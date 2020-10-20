泰国示威复制「香港模式」 港人跨境声援泰同袍

(德国之声中文网) 泰国的示威运动持续数月，近日局势有升高趋势。10月18日，泰国19省都爆发反政府的示威行动，上万名示威者要求泰国总理下台。

过去几周，社群媒体上充斥许多泰国反政府示威相关的画面。有的影片显示泰国示威者头戴各式安全帽、眼罩和防毒面具，手持雨伞防御泰国警方的水炮攻势。示威者之间用手势提醒彼此要戴上防护设备。影片中的泰国示威者有时也会排成一列，将物资从队伍后方传递给前线示威者。还有一些影片显示泰国示威者效仿去年的香港「反送中」示威者，上万人一齐开启手机照明灯照亮黑夜、吟唱歌曲。

为了躲避警察的追捕，泰国示威者也效法香港「反送中」运动「如水」(Be Water) 的抗争策略，运用流动性高的示威策略让警方难以预测他们的动向。

泰国知名的社会运动人士秦联丰 (Netiwit Chotiphatphaisal) 在接受德国之声访问时表示，他认为泰国示威者目前的处境与香港示威者去年处境十分类似，所以当泰国政府以一贯的方式来处理群众示威时，泰国示威者透过各种社群媒体平台，汲取去年香港丶白俄罗斯与其他国家反政府示威游行的策略。

秦联丰告诉德国之声：「泰国示威者了解安全帽及雨伞等护具对於自我防护来说非常重要。」

着有叙述香港「反送中」示威《守夜：悬崖上的香港》一书的美国加州大学尔湾分校历史系教授华志坚（Jeff Wasserstrom）向德国之声表示，他观察到泰国与香港的示威行动有许多相同之处。

他说：「香港的年轻示威者在过去一段时间的示威行动中，采用了世界其他地区示威者过往所使用的抗争策略，并根据香港当地情势加以改良。现在，他们的策略也开始被泰国等地的示威者所采用。」

华志坚强调，在历史上，抗争策略与象徵一直都能不受国界的限制，跨境流动并相互影响。他指出，1989年天安门的学生示威者便是受到南非反种族隔离示威者与美国民权运动的启发。华志坚点出，与过去不同的是，现在的示威者能运用新媒体的力量来创造新的示威模式。

他告诉德国之声：「去年香港的示威运动使用了不少简单又实用的街头示威策略，再加上香港的示威行动产生了非常大的视觉效果，这让不少香港的示威策略能快速扩散至其他国家。对於不少从2019年开始关注香港示威的人来说，看着今年世界多国爆发的示威行动，总会有种似曾相似的感觉。」

「奶茶联盟」的互助效应

不只有泰国示威者采用香港的示威策略，香港民间社会近日也多方声援泰国的示威者。包含黄之锋在内的4名香港的民主派人士，10月19日在警察的监视下，到泰国驻香港总领事馆进行抗议活动。

黄之锋在抗议现场强调，虽然香港警察拒绝他们到泰国领事馆递交请愿信，但是他们策划这场活动，是为了回应泰国人民2019年在「反送中」运动期间，给予香港示威者的支持。

黄之锋表示，由於泰国政府封锁网络，使泰国人民无法自行上网参与请愿，所以他呼吁「奶茶联盟」成员国的人民继续到国际请愿网站Change.org上，代替泰国人民参与连署批评泰国国王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）的活动。

黄之锋所提到的「奶茶联盟」源自於2020年5月的中泰网民对垒的事件。当时来自台湾与香港的网民为了替泰国网民助阵，在网路上自行成立「奶茶联盟」，以反击中国的专制与狂热民族主义者为目的，在网路上与中国的网民对垒。

泰国社运人士秦联丰告诉德国之声，在这次的示威行动中，泰国人民对於黄之锋丶罗冠聪与其他香港人为泰国示威者发起的声援行动感到印象深刻。他提到，许多香港网民在社交媒体上分享他们目睹泰国情势的心情，这样的举动让泰国人民感到十分温暖。秦联丰说：「香港人的声援行动会启发更多泰国年轻人投入目前的示威行动，这些跨境的支持也能让我们在街头坚持更久。」

秦联丰说，最近泰国人民也感受到中国霸凌他国的行为存在威胁，所以也能同理香港人与台湾人的感受。他也提到，虽然「奶茶联盟」仍是个抽象概念，但是对於在东亚各地的人民而言，他们现在因一个共同的目标而产生连结。

跨境支持并非源自於「奶茶联盟」

美国历史学者华志坚告诉德国之声，泰国与香港这种跨境的互助行为，其实早在2016年便发生过。2016年10月，秦联丰当时还在泰国朱拉隆工大学念书，他邀请黄之锋到泰国法政大学大屠杀的纪念活动上演讲。但黄之锋抵达曼谷後，便随即被泰国入境人员以不明原因扣留在机场将近10个小时，最後黄之锋也被遣返回香港。华志坚指出，虽然黄之锋未能亲临活动现场演说，但他再返回香港後，仍透过通讯软件Skype发表了演说。

华志坚说：「当政府尝试阻碍社会运动人士参与特定活动时，他们往往会促使活动人士更奋力地去对抗政府。去年『反送中』运动期间，香港歌手何韵诗集合了数名香港与台湾的歌手，录制了一首有广东话与中文的歌曲来献给香港的示威者。该行动也促使台湾与香港两地产生连结。」

不过华志坚认为，这些地区的人民开始建立连结，不完全是因为地理位置相近或是担忧中国的势力扩张。他说，这些年轻人透过声援行动支持对方，也与他们来自同一个世代有关。华志坚说：「他们的声援行动往往透露出年轻世代认为上个世代的人未能在重要议题上做出足够努力，导致年轻世代必须面临一个不安的现状。」

秦联丰指出，虽然泰国政府试图透过打压媒体与社交软件来控制示威行动，但泰国示威者仍采用非常有创意且讽刺意味十足的示威行动来反击，意图让泰国政府看起来「既荒谬又残暴」。他告诉德国之声：「泰国政府现在希望能冻结一切的行动，并阻止改变发生。他们用水砲车袭击年轻的学生示威者，这些学生的行为大多是温和的。他们在逮捕年轻示威者的同时，仍希望老一辈的泰国人能遵从政府的指示。不过他们的行动终将失败，他们也已失信於人民。」

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