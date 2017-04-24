泰国解除政治活动禁令 明年2月大选

（德国之声中文网）泰国军政府周二（12月11日）宣布解除政治活动禁令，计划于明年2月24日举行大选。
泰国皇家公报宣布，"所有政党都可以进行竞选活动，宣传自己的政治纲领。"
2014年，泰国军方发动政变夺得政权之后，下令严禁政治活动。军政府多次承诺举行大选，但此前都未能兑现。当年的政变发生在持续数月的反政府示威之后，推翻了英拉·西那瓦为总理的为泰党政府。
军政府发布声明说，"根据宪法，人民和政党均可参加政治活动，以备战大选。"
英拉的哥哥、前总理他信·西那瓦或将在选举中发动平民运动，以反对以军队及皇室联盟的当权派。
曼谷的当权派通过2006年及2014年的连续政变获取政权，并发展出自己的政治代理政党。
泰国总理巴育
泰国现政权由原陆军司令巴育担任政府总理。巴育多次推迟大选。今年9月，政治禁令已经松动，允许政党重新组建。
上个月，西那瓦家族及其支持者组建了一个新的政党"泰爱国党"（Thai Raksa Chart Party）。看起来，新党是为泰党的后备力量。为泰党仍然面临被当局下令解散的命运。
他信和英拉都被法庭判决在执政中滥用职权，均于判决前自我流放海外。
张平/石涛（路透社、法新社）
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泰国亦现"表叔" 军方百口难辩
手腕露富
惹事的正是这张摄于去年12月初的照片。泰国军政府新内阁的“全家福”中，二号人物巴维无意中露出了手腕。
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价格夸张
这款腕表的品牌是来自瑞士的里查德米尔。其售价大约为7万欧元。
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表叔？表王！
一表激起千层浪。热心的泰国网友们再接再厉，在巴维的其他照片中又陆续辨认出24款名贵手表，据估计总价值达100万欧元。
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时辰已过
2014年泰国军方发动政变后，这个东南亚国家的言论与新闻自由就受到了强烈限制。尽管如此，这些天，依然有许多泰国民众走上街头。维权人士洪刚万（Ekachai Hongkangwan）在一次示威活动上说：“这些手表说明，现政府的时辰已过。”几个小时后，洪刚万遭到了不明身份人士的攻击与殴打。
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劳力士将军
2月初，在两所大学之间的体育友谊赛中，学生们祭出了“劳力士将军”的讽刺花车。巴维面临的辞职呼声越来越高
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艺术反腐
在曼谷的一处人行天桥，街头艺术家“头疼模版”(Headache Stencil)没有以手表作为主题，而是画了一幅带有巴维头像的闹钟，寓意觉醒时刻。警察后来在半夜“拜访”了这位艺术家，后者从此开始东躲西藏。
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无敌铠甲
网友们还将巴维的形象演绎为电影海报的形式。比如这张模仿科幻片《明日边缘》的海报，“汤姆·克鲁斯”似乎有些发福，手臂上的“铠甲”耀眼闪烁。
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泰国亦现"表叔" 军方百口难辩
形象受损
巴维与军政府首脑巴育并肩行走。当年政变推翻民选政府时，巴育的理由就是打击腐败。而现在，二号人物成为“表叔”，让军政府尽显尴尬。
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军方腐败
事实上，早在2015年，军政府就爆出了腐败丑闻，震撼全国。在给国王献礼的一园林建设工程中，负责建设的泰国军方出现了许多财政上的疑点。至今军方都无法澄清这些疑点。
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泰国亦现"表叔" 军方百口难辩
无辜将军
目前，泰国反腐败机构已经开始了对巴维的调查，但是没有发现任何异常。而“劳力士将军”本人则解释说，手表是从朋友处借来的，现在早已归还。
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泰国亦现"表叔" 军方百口难辩
民怨难息
对于这种说法，民众显然不买账。2月初至今，已经有8万多泰国人联署请愿要求惩治巴维。军政府现在面临两难选择：要么继续冒着民怨沸腾的危险护着“劳力士将军”，要么干脆承认军方高层的腐败程度一点也不比平民政府低。
作者: Rodion Ebbighausen