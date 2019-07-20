 泰国一台商化工厂爆炸，至少1死29人伤 | 经济纵横 | DW | 05.07.2021

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经济纵横

泰国一台商化工厂爆炸，至少1死29人伤

曼谷附近的一家台商化工厂发生爆炸，造成至少29人受伤，1人死亡。

Thailand | Explosion in einer Fabrik am Stadtrand von Bangkok

曼谷附近一家化工厂发生爆炸，浓烟滚滚

（德国之声中文网）周一（7月5日），泰国首都曼谷附近的一家化工厂发生爆炸，造成至少29人受伤，1人死亡。

发生在北榄府的挽披县（Bang Phli）的这场爆炸，对周围的建筑物造成了极大的破坏，一公里之外的居民区都受到影响。

这家名为明谛（Ming Dih）化学公司的工厂临近素万那普国际机场，生产泡沫和塑料制品。爆炸发生在凌晨时分。据报道，航班没有受到爆炸影响。

"最初感觉像闪电。随后，我听到有东西掉下来的声音。然后，房子开始摇晃，就像发生了地震一样。"当地居民Baitong Nisarat告诉路透社。

当局如何应对？

 

据《曼谷邮报》报道，当局调动了30多辆消防车以及直升机前往事故现场。人们看到消防员穿过爆炸之后的残垣断壁进入火灾现场。

由于担心进一步爆炸，泰国当局疏散了方圆5公里内的居民。据报道，大约有50公吨的化学物品被堆放这家工厂的五六个仓库里。

一所学校和一个政府办公楼被设置为疏散中心。救援人员继续搜寻幸存者。

消防员说，他们已经控制住了火势，但没有透露爆炸的原因。

明谛化学公司的总部位于台湾。

 

(德新社、法新社、路透社)

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