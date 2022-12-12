泰国旅游业触底反弹 俄罗斯游客蜂拥而至

（德国之声中文网）泰国正在迎来大批来自俄罗斯的游客。数据显示，今年11月入境泰国的俄罗斯游客数量翻了一番，是今年9月的七倍之多。旅游旺季到来之时，入境泰国的俄罗斯游客增长数量远超过其它国家。

作为最受欢迎的亚洲旅游目的地之一，泰国今年11月接待了175万游客，较去年同期增长了4倍。去年由于受到疫情和航班数量锐减等因素影响，泰国国内外国游客数量大减。

今年7月，泰国取消了所有防疫入境限制，以期拯救濒临崩溃的观光旅游业。9月以来，来自俄罗斯的游客数量增长迅速，增速远超其它任何一个国家。

2019年，俄罗斯是泰国第七大观光游客来源国，当年前往泰国旅游的俄罗斯游客为148万人次。从今年11月的数据来看，俄罗斯已经成为仅次于马来西亚和印度之后，第三大客源国。11月前往泰国度假的俄罗斯游客达到108985人。

相比之下，来自马来西亚的游客从9月的332493人稳步下降到11月的258873人，来自印度的游客每月递增，从9月的116386人增长到11月的145628人。

今年11月俄罗斯游客数量约占2019年同月游客人数的60%。

泰国Laguna Resorts and Hotels副首席执行官里丁（Stuart Reading）在接受路透社采访时说：“今年我们看到了俄罗斯旅游市场的回归，特别是在乌克兰冲突爆发后。”

他说，卢布走强以及连锁酒店雇佣了会讲俄语的雇员都起到了帮助作用。

今年以来，卢布是兑美元表现最好的货币之一。

里丁说，俄罗斯游客倾向于在一个度假地停留较长时间，他们通常住宿7到10晚。有一些逃离冰雪的“候鸟”甚至可以住上3个月。

泰国国家旅游局局长育塔萨（Yuthasak Supasorn）说，俄罗斯人首选的度假地是普吉岛。该岛上四分之一的游客均来自俄罗斯。育塔萨说，这得益于俄罗斯和普吉岛以及曼谷之间的直航线路。

普吉岛旅游协会主席蒲吉帝（Bhummikitti Ruktaengam）说，有些俄罗斯家庭在当地租度假屋，把度假的时间从16天延长到几个月。“晚上，你会看到俄罗斯家庭和当地人一起在公园里散步。”他补充说。

泰国旅游局估测，到今年年底，泰国的入境游客人数可能超过1150万，但这仅仅是2019年4000万入境人次纪录的四分之一。

（路透社）

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