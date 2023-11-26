泰国“路桥”项目 德国、中国竞相投资？

（德国之声中文网）自诩为泰国首席"推销员"的泰国总理赛塔（Srettha Thavisin）不停穿梭于各大首都之间，与各国大使会面，目的是推销连接泰国东西岸的巨大"陆桥"计划。

该项目旨在为印度洋和太平洋之间提供一条可替代马六甲海峡的新贸易通道。目前马六甲海峡是世界上最重要、最拥挤的海上通道之一。

"路桥"项目计划建设约90公里长的铁路和公路系统，连接春蓬府的泰国湾深水港和拉廊府的安达曼海深水港。

兼任财政部长的泰国总理赛塔10月中旬在中国举行的最新一届"一带一路"论坛上向中国投资者宣传了这一宏伟愿景，并在几周后向中东投资者推销了这个价值255亿欧元（280亿美元）的大型项目。

11 月 12 日，赛塔在出席亚太经济合作组织峰会（APEC）时将这一想法带到了旧金山，并在"泰国陆桥路演"期间与美国企业进行交流。

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泰国政府对任何愿意投资者都敞开大门。一些分析师称这个早在17世纪就被提出的项目是泰国领导人的"白日梦"。

德国大使将为项目游说？

德国新任驻曼谷大使拉赫尔（Ernst Wolfgang Reichel）据信曾在本月稍早前对泰国政府官员表示，他将游说德国商界投资该项目。

据泰国媒体报道，泰国交通部长萨撒扬（Suriya Jungrungreangkit）本月表示："德国方面显然对陆桥项目很感兴趣。大使将向德国政府汇报这个项目，他相信将吸引众多投资者。"

德国新任驻曼谷大使拉赫尔（Ernst Wolfgang Reichel表示，他将游说德国商界投资该项目（资料图片）

报道称，德国大使拉赫尔还要求泰国政府明年到德国进行泰国路桥路演。

曾协助建设曼谷部分铁路系统的西门子等德国企业是否有兴趣投资这一计划，目前还有待观察。

多数分析家预期大部分资金将来自中国，因为中国是东南亚基础设施项目的最大投资者。

但今年 8 月刚取代执政近十年的军政府上台的泰国新政府表示，希望让投资关系多元化。分析人士称，曼谷希望在中国和西方之间平衡该国经济。

据负责管理该项目的泰国交通政策与规划办公室称，如果资金到位并按时开工，路桥项目将于 2040 年左右完工，届时两个港口每年约能经手2000万个货运集装箱。

从运河到陆桥

这个构思可追溯至 17 世纪，当时的阿瑜陀耶王国是一个繁荣商港，现代化推行者预见未来将出现一条名为"克拉运河"的巨大运河，连接泰国东西岸并促进贸易。

在19世纪和20世纪的几个时期，这个运河构想曾多次被重提，但都因为工程规模和成本过于庞大而作罢。

进入 21 世纪后，泰国政府更倾向采用成本更低、更具永续性的"陆桥"替代方案，通过铁路和高速公路而非运河连接东西两岸。

2020 年，泰国前军政府重启了陆桥项目，并设立了立法和部长级委员会来研究可行性，研究结果在几个月前出炉。

陆桥将与泰国庞大的东部经济走廊计划相结合，该计划旨在将东部三个邻近的省份打造为制造业、研究和服务业枢纽。它还将与新的中国-老挝-泰国高铁以及中国正在邻国柬埔寨修建的铁路相连接。

德国参与的可能性"有限"

据交通和运输政策与规划办公室表示，部长们将于明年向内阁汇报与国际投资者的讨论进展，并于2025年4月至6月间进行招标。

据德意志联邦银行估计，截至2020 年，已有227家德国公司在泰国投资约42亿欧元。泰国是除了新加坡和马来西亚之外，德国在东南亚投资最多的国家。

奔驰、宝马等德国汽车巨头投资了东部经济走廊计划中的制造项目，而西门子则已投资该国的多个交通基础设施项目。

一位不愿具名的德国外交消息人士透露，若德国公司投资"路桥"计划，很可能会将重点放在港口开发。但消息人士补充道，德国参与的可能性"有限"。

中国对该地区的兴趣

与此同时，中国是该地区基础设施项目的最大外国投资者，目前正在全东南亚大陆建设泛亚铁路网络，作为马六甲海峡海上航道的替代路线。

总部位于泰国的海湾能源发展公司（Gulf Energy Development）和中国港湾工程公司目前正重新开发泰国最大的港口林查班港。

新加坡新跃社科大学商学院安全研究项目主任拉帕（Antonio Rappa）表示，中国公司不会从与德国公司的合作伙伴关系中受益，它们只需要一个泰国当地政府作为合作伙伴。

他指出，尽管德国公司已在泰国投资，但其侧重点是信息技术、零售或制造业而非建筑业。

"因此，即使德国公司掌握技术知识，对德国公司而言，投资这个大型项目并不明智。即便参与，德国公司很可能只扮演微不足道的角色。"

德国驻曼谷大使馆没有回应置评请求。

环境和社会影响

日本关西外国语大学的泰国问题专家科根（Mark Cogan）指出，对于欧洲投资者来说，另一个主要障碍可能是该项目的环境和社会影响尚未得到充分评估。

自赛塔表示泰国政府将致力实施该项目以来，项目所在的地区已发生多起抗议活动，因为该项目可能需要迁移数千人。民众还担心该项目会对南部省份的旅游业和渔业造成影响。

科根称："赛塔眼前的挑战是证明陆桥不仅有利可图，而且不会在建设过程中增加碳排放。"

此外还存在地缘政治风险。美国官员警告，参与南部经济走廊计划可能会成为中国政府控制泰国关键基础设施（尤其是港口）的一种方式。

分析师指出，曼谷显然决心不完全依赖中国的资金来实施计划，这可能使其成为欧盟"全球门户"倡议或欧洲私营公司投资的理想标的。

与此同时，欧盟和泰国同意在明3月重启自贸协定谈判。泰国新政府似乎热衷于促进与欧洲国家的关系。围绕是否允许欧洲游客入境泰国最长90天免签的讨论也在进行中。

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