泰国人质讲述被绑架经历：“以色列人更惨”

（德国之声中文网）阿努查·安卡奥（Anucha Angkaew）在恐怖组织哈马斯的劫持之下，度过了七个星期不见天日、与世隔绝的生活。几天前，他已经回到在泰国的老家Ban Don Phila，并受到了村里乡亲们的热烈欢迎。

乡民们支起了帐篷，音响里播放着欢快的音乐。邻居端出一碗又一碗的"Laab Nuea"--这是泰国北部的一种特色牛肉沙拉，也是每个从异乡归来的人最想念的味道。阿奴查疲惫而憔悴地坐在父母家门前的木凳上，身边的喧闹似乎与他相距遥远，他还需要一些时间来重新适应这自由的生活。"我瘦了16公斤"，这个本来就身材细瘦的泰国男子说道。

阿努查回到父亲身边

每天一个面包一瓶水

在他被哈马斯拘禁的时日里，他每天只能依靠一个面包、一瓶水维持生命。哈马斯恐怖分子把他关在满是尘土的洞穴里，汽车电池供电的灯只有微弱的光。"我不断地祈祷，总是想起我的家人。这给我在这段黑暗的时光里带来了力量"，28岁的阿努查说。

正说着话，阿努查的一个阿姨走过来，看到外甥苍白的面庞忍不住大哭起来。"我以为再也见不到你了"，她一边说，一边将一条白色棉布带缠到阿努查的手腕上。按照泰国东北部乡村的习俗，一个人在经历了严重不幸之后，要通过这种叫做"Bai Sri Su Khwuan"的仪式，来治愈受伤的心灵。大部分在以色列务工的泰国人都来自这片地区。

在以哈战争爆发之前，大约有3万名泰国客籍劳工在以色列的农田里劳作。当10月7日，哈马斯武装人员突破边境闯入以色列的时候，大约有5000名来自远东的帮工正在加沙地带附近收割农作物。在所有被哈马斯劫持或是杀害的外国人当中，泰国公民是人数最多的。至少有39名泰国人在袭击中遇难，另外还有32人被劫持到了加沙地带。

家乡亲朋计划庆祝人质回归

外交努力促成人质获释

23名泰国人质的获释是泰国政府密集外交努力的结果。在长达数星期的时间里，曼谷方面在卡塔尔、埃及、沙特阿拉伯和阿联酋等斡旋国家的帮助下，尝试对加沙地带的劫持者施加影响。

来自穆斯林占多数的泰国南部省份的一个穆斯林代表团甚至还亲自前往德黑兰，在那里和哈马斯的代表会面。总体而言这些努力还是取得了成效：在以色列和哈马斯短暂休战的那几天里，泰国人属于最先被释放的一批外国人质。

朋友被杀害

马尼·吉拉查（ Manee Jirachat）就是其中一员。他几天前刚刚回到泰国。回家的喜悦是巨大的--但是过去七个星期的经历也给他留下了难以磨灭的伤痛。他被绑架、被囚禁，并且亲眼目睹自己的朋友被杀害。"目前我身体还可以"，这名29岁的男子说，"只是脖颈有些痛。"这是因为在10月7日那一天，哈马斯武装人员曾用机关枪抵着他的后颈，逼迫他和其他几名农场工上了一辆皮卡车的货厢。"当后斗人满了的时候，他们开枪打中了我的两个工友的头"，他垂下眼帘回忆道，"只是因为皮卡车斗里坐不下更多的人质了。这一幕我永远无法忘记。"

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"以色列人质的处境更惨"

当满载人质的皮卡车穿越边界驶入加沙地带的时候，马尼心想，自己这下必死无疑了。他和四名泰国同胞以及两名以色列人一道被带进一个隧道竖井。最初几天，他们是被捆绑起来睡在塑料布上面过夜的。哈马斯人员直到确认他们是泰国人之后，才给他们松了绑，并且允许他们白天在隧道里稍微走动走动。"那两个以色列人质更惨"，他回忆道，看守者成天对着他们大喊大叫，而泰国人之还能够得到药物。

这群人质被带着在如同蛛网一般密布的隧道中更换了三次位置。在几个星期的漫长等待之后，他们看到了一丝希望。"看守告诉我们，在休战期间我们会被释放"，马尼感到如释重负。在地下生活了50天之后，他终于可以重返家乡。

这些泰国人质可以从以色列政府那里得到折合大约13000欧元的赔偿金。尽管如此，马尼也不愿意再回到中东地区。他未来想到韩国去打工，以养活自己在泰国的家人。

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