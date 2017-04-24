泰国解除政治活动禁令 明年2月大选

（德国之声中文网）泰国军政府周二（12月11日）宣布解除政治活动禁令，计划于明年2月24日举行大选。

泰国皇家公报宣布，"所有政党都可以进行竞选活动，宣传自己的政治纲领。"

2014年，泰国军方发动政变夺得政权之后，下令严禁政治活动。军政府多次承诺举行大选，但此前都未能兑现。当年的政变发生在持续数月的反政府示威之后，推翻了英拉·西那瓦为总理的为泰党政府。

军政府发布声明说，"根据宪法，人民和政党均可参加政治活动，以备战大选。"

英拉的哥哥、前总理他信·西那瓦或将在选举中发动平民运动，以反对以军队及皇室联盟的当权派。

曼谷的当权派通过2006年及2014年的连续政变获取政权，并发展出自己的政治代理政党。

泰国总理巴育

泰国现政权由原陆军司令巴育担任政府总理。巴育多次推迟大选。今年9月，政治禁令已经松动，允许政党重新组建。

上个月，西那瓦家族及其支持者组建了一个新的政党"泰爱国党"（Thai Raksa Chart Party）。看起来，新党是为泰党的后备力量。为泰党仍然面临被当局下令解散的命运。

他信和英拉都被法庭判决在执政中滥用职权，均于判决前自我流放海外。

张平/石涛（路透社、法新社）