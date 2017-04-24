 泰国解除政治活动禁令 明年2月大选 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.12.2018

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时政风云

泰国解除政治活动禁令 明年2月大选

泰国政变成立军政府4年之后，再一次宣布将于明年2月举行大选。周二，军政府解除了政治活动禁令。

Thailand Parlament National Reform Council (NRC) Bangkok (picture-alliance/dpa/N.Sangnak)

泰国或明年2月举行大选

（德国之声中文网）泰国军政府周二（12月11日）宣布解除政治活动禁令，计划于明年2月24日举行大选。

泰国皇家公报宣布，"所有政党都可以进行竞选活动，宣传自己的政治纲领。"

2014年，泰国军方发动政变夺得政权之后，下令严禁政治活动。军政府多次承诺举行大选，但此前都未能兑现。当年的政变发生在持续数月的反政府示威之后，推翻了英拉·西那瓦为总理的为泰党政府。

军政府发布声明说，"根据宪法，人民和政党均可参加政治活动，以备战大选。"

英拉的哥哥、前总理他信·西那瓦或将在选举中发动平民运动，以反对以军队及皇室联盟的当权派。

曼谷的当权派通过2006年及2014年的连续政变获取政权，并发展出自己的政治代理政党。

Prayut Chan-o-cha (picture-alliance/AA/M. Yalcin)

泰国总理巴育

泰国现政权由原陆军司令巴育担任政府总理。巴育多次推迟大选。今年9月，政治禁令已经松动，允许政党重新组建。

上个月，西那瓦家族及其支持者组建了一个新的政党"泰爱国党"（Thai Raksa Chart Party）。看起来，新党是为泰党的后备力量。为泰党仍然面临被当局下令解散的命运。

他信和英拉都被法庭判决在执政中滥用职权，均于判决前自我流放海外。

张平/石涛（路透社、法新社）

  • Das Foto des neuen Kabinetts der Thailändischen Junta von Anfang Dezember 2017 brachte eine ungeahnte Protestwelle ins Rollen. Der Grund? Die Nummer zwei der Junta, Prawit Wongsuwan, der sich auf dem Bild die Augen beschattet, stellte ungeahnte Werte zur Schau.

    泰国亦现"表叔" 军方百口难辩

    手腕露富

    惹事的正是这张摄于去年12月初的照片。泰国军政府新内阁的“全家福”中，二号人物巴维无意中露出了手腕。

  • Am Handgelenk prangt eine Richard Mille des gleichnamigen Schweizer Uhrenherstellers. Die Uhr wird im Internet für etwa 70.000 Euro gehandelt.

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    价格夸张

    这款腕表的品牌是来自瑞士的里查德米尔。其售价大约为7万欧元。

  • Auch wenn der General es nicht sehen will, Thailands aktive Social Media Nutzer identifizierten in den folgenden Tagen auf Fotos des Generals mindestens 24 weitere Premiumuhren, deren Gesamtwert bei etwa einer Million Euro liegt.

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    表叔？表王！

    一表激起千层浪。热心的泰国网友们再接再厉，在巴维的其他照片中又陆续辨认出24款名贵手表，据估计总价值达100万欧元。

  • Seit dem Putsch des Militärs im Mai 2014 sind das Recht zur freien Meinungsäußerung und die Pressefreiheit stark eingeschränkt. Dennoch gehen viele Thais auf die Straße. Der Aktivist Ekachai Hongkangwan erklärte auf einer Demonstration: Diese Uhren hier zeigen, dass die Zeit der Regierung abgelaufen ist. Der Aktivist wurde wenige Stunden später von Unbekannten überfallen und verprügelt.

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    时辰已过

    2014年泰国军方发动政变后，这个东南亚国家的言论与新闻自由就受到了强烈限制。尽管如此，这些天，依然有许多泰国民众走上街头。维权人士洪刚万（Ekachai Hongkangwan）在一次示威活动上说：“这些手表说明，现政府的时辰已过。”几个小时后，洪刚万遭到了不明身份人士的攻击与殴打。

  • Anfang Februar karikierten thailändische Studenten General Rolex, wie Gereal Prawin inzwischen genannt wird, bei einem Freundschaftsspiel zwischen zwei Universitäten. Die Pappmachefigur zeigt die Nummer zwei des Regimes. Die Kritiker fordern den Rücktritt des Generals.

