传言和《孤注一掷》令泰国旅游业倍受打击

长期以来，充满异域情调的泰国一直吸引着成千上万的中国游客。然而社媒上耸人听闻的传言，以及新进走红的一部大片，却使泰国俨然变成了犯罪和诈骗的深渊，也吓走了大批中国游客。