泰国新冠确诊激增 中国疫苗引发质疑

（德国之声中文网）泰国7月初爆发新一波疫情，确诊和染疫死亡人数持续攀升，7月21日再增加13002例确诊，创下单日新增纪录。这已是泰国连续近一周，每日确诊数超过万人，累积确诊近44万例确诊，3610人死亡。

泰国当局宣布，20日起采取更严格措施，包括在曼谷等地禁止跨境移动，并暂停多数国内航班及扩大宵禁区域，相关措施持续至8月2日，并可能视疫情延长。不过当地民众认为这些防疫政策太慢实施而且不足够。

泰国公共媒体《BPS》报导，21日一早在曼谷街头发现3名男子的遗体，其中1人经筛检确诊感染新冠肺炎，在当地引发讨论，凸显疫情严重。另外，近期疫情爆发地点，多是以高消费的夜店及娱乐场所为主，是名人及政治人物聚集之地，导致泰国民众对有权势的阶层萌生不满。

当地舆论批评政府疏於防疫，过去这段时间并未下令禁止节庆及民众活动，加上疫苗接种速度缓慢丶质疑疫苗政策等，累积已久的民怨在泰国学运一周年的示威中爆发。

尽管泰国禁止群聚，但上周日 (18日)仍有千人上街纪念泰国反政府示威满一周年，以学生为主的示威者当天在曼谷街头集结，并在现场焚烧2000具「假尸体」讽刺政府防疫无能，导致染疫死亡人数剧增。

当天警方使用水炮车丶催泪瓦斯及橡胶子弹驱散示威者，警民冲突中有记者和员警受伤。不同於去年示威以「民主和反威权统治」为主轴，今年抗议还另外聚焦於政府防疫问题。示威者主要诉求为泰国总理巴育辞职丶删减皇室及军方预算以投入防疫经费。

不信任中国疫苗

泰国政府采购疫苗进展缓慢，目前主要施打中国科兴疫苗及自产的阿斯利康 (AstraZeneca)疫苗，但社会普遍对中国科兴疫苗存有疑虑。

泰国人Tata Suwankanit向德国之声表示，泰国人普遍不喜欢中国的疫苗，认为效力不足没信心，但是社会上，大家普遍愿意接受政府安排注射，他自己也是接种中国科兴疫苗，「我也无从选择，」他说。

当局指出，有600多名医护人员在接受科兴疫苗後，仍染上新冠肺炎，使泰国人民对中国疫苗的信心降低。因此上周，泰国宣布将混合接种科兴和阿斯利康疫苗，而不是两针科兴疫苗。另外，已完全接种科兴疫苗的医疗人员则会再接种其他品牌的疫苗的加强针。

前在野联盟最大党为泰党（Pheu Thai）党主席宋蓬（Sompong Amornwiwat），领导今年3月刚成立的建国党（Thai Sang Thai），在网上发起「起诉杀人政府」的连署，已吸引逾38万人参与。

她谴责政府有违宪及渎职之虞，原因尽管政府明知辉瑞及默德纳（Moderna）等mRNA疫苗在对抗Deilta变种病毒上，比中国科兴疫苗有效，却仍购买数百万剂科兴。

泰国川登喜皇家大学于5月曾公布调查报告，显示大多数泰国人民都同意接种由政府提供的任何新冠肺炎疫苗，辉瑞最受欢迎。

另外，各界关注的普吉岛沙盒计画（Phuket Sandbox Scheme）截至7月21日，已有近万名旅客前往，但开放不到两周，就在本土感染病例中出现当地首起Delta变种病毒。由於岛上超过七成的居民大部分是完整接种科兴疫苗，因此该Delta变种病毒会不会影响沙盒计画，不仅考验科兴疫苗对抗变种病毒的效力，也成为泰国当局的挑战。

疫苗不足

德国智库「弗里德里希瑙曼自由基金会」驻曼谷代表弗雷德里克·斯波尔（Frederic Spohr向）向德国之声指出，泰国预计在年底前为7成的民众完成施打疫苗，但缺乏疫苗的问题仍然存在。

斯波尔说：「现在泰国政府除了本地生产的阿斯利康疫苗外，但仍面临很多困难。」对於外界质疑泰国政府应该在去年就先购买疫苗，斯波尔指出，如果政府提早买疫苗，施打计画就可以更早执行，但是这是很复杂的问题，因为泰国自己也有工厂代工制造疫苗，且该工厂是皇室所有，因此没有太多人敢讨论这个议题。

根据统计，泰国完整接种疫苗的人不到总人口的5％。但斯波尔解释，东南亚区域的接种率其实都不高，像是越南丶老沃疫苗接种率都不高。并说：「可能是因为泰国过去疫情控制得宜，政府也轻忽了，但这波疫情比过去都还严重，才成为社会焦点。」

斯波尔所指的是代工生产阿斯利康疫苗的泰国「暹罗生物科技」，当地社会不满这间不知名的药厂过去没有生产疫苗的经验，却因皇室所有而签下阿斯利康代工合约。

据报导，该药厂是由皇室所有，因此反对党和社会大众几乎无法供公开质疑丶批评或检视，否则可能将遭到当局以「不敬罪」（lese majeste）起诉，最高可被判15年刑期。

今年3月，泰国警方就正式指控未来前进党前主席塔纳通（Thanathorn Juangroongruangkit）涉嫌毁谤王室。1月时，他在脸书直播中，质疑政府决策过程的透明度。警方称，这项刑事指控，是由总理巴育办公室官员提告。

对於泰国这波疫情，巴育20日通过社交媒体发文称，抗疫进入关键时期，他号召全国各界携手共渡难关。并表示，深知政府逐步升级的防疫措施给民众生活带来的影响，他呼吁大家「保持忍耐丶渡过难关」。

（綜合报道）

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