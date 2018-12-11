泰国公主打破传统 宣布角逐总理职位

（德国之声中文网）泰国国王哇集拉隆功（ Maha Vajiralongkorn）的姐姐乌汶叻公主（Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi）周五（2月8日）宣布，她将参与即将于3月24日举行的泰国大选。

乌汶叻公主打破了泰国传统。自从1932年确立君主立宪制度以来，皇室被认为不应该介入政治。

如果本次大选能够如期举行，那么它将是2014年泰国军事政变以来的第一次政府首脑选举。政变上台的军政府曾承诺尽快实现民主选举。

乌汶叻公主将作为反对党泰爱国党（Thai Raksa Chart）的候选人角逐总理。泰爱国党创建者是泰国前总理他信和他的妹妹英拉。如今兄妹二人均因政变而流亡海外。

泰爱国党领导人伊布查普(Preechapol Pongpanich)在选举委员会为乌汶叻公主登记注册之后告诉媒体，乌汶叻公主是该党唯一候选人。"她具有远见卓识，完全胜任。我相信她的资质不会有任何法律问题，不过我们还得等选举委员会确认她的候选人身份。"

选举委员会将于下周五之前确认所有的候选人资质。

与军方关系密切的人民改革党(People's Reform Party)主席白彭(Paiboon Nititawan)周五说，乌汶叻公主参选违反了禁止政党利用皇室打选战的法律规定。

改变传统权力结构

泰爱国党的创建者、前总理他信深得基层民众喜爱，却遭到军方和社会精英包括皇室核心成员的排挤。

泰国现任总理巴育也正式宣布他将寻求连任。

乌汶叻公主获得提名之后，将成为泰国现任总理及前军事首领巴育的竞争者。巴育周五宣布他将寻求连任。

泰国历史上军方均和皇室结盟，但是乌汶叻公主参选打破了这一传统权力结构。

泰国皇室向来受到民众尊敬，享有巨大影响力，尤其是泰国历史上在位时间最长、于2016年辞世的泰王普密蓬·阿杜德深孚众望。

在美国生活多年

乌汶叻公主出生于1951年，是现任泰王哇集拉隆功的长姊。她在美国留学多年，学习数学和生物化学，获得公共卫生方面的硕士学位。

1972年，乌汶叻和一名美国人结婚时，放弃了她的皇室身份。2001年，在美国生活了26年之后，她和前夫离婚返回泰国。随后，她履行皇室成员职责，但并没有重新正式获颁皇室头衔。

张平/石涛（路透社、德新社、美联社及法新社）