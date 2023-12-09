泰国对于中国游客来说为什么不香了？

（德国之声中文网）据泰国旅游局估计，2023年赴泰旅游的中国游客人数将会低于预期。

随着在新冠疫情之后重新开放边境，泰国原本期待来自中国的游客人数会大幅增加。该国旅游机构最初估计2023年全年的中国游客总共将达到500万人次。然而在今年前11个月的时间里，赴泰国旅行的中国游客约为300万人次，预计到年底也差不多只能达到350万人次。

中国旅游业发展趋势发生变化

中国记者、曾在奢侈时尚杂志Robb Report担任编辑的文森特·庄认为，中国人的旅游趋势发生了改变。他在接受德国之声采访时指出，现在中国人更愿意在国内旅游，因为前往亚洲其它国家的飞机票和住宿费用仍然居高不下。

"在中国国内，不管是高端旅游，还是经济型旅游，都有非常多的选择"，他说。

中国经济面临一系列问题，包括房地产危机，就业市场形势恶化，以及创纪录的青年人高失业率，这些也都使得人们在决定出国旅游之前不得不再三思量。一方面是中国人消费支出能力的下降，另一方面中国和泰国之间的国际航班机票价格也始终没有回落到疫情之前的水平。

曼谷的唐人街是国际游客钟爱的热门景点，那里有熙熙攘攘的小吃摊位，光彩炫目的霓虹灯，人们可以品尝地道的中式菜肴。这条美食街上常常可以看到成群结队的中国大陆团体游客。

然而，曼谷唐人街的商店店主和小吃摊主告诉德国之声，今年光顾美食街的中国游客数量比以往有所减少。

另一个热门旅游胜地--泰国南部的普吉岛，来自中国的酒店预订数量也低于预期水平。

"在疫情之前，中国是我们最主要的游客来源国之一……我感觉我们业务的大约18%到20%都来自中国，而且严重依赖于团体旅游"，普吉岛凯悦度假酒店（Hyatt Regency Phuket Resort）的市场销售部主管Ranjeet Viswanathan表示。"但从现在的预订情况来看，中国游客只占到我们总业务的大约5%。"

今年曼谷唐人街的游客相对不多

泰国在中国人心中的形象受损？

今年9月，曼谷暹罗百丽宫购物中心发生枪击事件造成三人死亡，其中有一人是中国公民。根据泰国官方的统计，在枪击案的消息传出之后，大约6万名中国游客临时取消了赴泰国旅游的行程。

此外，有关诈骗犯罪的中国电影《孤注一掷》8月上映之后引发巨大反响，由于影片讲述故事发生在东南亚地区，虽然没有说明是哪个国家，也给泰国的形象蒙上一层阴影。

尤其是影片中一个场景可以看到写有Sukhumvit街名的路牌，这是曼谷知名的街区。这部电影被视为警醒人们关注不断发生的电信诈骗案件。

拥抱自由 告别内卷: 选择“润”泰国的中国年轻人

泰国政府努力吸引中国游客

泰国旅游局副局长Nithee Seeprae坦言，需要做更多的工作，来让中国人相信泰国是欢迎他们来旅游的。

"根据我们在中国的旅行社合作伙伴讲述，人们还是相信泰国是安全的目的地。但也许我们需要和中国的网络自媒体进行协调合作，还有在泰国的中国自媒体网络。"

泰国政府也为中国游客出台了便利措施。今年9月，泰国总理塞塔宣布，到明年2月底之前，中国公民赴泰旅游时间不超过30天的情况下，可以免签入境。

"这一措施早就应该实行了，如果泰国希望吸引更多中国游客的话"，来自马来西亚的亚洲旅游业分析人士鲍尔曼（Gary Bowerman）指出。

显然，泰国正在使出浑身解数以争取重新赢得中国旅游业给本国经济带来的好处。2019年，旅游业在该国GDP中所占的份额高达11.5%。

那一年的中国游客超过1100万人次，使得泰国一年接待游客的总量达到创纪录的3900万人次。然而在疫情之后的2022年，泰国仅接待了1100万名国际游客，其中来自中国的只有27万多人次。

