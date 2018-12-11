泰国公主打破传统 宣布角逐总理职位

泰国国王的姐姐乌汶叻公主将作为反对党泰爱国党的候选人角逐总理。她的参选改变了泰国各方政治势力的既有布局。
（德国之声中文网）泰国国王哇集拉隆功（ Maha Vajiralongkorn）的姐姐乌汶叻公主（Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi）周五（2月8日）宣布，她将参与即将于3月24日举行的泰国大选。
乌汶叻公主打破了泰国传统。自从1932年确立君主立宪制度以来，皇室被认为不应该介入政治。
如果本次大选能够如期举行，那么它将是2014年泰国军事政变以来的第一次政府首脑选举。政变上台的军政府曾承诺尽快实现民主选举。
乌汶叻公主将作为反对党泰爱国党（Thai Raksa Chart）的候选人角逐总理。泰爱国党创建者是泰国前总理他信和他的妹妹英拉。如今兄妹二人均因政变而流亡海外。
泰爱国党领导人伊布查普(Preechapol Pongpanich)在选举委员会为乌汶叻公主登记注册之后告诉媒体，乌汶叻公主是该党唯一候选人。"她具有远见卓识，完全胜任。我相信她的资质不会有任何法律问题，不过我们还得等选举委员会确认她的候选人身份。"
选举委员会将于下周五之前确认所有的候选人资质。
与军方关系密切的人民改革党(People's Reform Party)主席白彭(Paiboon Nititawan)周五说，乌汶叻公主参选违反了禁止政党利用皇室打选战的法律规定。
改变传统权力结构
泰爱国党的创建者、前总理他信深得基层民众喜爱，却遭到军方和社会精英包括皇室核心成员的排挤。
泰国现任总理巴育也正式宣布他将寻求连任。
乌汶叻公主获得提名之后，将成为泰国现任总理及前军事首领巴育的竞争者。巴育周五宣布他将寻求连任。
泰国历史上军方均和皇室结盟，但是乌汶叻公主参选打破了这一传统权力结构。
泰国皇室向来受到民众尊敬，享有巨大影响力，尤其是泰国历史上在位时间最长、于2016年辞世的泰王普密蓬·阿杜德深孚众望。
在美国生活多年
乌汶叻公主出生于1951年，是现任泰王哇集拉隆功的长姊。她在美国留学多年，学习数学和生物化学，获得公共卫生方面的硕士学位。
1972年，乌汶叻和一名美国人结婚时，放弃了她的皇室身份。2001年，在美国生活了26年之后，她和前夫离婚返回泰国。随后，她履行皇室成员职责，但并没有重新正式获颁皇室头衔。
张平/石涛（路透社、德新社、美联社及法新社）