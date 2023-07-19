 泰国国会否决皮塔的总理提名 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.07.2023

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泰国国会否决皮塔的总理提名

泰国国会周三（7月19日）投票否决了唯一候选人皮塔的总理提名。在此之前，泰国宪法法院暂时中止了皮塔的议员职务。

皮塔领导的远进党在5月14日的大选中赢得了151个席位，他成为泰国新总理的唯一提名人

皮塔领导的远进党在5月14日的大选中赢得了151个席位，他成为泰国新总理的唯一提名人

（德国之声中文网）泰国国会周三（7月19日）投票否决了皮塔的总理提名。

"皮塔在本届国会不能获得两次提名。"众议院议长宣布道。皮塔上周在国会投票中失败。

皮塔领导的远进党在5月14日的大选中表现最强，赢得了151个席位。他成为泰国新总理的唯一提名人。

泰国法院暂停皮塔议员职务

原本周三举行对皮塔当选总理的第二次表决，但在此之前的数小时，泰国宪法法院暂时中止了皮塔的议员职务，法院称正在审理一桩针对他的选举犯罪案件。

法院以多数票表示，将考虑选举委员会的请愿，取消皮塔的国会议员资格。与此同时，司法机构要求皮塔"必须从7月19日起暂停其职务，直到宪法法院做出决定"。

针对皮塔的案件围绕着他在一家现已倒闭的媒体公司的股份展开。根据泰国宪法，议员不得持有媒体股票。出身富裕家庭的皮塔表示，他在公司的股份是从父亲那里继承来的。

对此，皮塔在他的Instagram官方账户上发帖称，"很明显，人民的选票不足以统治国家，必须得到参议员的批准；而且可能还不足以获得第二次总理提名。"

皮塔的支持者在曼谷议会外示威抗议

皮塔的支持者在曼谷议会外示威抗议

皮塔与建制派之间的斗争

受过哈佛教育的皮塔面临着一场艰苦的战斗，因为泰国的保守精英拒绝接受他所在政党的经济改革和弱化王室诽谤法的承诺。泰国刑法规定，侮辱或诽谤泰国王室者，每项罪名可判处3至15年监禁。

皮塔成功组建了一个支持他竞选总理的八党联盟，在众议院中共占312个席位。然而，由于远进党支持民主的纲领，非民选、由军方支持的参议院上周表决时反对皮塔出任总理。

英国《星期日泰晤士报》驻曼谷记者谢尔韦尔（Philip Sherwell）告诉德国之声，周三宪法法院裁决是皮塔竞选活动的"重大挫折"。

谢尔韦尔说，在宪法法院暂时中止皮塔的议员资格后，参议院更不可能支持他参选。他说："数字确实对他不利。"

（法新社、美联社、路透社）

 

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