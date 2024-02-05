泰勒·斯威夫特到底有多厉害？

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美国天后级歌手泰勒·斯威夫特刚刚结束了“时代巡回”演唱会新加坡站。据估计，斯威夫特的演唱会为新加坡带来了约3.8亿美元的旅游收入，因此她也被称作“行走的GDP”。此外，桥水创始人达利欧在看完新加坡演唱会后甚至建议斯威夫特竞选美国总统。
美国歌手泰勒·斯威夫特（Taylor Swift）毫无疑问是目前世界上最成功的流行巨星。她刚刚结束了在新加坡举办的“时代巡回”演唱会（The Eras Tour），吸引了全球30万粉丝赴新加坡旅游。为什么泰勒·斯威夫特会获得甚至跨年龄层的广大歌迷的喜爱？很多人说，她的音乐能与各种人群产生共鸣，她的许多歌曲都在短短一首歌当中讲述了一个故事，而且泰勒与同时代人的不同之处，是她不断重塑自我的能力。
中国歌迷一开始称呼泰勒·斯威夫特为“小美女”，但每次泰勒冲击Billboard Hot100榜单冠军，都会出现各种强敌，最终只能屈居第二，时间久了小美女就成了“小霉女”。出于这个原因，粉丝开始叫她“霉霉”，一来是调侃一下自己的偶像，二来也有惋惜之意隐含其中。时间长了，“霉霉”就成了中国歌迷对泰勒·斯威夫特的专属爱称。
泰勒·斯威夫特在新加坡开演唱会的时候说，她妈妈的童年就是在新加坡度过的。“之前来巡演时，妈妈会开着车带我看她曾经住过的房子、就读的学校，所以新加坡对我而言并不陌生。可以来到这里与这么多美丽的人合作办这么大的演出，这让我的家人感到荣耀，对我来说也意义非凡。”
3月8日，中国著名乒乓球运动员“小胖”樊振东也现身霉霉新加坡演唱会并且疯狂飙歌。他还讽刺站在身旁的林昀儒不出汗“太夸张”。很多网友心疼林昀儒花了3000块钱的演唱会门票，其中2800听的是樊振东的演唱。12日，在WTT新加坡大满贯比赛中，樊振东被队友林诗栋淘汰，止步32强。又有网民批评他心思都花在听演唱会上，所以输了球。也有不少球迷鼓励他，胜败乃兵家常事，继续为他加油鼓气。
霉霉在新加坡连开6场演唱会，吸引了全球30万粉丝赴新加坡旅游，为当地带来了约3.8亿美元的旅游收入。她甚至被称为“行走的GDP”。也难怪东南亚国家质疑新加坡“垄断”霉霉演唱会举办权，不能享受因演唱会带来的爆炸式旅游增长。不过新加坡总理李显龙回应说，并不存在对邻国“不友好”的事。
有看法认为，社交媒体时代，明星们的政治影响力也正逐渐增大。明星们可以利用自己的影响力成为塑造选民观点和引发公众讨论的关键力量。今年“超级星期二”美国总统选举初选这一天，泰勒·斯威夫特在Instagram上发帖呼吁自己的美国粉丝在初选中投票。但是她没有提到任何政党，也没有为任何参选人背书。在新加坡观看了泰勒·斯威夫特演唱会的桥水创始人达利欧（Ray Dalio）甚至建议泰勒竞选美国总统，因为她“比任何一位候选人都更能将美国人和大多数国家的人民团结在一起”。
在第66届格莱美颁奖典礼上，泰勒·斯威夫特成为首位四度获得年度最佳专辑奖的歌手。另一个本届格莱美奖特色是女性大放光彩，包含比莉·艾利什、麦莉·赛勒斯、诗莎和莫奈等女歌手占据了得奖名单。
美国创作歌手泰勒·斯威夫特（Taylor Swift）不断刷新纪录，她的「时代巡回」演唱会电影将在今年秋季于全球电影院上映。是什么让全世界的歌迷都为她疯狂？
今年中国“双十一”购物节同往年相比正在失去热度。今年在严格的清零政策下，中国商业信心遭到打击，消费者的需求进一步被削弱，购物情绪也深受其累。
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