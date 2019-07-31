泰国发生数起小型炸弹袭击事件

（德国之声中文网）泰国警方称，周五（8月2日）早上交通高峰期间，曼谷发生了几起小型炸弹爆炸事件，造成至少4人受伤。其中一起爆炸发生在距离国际机场不远的都会区。当地一名官员告诉法新社记者，"有3人被弹片击中，受了轻伤"。

曼谷正在举办关于地区安全问题的东盟外长会议，美国、中国和俄罗斯都有代表出席。

"乒球炸弹"

这些小型爆炸物因为体积小而被称为"乒乓球炸弹"。看上去，它们只是象征性的攻击，目的是让泰国政府在东盟峰会期间难堪，而不是造成大规模伤亡。根据当地官员收到的报告，"乒乓球炸弹埋在路边的灌木丛中"。 至少有3枚炸弹是在曼谷北部一栋政府大楼附近引爆的，那是若干家政府机构的办公楼。

据泰国媒体报道，还有两起爆炸发生在曼谷是隆（Silom）商业区的一个轻轨站附近，其中一起靠近市中心著名景点大京都大厦。目击者称，大京都大厦一名保安人员受伤。警方封锁了附近街道，并对该地区进行全面搜查。

未经证实的消息说，该市内还发现其他几处炸弹设置。警方称，一枚小型爆炸物在爆炸之前已被发现。

巴育总理下令调查

泰国总理巴育立即下令对爆炸事件进行调查。他说："我要谴责那些破坏和平并损害国家形象的人。我已经指示官员留意公共安全，关心受害人士。"

尚未有组织宣称对这些爆炸事件负责。

泰国历史上的政治暴力事件往往与群众抗议、政变和临时政府有关联。2017年曼谷发生系列小型炸弹爆袭击事件，其目的在于反对当时的军政府。一名男子因为在一家医院内炸伤21人而被判入狱。

美国国务卿蓬佩奥和中国外交部长王毅周五在曼谷出席东盟地区安全会议。

张平 / 凝炼（法新社、美联社、路透社）