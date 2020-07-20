泰国旅游业或暴跌80% 感染率极低成谜

（德国之声中文网）泰国政府今年初公布的数据显示，2019年，泰国总共接待外籍游客约3980万人次，创下历年纪录。其中，中国游客数量居首位，其后为马来西亚、印度、韩国、老挝等国。外籍游客去年为泰国带来1.93万亿泰铢(约合4400亿元人民币)的旅游收入，约占泰国国内生产总值的12%。

在新冠疫情背景下，泰国央行预测，今年估计只会有约800万外籍游客入境，比去年减少80%。 此外，泰国今年的GDP将下跌8.1%，创历史最高跌幅。而待经济重新恢复到疫情前的水平可能需要两年时间。

截至7月20日，人口近7000万的泰国仅有3250个新冠确诊病例，死亡仅58例。专家们都对泰国的这一防疫成绩感到非常惊讶。是早早要求民众戴口罩起到了作用，还是因为泰国人的日常生活主要在户外进行？抑或泰国人普遍对新冠免疫？科学家们都希望找到答案。

朱拉隆功大学的公共卫生专家Wiput Phoolcharoen博士表示，据他了解，泰国确诊病例中超过9 0%的人完全没有症状，这一数字超过其它地区的水平。他认为，泰国人的免疫系统或许能更好地对付新冠病毒。他向《纽约时报》表示，"我们正在对免疫系统的作用进行研究。"他指出，泰国地区的人若感染了登革热，病情往往很严重，"我们的免疫系统对付登革热这么难，为什么就不能更好地对付新冠呢？"

可以肯定的是，泰国戴口罩的传统以及主要在户外活动的生活习惯对防疫起到了重要作用。

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