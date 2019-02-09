 泰国非官方计票出炉 亲军方不动如山 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.03.2019

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时政风云

泰国非官方计票出炉 亲军方不动如山

泰国原定周一公布非官方计票结果，拖延至今终于出炉。先前在民调中被看好有机会打败亲军方的反对党为泰党，却败给亲军方的人民国家力量党，落在第二位。

Thailand Wahlen Premier Prayut (Getty Images/AFP/Ye Aung Thu)

现任总理巴育是亲军方政党人民国家力量党的唯一总理候选人

(德国之声中文网)泰国选举委员会在统计所有选票後，公布非官方计票结果: 人民国家力量党得票数领先，获得843万张选票；为泰党、新未来党分别获得792万票和626万票，得票数居第二、三位。

得票数最高的人民国家力量党不但是亲军方政党，也是支持当前总理巴育(Prayut Chan-o-cha)的政党。现在巴育也是人民国家力量党唯一提名的总理候选人。

得票第二高的为泰党则是反军方政党，在几天前表示已联合其他6个政党结成联盟，将组建联合政府，以阻止现任总理巴育延续权力。

反军方联盟一旦形成，很有机会可以拿到至少255个席次，在500席的下议院成为多数阵营。然而，因为总理需要在750席的国会拿到过半选票才能当选，反军方联盟的势力还不足以确保所推出的候选人能当选。

泰国选举委员会先前表示，大选官方结果将于5月9日公布。

有投票没自由

在军政府独裁五年之后，泰国人终于有机会选择自己的领导人。但是专家认为这次选举既不自由也不公正，因为250名参议员将会由军事政权亲自挑选，并且与民选的下议院一样具有选举总理的投票权，而这个机制十分有利于现任总理巴育继续执政。

在周日的大选之后，选举委员会因计算有误、多次延迟公布计票结果而广受批评。其中一個例子是周三公布的投票人数比之前公布的多出了10%。许多人担心选举委员会的可信度，也担心委员会作弊。

罗法/楊威廉(德新社、路透社)

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