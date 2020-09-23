泰国宣布进入紧急状态

（德国之声中文网）泰国总理、前陆军司令巴育·占奥差（Prayut Chan-o-cha）政府宣布国家进入紧急状态。据政府发言人称，首都曼谷4人以上的集会和在互联网上发布 "可能影响国家安全 "的信息将被禁止。前一天，成千上万的人在曼谷再次举行反政府示威。

政府发言人称，实行紧急状态期间，"违宪 "的抗议活动将被禁止。凡是涉嫌加剧了目前的"紧急状态"者，当局有权没收其通信设备、数据和武器 。

示威者试图移走警车

计划于本周四举行的另一场示威活动是否会如期举行目前还不清楚。警方警告说，反对政府者将会被逮捕。自7月爆发抗议活动开始以来，已经有多人被逮捕，并被控犯有参与暴动罪。

来自香港的启示

由年轻人主导的民主抗议运动要求政府辞职，并就泰国君主制的作用展开公开讨论。受到香港民主运动启发的部分示威者还要求废除冒犯王室将受到严厉惩罚的法律。

周三，在马哈·瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）国王及其家人的车队经过曼谷的民主纪念碑之前，成千上万的示威者再次聚集在这里。警察将大部分抗议者挡在了王室车队必经之路的外围。

抗议王室

当王室车队经过时，仍有数十名示威者在场。当苏提达（Suthida）王后从其豪华轿车的车窗向外张望时，示威者向她伸出三根手指，这是来自系列电影《饥饿游戏》中一个象征着民主的手势。这种公开针对王室的抗议集会迄今在泰国史无前例。君主是这个东南亚国家最有权势的人，并受到军队和亿万富翁家族的支持。

示威者向王室发起挑战

政府宣布，"阻碍皇家车队 "的示威者将受到法律制裁。 "诽谤 "君主制者也不例外。

示威者从民主纪念碑游行至巴育（Prayut Chan-O-cha）总理的官邸前，部分示威者已经在总理府前露营整整一夜。在政府所在地前，政府的批评者与君主制的支持者之间发生混战。据当局公布的消息说，在周三的抗议活动中，约有14000名警官出动维护治安。

近年来，泰国已经发生过十多次军事政变。最近的一次政变发生在2014年。去年，前陆军总司令巴育在议会选举中取得胜利出任泰国总理，但此次选举也受到舞弊指控。

李京慧/叶宣(法新社、德新社)

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