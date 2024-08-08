泰国法院解散反对党：企图推翻君主立宪制

泰国宪法法院7日下令解散反对党“前进党”，并禁止包含前进党前领导人皮塔在内的党内前任及现任高层10年不得参政，引发美国、欧盟等批评。

（德国之声中文网）泰国宪法法庭週三（8月7日）裁定，前进党在去年选举期间承诺将修改“冒犯君主法”违反宪法，有企图推翻君主立宪制之虞，因此决议解散前进党。

泰国法官（Punya Udchachon）称，由宪法法庭的9名成员组成的陪审团“一致”做出了该项决定。法官们引用今年一月的裁决，称前进党利用泰国君主制在选举中获得优势，引发王室与人民的对立，对国家安全构成重大威胁。

前进党则否认对抗君主立宪制的说法，强调该党没有任何叛国、叛乱或分裂君主立宪制的意图。

除解散政党外，在2021年3月25日至2024年1月31日期间，任职的11名层前进党高层也都被禁止参政10年，其中包含曾经有望担任总理的前党魁皮塔（Pita Limjaroenrat）。

皮塔週三晚间在记者会上表示：“今天让我们悲伤一天，但明天我们将继续前进”，呼吁支持者透过下一次选举来释放挫败感。他也指出，前进党的提案“将在一辆新车中持续前进”。

裁决结果公布数小时后，前进党领袖便宣布，未受到参政禁令影响的143名议员将于週五（10日）组建新政党。

泰国宪法法庭7日下令解散前进党 图像来源: Matt Hunt/AA/picture alliance

前进党副党魁希里甘亚（Sirikanya Tansakul）称，新政党将成为国会中的最大党，并且将采取与前进党相同的核心意识形态，不会忽视对选民的承诺。希里甘亚承诺：“我们不会放弃我们的梦想、我们的使命和赋予我们的责任”，“只要人民与我们站在一起并支持我们改变这个国家，我们就会继续前进”。

数十名身著前进党代表色橘色服装的支持者週三也聚集在前进党位于曼谷的总部外声援。

60岁的支持者萨空（Sakhorn Kamtalang）向法新社说：“对我来说，皮塔就是我的总理”，并称现任总理塞塔（Srettha Thavisin）“只是一名推销员，不适合担任国家领导人”。

另一位支持者、53岁的市场摊贩西里蓬（Siriporn Tanapitiporn）则是在法院宣读判决结果后悲伤落泪，但他表示自己“对年轻一代有信心，他们会把民主带回我们的国家”。

曼谷朱拉隆功大学政治学教授斯里潘（Siripan Nogsuan Sawasdee）告诉DW：“该党受欢迎的程度不会停止，只会导致泰国社会更加两极分化。”

前进党在去年的选举中打出包括军事改革、经济复兴和打击腐败在内的竞选承诺，成功吸引国内年轻改革派选票，在选举中赢得最多的151席。但因改革军队与修改刑法第112条的冒犯君主罪，被保守派及亲军方势力阻止任命总理。

泰国去年5月的选举出现创纪录的投票人数，前进党吸引年轻选民支持（资料照） 图像来源: Athit Perawongmetha/REUTERS

欧美谴责

前进党党魁猜塔瓦（Chaithawat Tulathon）受访时称，这项决定为宪法的解释方式树立了一个危险的先例。

美国也对泰国宪法法庭解散前进党一事表达关切，并称此举“剥夺了投票支持该党的超过1400万泰国人民的选举权”。

美国国务院发言人米勒（Matthew Miller）称：“（泰国）宪法法庭的裁决也危及泰国的民主进步，与泰国人民对一个强大、民主未来的愿望背道而驰......作为有著深厚和持久关系的亲密盟友和朋友，我们敦促泰国采取行动，确保充分包容的政治参与，并保护民主以及结社和言论自由”。

欧盟发言人亦发布声明：“如果没有多元化的政党和候选人，任何民主制度都无法运作。”

大赦国际則說宪法法庭的裁决“站不住脚”，表明了泰国的法律被滥用来恐吓批评者；亚洲人权论坛表示，这对“民主原则构成了严重风险”。

（美联社、路透社、法新社）

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