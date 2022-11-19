为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
东南亚的君主立宪制国家，首都及最大城市为曼谷。泰国国土东临老挝和柬埔寨，南接暹罗湾和马来西亚，西靠缅甸和安达曼海。泰国是东南亚国家联盟(东盟)创始国之一。
近年来，该国政局不稳，已经多次发生政变。
在泰国曼谷举行的APEC峰会期间，韩美日加澳新6国首脑同声谴责朝鲜周五发射的弹道导弹。这一次，金正恩首度带女儿观看了导弹发射。
APEC峰會在曼谷實體舉行，本周一晚，東道主泰國設宴款待各國貴賓。習近平夫婦，以及在G20與習近平有過短暫交流的加拿大總理特魯多亦出席。法國總統馬克宏，美國國務卿布林肯都現身晚宴，俄羅斯也派出代表出席。眾多政要齊聚一堂，誰與誰同坐呢？
澳大利亚总理阿尔巴尼斯将在本周二G20领导人峰会期间与中国国家主席习近平举行一对一会晤。日本首相岸田文雄确认周四将在泰国参加日中首脑面对面会谈。相当长时间以来，澳中、日中关系均处于紧张状态。澳、日两国都希望可以同中国改善关系。
泰國東北部10月6日發生重大槍擊事件，一名34歲有吸毒和暴力前科的前警察潘亞（Panya Kamrab）在一所幼兒日托中心持槍掃射並拿刀殺人，受害者多數是兒童。兇手犯案後返家殺了太太和兒子後自殺身亡，他的犯案動機還在調查當中。
中國當局近年加大打壓家庭教會的力度，這也迫使深圳一個教會於2019年流亡海外。該教會成員近日抵達泰國，希望取得難民身份，他們向德國之聲透露受到北京監控與威脅的逃難過程。
中国空军将于周日（8月14日）派遣战斗机和轰炸机前往泰国，与泰国军队举行联合演习。白宫官员表示，美国将包括派遣军舰和飞机在未来几周内穿越台湾海峡。
日前《華盛頓郵報》引述多名西方官員稱，柬埔寨雲朗海軍基地北部的一座秘密基地將在本週舉行奠基開工儀式，並指該秘密基地是專供中國使用，對此柬中兩國皆出面否認。
自从新浪微博上线展示用户IP属地功能之后，“梅西在上海”、“吴京在泰国”、“西安吃喝玩乐咨讯在湖南”这样的发现都让不少网友大跌眼镜。而如今微博的评论也会自动显示发布者的IP属地，而且这一功能用户无法自行关闭。
受国际制裁影响，目前仍然有许多滞留在泰国的俄罗斯游客。本周伊始，莫斯科方面表示，目前正在通过游说工作，希望可以向滞留泰国的俄罗斯旅客提供帮助。
泰国官员周二（3月8日）表示，目前有7000多名来自俄罗斯的游客滞留在泰国。泰方正在努力为他们安排归国航班。
泰国国王玛哈·哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）又在德国引起了新的争议。据媒体报道，巴伐利亚州有关当局正在调查这位长期居住在该州的泰国国王是否依照规定缴纳了税款。
新一屆的德國政府可能會推進大麻合法化。一些國家已放寬大麻限制，比如泰國。此舉也帶來了商機，有店家推出「大麻披薩」，售價15美元餅皮摻有大麻，造型吸睛，上面鋪上大麻葉。吃了它真的會high嗎？
美国国务卿布林肯上任以来出访东南亚国家的首站是印度尼西亚。他在印尼访问期间表示，印太地区“到处都存在着对北京侵略性行为的担忧”。他表示，华盛顿方面“决心确保南中国海的航行自由”以及“台湾海峡的和平和稳定”。
美国国务卿布林肯上任以来首次出访东南亚国家。东南亚已成为美国和中国这两个世界最大经济体之间的战略战场。去年东盟成为中国最大贸易伙伴，而中国则连续12年保持东盟第一大贸易伙伴地位。
因COVID-19而被迫中断20个月后，泰拳比赛在曼谷传统的伦披尼拳场（Lumpinee）再次开始。这是第一次允许女运动员进入擂台的拳赛。
这是全球各国领导人本年度的最后一次齐聚。在最新举行的亚太经济合作组织（APEC）领导人线上会议期间，各国领导人都发表了对当前世界时局的分析和展望。习近平在会上发出警告称：亚太地区绝不能回到冷战时期的紧张局势中去。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式