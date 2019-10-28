泰国也拉省武装袭击15人死亡

（德国之声中文网）泰国国防部一位发言人在曼谷说，武装分子用枪支和手雷袭击了也拉省的一个村庄。他们属于"破坏南部三个边境省份和平"的团伙。泰国政府通常这样来描述该国南部的穆斯林叛乱分子。

据当地陆军发言人说，突袭的目标是一安全检查站。据报道，全副武装的袭击者首先在检查站前引爆了爆炸装置，然后开火。此外，他们还专门安置炸药诱杀前来增援的安全力量。遇难者中包括一名警察，至少有五人受伤。

受害者被送往医院

目前尚不清楚的是，究竟有多少人参与了周二(11月5日)晚上的袭击。地方安全事务发言人普罗姆垠（Pramote Prom-in）说："这是最近以来发生的最大袭击事件之一。"

也拉省的同名省会位于泰国首都曼谷以南约一千公里处。根据国防部的说法，2014年通过发动政变上台的泰国前总理巴育（Prayut Chan-o-cha）就职后立即向南部三个省份（Yala），那拉提瓦（Narathiwat）和北大年（Pattani）调遣部队加强当地安全力量。

与主要信奉佛教的其它省份所不同的是，在泰国南三省国穆斯林人占多数。自2004年以来，该地区叛乱分子与政府军之间发生的冲突，已经造成约7000人丧生。

李京慧 / 叶宣（美联社、德新社、路透社）