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    劳力士将军

    2月初，在两所大学之间的体育友谊赛中，学生们祭出了“劳力士将军”的讽刺花车。巴维面临的辞职呼声越来越高

  • Der thailändische Streetart-Künstler Headache Stencil (Kopfschmerz-Schablone) verewigte den General auf einer Fußgängerbrücke in der Hauptstadt Bangkok. Der Wecker zeigt an, dass es Zeit ist, aufzuwachen. Nach einem nächtlichen Besuch der Polizei in seiner Wohnung tauchte der Künstler unter.

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    艺术反腐

    在曼谷的一处人行天桥，街头艺术家“头疼模版”(Headache Stencil)没有以手表作为主题，而是画了一幅带有巴维头像的闹钟，寓意觉醒时刻。警察后来在半夜“拜访”了这位艺术家，后者从此开始东躲西藏。

  • Im Internet kursieren diverse satirische Filmposter mit Prawins Konterfei. Hier übernimmt der General die Rolle von Pom Cruise im Film Edge of Tomorrow. Pom bedeutet in Thai mollig.

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    无敌铠甲

    网友们还将巴维的形象演绎为电影海报的形式。比如这张模仿科幻片《明日边缘》的海报，“汤姆·克鲁斯”似乎有些发福，手臂上的“铠甲”耀眼闪烁。

  • Der Fall ist besonders pikant, da der Führer der Militärjunta, Ex-General Prayuth Chan Ocha (rechts, neben ihm General Prawit), den Sturz der gewählten Regierung unter anderem mit der ausufernden Korruption unter der zivilen Regierung begründet hatte. Ihre Eindämmung hatte er sich auf die Fahne geschrieben.

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    形象受损

    巴维与军政府首脑巴育并肩行走。当年政变推翻民选政府时，巴育的理由就是打击腐败。而现在，二号人物成为“表叔”，让军政府尽显尴尬。

  • Doch vergeblich. Bereits im September 2015 hatte ein Korruptionsskandal das Land erschüttert. Beim Bau eines Parks zu Ehren des Königs durch die thailändische Armee hatte es erhebliche Fragen bezüglich der Finanzierung gegeben, die das Militär nie beantworten konnte.

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    军方腐败

    事实上，早在2015年，军政府就爆出了腐败丑闻，震撼全国。在给国王献礼的一园林建设工程中，负责建设的泰国军方出现了许多财政上的疑点。至今军方都无法澄清这些疑点。

  • Im aktuellen Fall hat die Anti-Korruptionskomission ermittelt und keine Unregelmäßigkeiten festgestellt. General Rolex erklärte, die Uhren seien bloß Leihgaben von Freunden. Er habe sie längst zurückgegeben.

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    无辜将军

    目前，泰国反腐败机构已经开始了对巴维的调查，但是没有发现任何异常。而“劳力士将军”本人则解释说，手表是从朋友处借来的，现在早已归还。

  • Die Bevölkerung lässt sich damit nicht abspeisen. Seit Anfang Februar gibt es eine Online-Petitition, die bis heute 80.000 Thais unterzeichnet haben. Das Militär steht vor der Wahl: General Rolex weiter schützen und den wachsenden Unmut der Thais riskieren, oder zugeben, dass das Militär bis in die höchsten Ränge nicht weniger korrupt ist als die Politik.

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    民怨难息

    对于这种说法，民众显然不买账。2月初至今，已经有8万多泰国人联署请愿要求惩治巴维。军政府现在面临两难选择：要么继续冒着民怨沸腾的危险护着“劳力士将军”，要么干脆承认军方高层的腐败程度一点也不比平民政府低。

    作者: Rodion Ebbighausen


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泰国副总理兼国防部长佩戴名贵手表，引发了全国民众的嘲讽与抗议。不过，巴维·翁素万(Prawit Wongsuwan)本人并不认为自己有任何过错。民众则不愿就这么放过他。 (22.02.2018)  

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