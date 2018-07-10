泰国欲把“睡美人洞”打造成游览名胜

（德国之声中文网）负责本次营救行动的总指挥官纳龙萨（Narongsak Osottanakorn）周四表示，设在洞口的指挥中心将成为泰国又一处值得瞻仰的名胜，"游人会不断来到这里。"

这里将成立一个博物馆，展示援助者使用的潜水服装和设备。就在这个洞里，12名11至16岁的足球运动员和他们的教练被围困了18天。在本次营救这些男孩的过程中，泰国掀起了一股崇拜英雄的热潮，而这个博物馆计划，将对这股热潮再起推波助澜的作用。

《曼谷邮报》周四发表了主要营救人员的肖像及英雄行为，标题为"你们是英雄"。《国家报》则写道，"这是一次世界合作的胜利"。美国好莱坞制片人对策划一部该题材的电影已表达了兴趣。

周四，仍有大约50名营救者在岩洞内外工作。抽水用的水泵以及其他器械都必须拆除，这项工作至少要持续到周日。目前，由于洞内水位再次上升，任何人都禁止进洞。

危险的营救行动

12个孩子以及他们的教练还留在医院进行着监护治疗。今年6月23日，他们进洞后天气变坏，下起了大雨，灌进洞里的水堵住了他们的回路。9天后他们才被发现，继而食品和药品源源不断地送入洞里，直到7月8日开始将孩子一个接一个地救出洞。营救行动持续了3天。一名退役潜水员在营救行动中因缺氧死亡。

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李鱼/乐然（法新社、路透社）