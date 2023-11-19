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东南亚的君主立宪制国家，首都及最大城市为曼谷。泰国国土东临老挝和柬埔寨，南接暹罗湾和马来西亚，西靠缅甸和安达曼海。泰国是东南亚国家联盟(东盟)创始国之一。
近年来，该国政局不稳，已经多次发生政变。
虽然自称足球迷，希望将中国建设成为“足球强国”，但是习近平似乎对中国国家足球队也失去了信心。日前在与泰国总理赛塔聊天时，他听说中国队战胜了泰国之后表示，可能“侥幸成分大”，并表示中国队的水平“有起伏”。
以哈冲突不仅造成中东局势震荡，也震惊泰国。这个东南亚国家有数以万计的客籍工人在以色列工作，也是此次哈马斯袭击中死亡和被挟持人数最多的国家。
周五晚间，缅甸军政府发表声明称，警方本周在仰光针对网络诈骗团伙进行了突击搜捕行动，查获了一些用于诈骗的电子设备，逮捕了近百名犯罪嫌疑人。作为缅甸的主要盟友，北京要求该国铲除这些通常针对中国公民的诈骗组织。
泰国防长表示，由于中方未能按原协议规定提供德国发动机，泰国政府可能会从中国购买一艘护卫舰，而不是一艘潜艇。此前，泰国政府曾希望德国政府能通融一下，但被德方拒绝。德国近年来收紧了相关出口管制。联邦经济和出口管制局对DW表示，德国政府奉行限制性出口管制政策，会对个案进行检查。
泰國為了復甦旅遊業和達成經濟目標，對中國遊客推出免簽，但受到中國經濟下行和詐騙傳言的影響，業界對於中國遊客能否大量恢復，抱持懷疑態度。DW訪問多名民眾、旅遊業者探討內情。
为促进旅游业，泰国从9月25日开始对中国游客实施为期五个月的免签政策。最近诈骗题材电影《孤注一掷》吓退了不少中国人去泰国旅游的念头。泰国总理塞塔则亲自到机场迎接首批享受免签的中国游客，并许诺保证其安全。
长期以来，充满异域情调的泰国一直吸引着成千上万的中国游客。然而社媒上耸人听闻的传言，以及新进走红的一部大片，却使泰国俨然变成了犯罪和诈骗的深渊，也吓走了大批中国游客。
曾替「12港人」案辯護的中國維權律師盧思位在寮國被捕，人權組織消息指他已被送到該國拘留中心，很快將被送回中國。盧妻透過影片呼籲國際關切此事，盼各國政府協助營救。
据美联社报道，在荷兰避难的一位中国异见人士表示，其家人在中转泰国时，被冒名发出炸弹威胁，因此行程受阻，并可能被遣返回中国。有其他海外中国异见人士称有类似经历。
地緣政治的衝突開始影響中國企業的投資設廠選擇，而泰國正在成為中資企業首選的海外投資地點，究竟他們為何青睞泰國？專家又是如何看待中國企業的外移潮？
泰国国会周三（7月19日）投票否决了唯一候选人皮塔的总理提名。在此之前，泰国宪法法院暂时中止了皮塔的议员职务。
世界氣象組織 (WMO) 5 月警告，受溫室氣體阻礙散熱，加上聖嬰現象的影響，2023年至2027年可能是有史以來最熱的5年。亞洲各國近幾個月來，也已經傳出各種熱浪災情。
泰國大選週日（5月14日）登場，據最新開票結果顯示，兩大在野黨遙遙領先執政近10年的軍政府。但贏得這場選舉，卻不代表取得最終勝利、必能組建下一屆政府。原因為何？
两个月内，在泰国移民拘留中心，发生了两例中国维族的寻求庇护者的死亡事件。人权组织敦促泰国当局改善其移民拘留设施的条件。
深圳家庭教会63名成员周四传出遭泰国警方逮捕关押，面临可能遭遣返回中国的风险。虽然美国政府即时介入，并承诺教会成员不会被送回中国，但观察人士担忧，泰国过去的类似案例，仍会让这些教会成员面临极大风险与不确定性。
5年前泰国被困岩洞两周最终获救的足球队一队员突然在英国去世。死亡原因未被公布。
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