泰国国王面临德国税务调查

（德国之声中文网）2020年十月，德国政府就曾对泰国国王提出批评，时任德国外交部长的马斯曾公开表示："任何人都不应在德国土地上操控泰国的政治。德国历来反对我们的客人以德国为基地插手别国政治。"

泰国皇室随即做出保证，国王绝不会在德国土地上处理泰国政务。加之去年一年，由于国王本人在德国境内逗留的时间很短，国王是否远程干政的事情也就逐渐谈出了舆论关注的视野。

联邦议院外交委员会左翼党成员达格德伦（Sevim Dagdelen）对德国之声表示："如果德国政府认为，常年在德国生活的泰国国王不会在德国土地上处理泰国政务，那就未免太幼稚了。德国外长贝尔伯克如果真想制止这位国王继续从德国土地上发出践踏人权的政令，就应当宣布他为不受欢迎的人。"

据称泰国国王在巴伐利亚湖边小镇图兴（ Tutzing）拥有一座价值一千万欧元的豪宅，但他大部分时间都会在加米施帕滕基辛（ Garmisch-Partenkirchen）的豪华酒店Sonnenbichl中度过。

2020年初，泰国爆发了反对军政府的大规模抗议浪潮。尽管依照泰国法律，批评皇室会被以大不敬罪名判处长年监禁，但仍有示威者打破禁忌提出了改革王室的要求。

尽管示威者只是要求限制王室的权限，但泰国宪法法庭仍裁定部分示威者试图推翻皇室，数百名示威者因此被投入监狱。

与1946年至2016年期间在位的父亲普密蓬国王不同，哇集拉隆功则是一位争议很多的国王。登基后， 哇集拉隆功扩展了王室权力，更多地介入泰国政务，却很少接触普通泰国民众。社交媒体上，经常有这位风流国王声色犬马生活的照片流出，其中很多场面都是在德国拍摄的。

京都大学东南亚研究中心教授潘文（ Pavin Chachavalpongpun）表示："泰国人感到很绝望，但这位国王对民众疾苦根本不管不顾。现在就恢复到了发生抗议浪潮前的情形。因为他个人喜欢德国，所以他就宁可长期留在德国。有时候他只在曼谷逗留一天，就又返回德国了。"



德国外交部对这位泰国国王发出警告后，他一度13个月没有来过德国，但去年11月，这位国王再度在德国现身，并随即引起了德国舆论有关泰国王室的讨论。潘文表示："德国媒体一直在追踪泰国国王，也会经常报道他在德国的活动。"

本周早些时候，德国媒体报道称，这位国王新近购买了一架价值三亿三千两百万欧元的豪华客机，首飞目的地据说就是德国。去年年底，德国小报《图片报》曾报道，出于安全考虑，这位国王已经将大量财宝运往德国境内。

同前任德国外长一样，去年上任的德国新外长贝尔伯克也表示，德国方面不希望泰国国王在德国境内处理泰国政务。她说："我们认为，泰国国王及其代表不会在德国土地上从事违反德国法律、国际法原则以及受国际社会保障的基本人权的事情。"来自德国外交部的消息称，泰国政府已经向德国政府承诺，泰方接受上述要求，并会采取相应行动。

不过一位来自德国外交部要求匿名的消息来源称，随着来自政界和民间的压力不断增多，德国政府对台泰国国王的态度随时都有可能发生变化。生活在欧洲的泰国民权活跃分子尤尼亚（ Junya Yimprasert）多年来一直在呼吁德国政府限制泰国国王在德国境内的活动。他表示："如果德国政府能够取消泰国国王的豁免权，并依据德国法律追究其责任，我们将无比高兴。"

有迹象显示，巴伐利亚检察机构正在对泰国国王是否履行了纳税义务展开调查。大约十年前，泰国国王据称花费一千万欧元购买了位于图兴的一处别墅，因为这是他的第二居住地，因此他也需承担在德国纳税的义务。除此之外，他从父亲普密蓬国王那里继承的巨额遗产是否应在德国缴纳遗产税，也有待澄清。

据媒体报道，现任泰国国王共从父亲普密蓬国王处继承了价值106亿美元的财产。按照德国法律，继承遗产需缴纳30%的税，这也意味着，这位风流国王有可能需要向德国缴纳30亿美元的遗产税。

处于税务保密原则，巴伐利亚税务部拒绝向德国之声透露相关的调查进展。左翼党议员达格德伦表示："豁免权并不豁免遗产税，因此一位生活在巴伐利亚的亿万富豪不缴纳遗产税，简直就是一场丑闻。是时候剥夺这位国王的特权了。"



（综合报道）

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