗的印尼及泰国，正准备为医护人员施打第三剂，而施打辉瑞疫苗的以色列，也将为免疫力低的民众打加强针。疫苗保护力可以维持多久？不同品牌的疫苗混打有什麽效果？
曼谷附近的一家台商化工厂发生爆炸，造成至少29人受伤，1人死亡。
今年是中国与东盟建立对话关系30周年，6月7日至8日中国外长王毅将与东盟各国外长举行会议，过去数十年中国与东盟关系越趋紧密，各国态度如何？
台湾悼念六四晚会因疫情改线上举行，并在台北设立实体悼念亭，供民众献花。今年也有泰国与缅甸的组织参与晚会，这是「奶茶联盟」首度出席台湾的六四相关活动。
最早由泰国、香港和台湾等地网友为反对北京而发起的“奶茶联盟”，在缅甸反对军政府的抗议运动中再度发展壮大。推特为纪念这项国际民主运动成立一周年，特地推出相关表情符号，并邀请全世界网友“端起一杯好茶，表达对奶茶联盟的爱与支持”。
根据政治犯援助协会(AAPP)的数据，截至周日，缅甸军事政变以来至少有459人被杀害。联合国安理会谴责暴力但尚未考虑对军方进行制裁，因为这需要缅甸的友邻中国的支持或弃权。
出于安全考量，意大利、罗马尼亚及泰国也宣布推迟接种阿斯利康疫苗。美国总统拜登则承诺五月初让所有成年人能接种疫苗。
「奶茶联盟」从以往的线上交流，化为实体集会，在亚洲多地遍地开花。这个联盟在抗争活动中如何形成国际动员？
2月14日情人节当天，泰国泰国芭提雅的东芭乐园举行了一场特别的集体婚礼，新郎新娘在象背上完成了婚礼登记。
缅甸军方2月1日發动政变，民众恐慌抢购物资、提领现金。此外，日本、泰国出现示威要求释放昂山素季。
确诊首批新冠变种感染病例后，日本自12月28日起至明年1月31日闭关，非常住外国公民入境，国民及已有签证外国人除外。另外，来自泰国、越南、韩国和中国台湾等10个国家和地区的商务人员和学生不受禁令影响。
泰國總理無視示威者訴求，過了週六死線仍然沒有辭職下台。示威現場如此沉悶，這些「美女」來為大家打氣。
为了缓和局势，泰国总理巴育22日正式宣布取消首都曼谷的紧急状态。但是呼吁民主的抗议者并不满意，他们要求巴育辞职下台。
© 2021 德国之声 |
数据保护 |
责任声明 |
联系方式