2023年中国游客的总量预计能达到350万人次，泰国政府预测中国市场将会有更为强劲的复苏，2024年中国游客人数有望增加一倍以上，达到800万人次。

不过鲍尔曼告诉德国之声，今年存在的因素仍然有可能阻碍中国旅游业在明年恢复到过去的水平。

"事实证明，对于预测中国对泰国等东南亚国家旅游目的地需求来说，是相当难以捉摸的一年"，他指出，"泰国有望看到中国游客的需求模式更加稳定和可预测，2024年预计会有整体的增长。"

"不过，由于航空公司对于增加航班仍然踌躇不前，目前要想预估出一个准确数字，就像是在风中挥舞手指一样，不得要领"，作为旅游业分析师的鲍尔曼也提醒道。

拥抱诗和远方！冬季旅游哪里最美？ 多明尼加共和国 冬季时节，许多游客在多明尼加的全包式度假村的梦幻沙滩上沐浴在阳光中。多明尼加的地形多样，包括山脉和沙丘。如果想感受城市氛围，可以前往首都圣多明尼哥的“殖民区”（Zona Colonial），该区充满历史建筑和丰富的夜生活。这里完全没有冰冷的白雪！

拥抱诗和远方！冬季旅游哪里最美？ 古巴 阳光、沙滩、老爷车。加勒比海的古巴岛是想要逃离冬季抑郁者的梦幻目的地。在首都哈瓦那及其老城区和莫罗城堡，随处都能拍下迷人的美照。更重要的是，古巴冬季的白天很长，日照时间长达11小时。

拥抱诗和远方！冬季旅游哪里最美？ 南非 位于开普敦桌山国家公园的好望角区域，是在北半球逃离冬季并展开冒险的理想地点。南非有许多值得探索的地方，包括国家公园、葡萄酒产区、野生动物园和开普敦等充满活力的大都市。

拥抱诗和远方！冬季旅游哪里最美？ 葡萄牙 葡萄牙著名的“花岛”马德拉群岛气候温和宜人，冬季平均温度为摄氏19度。踏上马德拉岛，很快就能让人忘却冬季的寒冷以及灰蒙蒙的天色。陡峭的海岸线、登山路径和茂密的植被，即使在冬天也能吸引游客前往。

拥抱诗和远方！冬季旅游哪里最美？ 阿拉伯联合大公国 喜欢冬天在摩天大楼前的海滩上晒太阳的人，迪拜是不容错过的选择。迪拜的恒温超过摄氏30度。想要在更炎热的地方度假，还可以前往附近的鲁卜哈利沙漠。这是全世界最大的流动沙漠。

拥抱诗和远方！冬季旅游哪里最美？ 奥地利 奥地利依然是追求最佳雪况的旅行者冬季的旅游首选。寻求刺激的人可以在蒂罗尔州的上萨尔沃山边玩滑翔伞边欣赏壮丽山景。奥地利拥有7280公里长的滑雪坡道，冬季月份有许多值得深入探索之处。

拥抱诗和远方！冬季旅游哪里最美？ 挪威 挪威的罗弗敦群岛上可以看到白雪皑皑的山脉以及峡湾的壮丽景色。由于当地位于北极圈以北，冬季日照时间极其短暂，甚至有一段时间是永夜。但罗弗敦是欣赏极光或是在月色下享受桑拿浴的理想场地。

拥抱诗和远方！冬季旅游哪里最美？ 冰岛 冰岛是另一个可以欣赏到极光舞动的旅游目的地，而冬季无疑是最佳的观赏时间。位于北大西洋的冰岛就在北极圈下方，9月到4月间有机会看到极光这一奇特自然景象。

拥抱诗和远方！冬季旅游哪里最美？ 马尔代夫 如果寒冬的景色不是你的菜，不妨考虑到马尔代夫旅游。这个由大约1200个大小岛屿组成的偏远群岛以拥有大量棕榈树、细白柔软的沙滩和豪华住宿闻名。当地还有世界一流的浮潜和潜水点，可以说是治疗冬季抑郁的最佳良方。

拥抱诗和远方！冬季旅游哪里最美？ 泰国 2000年，电影《海滩》为皮皮岛玛雅海湾打响了名号，但当地一度因为过度旅游而关闭四年。2022年1月，玛雅海湾再次对游客开放，但在淡季期间曾短暂关闭。它是泰国众多壮丽海滩之一。泰国的最佳旅游时间点是11月到4月，此时的北半球气温较低。



©2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。