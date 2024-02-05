泰勒·斯威夫特到底有多厉害？

为什么几乎每个人都喜欢泰勒·斯威夫特？

美国歌手泰勒·斯威夫特（Taylor Swift）毫无疑问是目前世界上最成功的流行巨星。她刚刚结束了在新加坡举办的“时代巡回”演唱会（The Eras Tour），吸引了全球30万粉丝赴新加坡旅游。为什么泰勒·斯威夫特会获得甚至跨年龄层的广大歌迷的喜爱？很多人说，她的音乐能与各种人群产生共鸣，她的许多歌曲都在短短一首歌当中讲述了一个故事，而且泰勒与同时代人的不同之处，是她不断重塑自我的能力。