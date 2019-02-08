泰国国王阻止姐姐参选 乌汶叻公主总理梦碎

（德国之声中文网）泰国反对党泰爱国党（Thai Raksa Chart）周六（2月9日）发表声明称，它将服从国王命令，否决乌汶叻公主（Ubolratana Rajakanya）的总理候选人资格。

该党对现年67岁的乌汶叻公主的参选努力表达感谢，并称将会遵守选举法规以及泰国君主立宪制度的"传统与习俗"。

周五，泰爱国党宣布乌汶叻公主作为该党候选人参与本次大选，举国震惊。当天晚些时候，现年66岁的泰国国王哇集拉隆功谴责这一决定不符合宪法，并且"不合适"。

在一份措辞强烈的声明中，国王说地位尊显的皇室成员应该保持不参与政治，并且他本人也是政治中立。

国王弟弟的反对意见

监督下月大选的选举委员会说它将于周一就此事做出裁决。该委员会对候选人进行最后资质审查的时候，不大可能会忽略国王的相关声明。

即将举行的大选，是2014年泰国军事政变以来的首次国家领导人民主选举。人们普遍认为，它将是军队势力和效忠前总理他信的泰爱国党之间的竞争。

乌汶叻公主倘若参选，将与现任总理巴育成为政治对手。2014年，巴育领导军事政变推翻了支持他信势力的政府。

乌汶叻公主没有直接回应她的国王弟弟的声明。周六早些时候，在社交媒体Instagram上，她对支持者表示感谢，并希望泰国能够"向前发展"。

张平/任琛 （法新社、美联社、德新社）