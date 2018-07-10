 泰国欲把“睡美人洞”打造成游览名胜 | 文化经纬 | DW | 13.07.2018

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文化经纬

泰国欲把“睡美人洞”打造成游览名胜

从泰北“睡美人洞”救出被围困两周多的12名少年和一名教练后，人们决定将在此地建一座博物馆，以记录这场惊心动魄的营救过程。

Bildergalerie Thailand Höhlenrettung (picture-alliance/Royal Thai Navy/Facebook)

（德国之声中文网）负责本次营救行动的总指挥官纳龙萨（Narongsak Osottanakorn）周四表示，设在洞口的指挥中心将成为泰国又一处值得瞻仰的名胜，"游人会不断来到这里。"

这里将成立一个博物馆，展示援助者使用的潜水服装和设备。就在这个洞里，12名11至16岁的足球运动员和他们的教练被围困了18天。在本次营救这些男孩的过程中，泰国掀起了一股崇拜英雄的热潮，而这个博物馆计划，将对这股热潮再起推波助澜的作用。

Thailand Rettungsaktion Höhle Jugendfußballmannschaft | Familienangehörige (Getty Images/L. Pham)

他们都安好！

《曼谷邮报》周四发表了主要营救人员的肖像及英雄行为，标题为"你们是英雄"。《国家报》则写道，"这是一次世界合作的胜利"。美国好莱坞制片人对策划一部该题材的电影已表达了兴趣。

周四，仍有大约50名营救者在岩洞内外工作。抽水用的水泵以及其他器械都必须拆除，这项工作至少要持续到周日。目前，由于洞内水位再次上升，任何人都禁止进洞。

Thailand Rettungsaktion Höhle Jugendfußballmannschaft (picture-alliance/AP Photo/Tham Luang Rescue Operation Center)

危险的营救行动

12个孩子以及他们的教练还留在医院进行着监护治疗。今年6月23日，他们进洞后天气变坏，下起了大雨，灌进洞里的水堵住了他们的回路。9天后他们才被发现，继而食品和药品源源不断地送入洞里，直到7月8日开始将孩子一个接一个地救出洞。营救行动持续了3天。一名退役潜水员在营救行动中因缺氧死亡。

  • Fahrräder in einer Höhle eingeschlossenen Fußball-Jungenmannschaft in Thailand (AFP/Getty Images/Krit Promsakla Na Sakolnakorn)

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    遗留在洞穴入口的脚踏车

    足球教练带着12名小球员们进入洞穴探险，却因为雨季水位暴涨受困。在洞穴入口发现他们的脚踏车、球鞋和背包。13人未带装备就进入洞内。

  • Thailand Rettungsaktion für eine Jungen-Fußballmannschaft in der Tham Luang Höhle (Reuters)

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    少年足球队失踪地点

    泰国北部清莱省 (Chiangrai)与缅甸交界的城市美塞 (Maesai)有一处钟乳石洞景点，地下有密布的河流。足球教练和少年在这里失踪，引起全球关注。

  • Thailand - Tham Luang Höhlen: Rettungsaktion (Reuters/S. Zeya Tun)

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    泰国搜救队总动员

    泰国军方与搜救队将强力抽水机搬进洞穴，希望全力抽干洞内积水。

  • Thailand Rettungsaktion für eine Jungen-Fußballmannschaft in der Tham Luang Höhle Premier Prayut Chan-o-cha (picture alliance/Xinhua News Agency)

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    泰国总理到现场关心搜救进度

    泰国总理帕拉育对国际专家和救援人员讲话并视察搜救现场。

  • Thailand Rettungsaktion in der Tham Luang Höhle (picture-alliance/dpa/S. Lalit)

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    全球动员协助

    搜救现场有840士兵、90名特种部队成员、4架直升机、开挖机还有许多救灾设备。

  • Thailand Rettungsaktion in der Tham Luang Höhle (picture-alliance/dpa/S. Lalit)

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    受困多天凶多吉少

    搜救工作进入第7天，洞穴内没有食物和光线，大家都很关心受困者的生机。

  • Thailand Rettungsaktion Höhle Jugendfußballmannschaft (picture-alliance/AP Photo/Tham Luang Rescue Operation Center)

    奇迹! 泰国少年足球队被困失联9天寻获

    搜救任务困难重重

    搜救人员尝试深入洞穴救援，但是行动因为暴雨和大水而不断受阻。

  • Thailand Rettungsaktion Fußballteam aus Höhle (Thai Navy Seal via AP)

    奇迹! 泰国少年足球队被困失联9天寻获

    全数获救!

    英国搜救人员终于在睡美人洞寻获失踪9天的足球队少年和教练。

  • Thailand Rettungsaktion Fußballteam aus Höhle (Getty Images/AFP/L. Suwanrumpha)

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李鱼/乐然（法新社、路透社）

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