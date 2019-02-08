泰国国王阻止姐姐参选 乌汶叻公主总理梦碎

泰国国王阻止了他的姐姐乌汶叻公主竞选总理职位。周五宣布以乌汶叻公主作为候选人的泰国反对党泰爱国党表示服从国王命令。
（德国之声中文网）泰国反对党泰爱国党（Thai Raksa Chart）周六（2月9日）发表声明称，它将服从国王命令，否决乌汶叻公主（Ubolratana Rajakanya）的总理候选人资格。
该党对现年67岁的乌汶叻公主的参选努力表达感谢，并称将会遵守选举法规以及泰国君主立宪制度的"传统与习俗"。
周五，泰爱国党宣布乌汶叻公主作为该党候选人参与本次大选，举国震惊。当天晚些时候，现年66岁的泰国国王哇集拉隆功谴责这一决定不符合宪法，并且"不合适"。
在一份措辞强烈的声明中，国王说地位尊显的皇室成员应该保持不参与政治，并且他本人也是政治中立。
国王弟弟的反对意见
监督下月大选的选举委员会说它将于周一就此事做出裁决。该委员会对候选人进行最后资质审查的时候，不大可能会忽略国王的相关声明。
即将举行的大选，是2014年泰国军事政变以来的首次国家领导人民主选举。人们普遍认为，它将是军队势力和效忠前总理他信的泰爱国党之间的竞争。
乌汶叻公主倘若参选，将与现任总理巴育成为政治对手。2014年，巴育领导军事政变推翻了支持他信势力的政府。
乌汶叻公主没有直接回应她的国王弟弟的声明。周六早些时候，在社交媒体Instagram上，她对支持者表示感谢，并希望泰国能够"向前发展"。
张平/任琛 （法新社、美联社、德新社）