泰勒·斯威夫特创纪录 四度获格莱美最佳专辑奖

（德国之声中文网）上周日（2月4日）在美国最盛大的音乐之夜——第66届格莱美奖颁奖典礼上，女歌手们在获奖名单中大放光彩。泰勒·斯威夫特（Taylor Swift）凭借《午夜》（Midnights）摘得了当晚最令人期待的奖项——年度最佳专辑奖。

被中国粉丝称为「霉霉」的斯威夫特在台上致词时表示：「我很想说这是我一生中最美好的时刻，但当我完成一首歌，或终于写出一段我很爱的音乐桥段，或是在筛选MV画面，或者当我和我的舞者们一起工作时，我都会感到如此快乐。」

她补充说：「对我而言，奖项就是作品。」她至今已经获得了四次格莱美年度专辑奖，比格莱美历史上任何其他艺术家都要多。斯威夫特同时也宣布将在四月份推出全新专辑《The Tortured Poets Department》，这引起了网友们的关注。

麦莉·赛勒斯的首座格莱美奖

麦莉·赛勒斯（Miley Cyrus）以歌曲《花》（Flowers）首次获得最佳流行歌手奖，并在当晚晚些时候凭借这首歌获得年度制作奖。她在此之前曾八次获得提名，但从未获奖。诗莎（SZA）凭借《打瞌睡》（Snooze）获得最佳R&B歌曲奖，这是她当晚获得的三项格莱美奖之一。

比莉·艾利什（Billie Eilish）与她的哥哥菲尼亚斯·奥康奈尔（Finneas O'Connell）凭借电影《芭比》原声带中的《我为何而生》（What Was I Made For）获得年度歌曲奖。

维多利亚·莫奈（Victoria Monét）获得最佳新人奖，她在获奖感言中表示： 「我只想对每一个有梦想的人说，我希望你们能把这当成一个例子。」

诗莎与电影《芭比》成为提名赢家

诗莎因其专辑《SOS》获得九项提名。 《杀死比尔》（Kill Bill）是她以R&B形式演唱的复仇之歌，她因此获得年度制作、年度歌曲和最佳R&B歌手三项提名。

电影《芭比》也在格莱美典礼上独占鳌头，这部卖座电影的音乐获得了11项提名。英国歌手杜阿·利帕（Dua Lipa）凭借歌曲《彻夜热舞》（Dance the Night）获得两项提名。

仅次于诗莎的九项提名，R&B歌手莫奈和独立摇滚乐队boygenius的主唱布里杰斯（Phoebe Bridgers）均获得七项提名。

独立摇滚乐队boygenius获最佳另类音乐专辑奖

摇滚乐与非洲音乐

由菲比·布里杰斯（Phoebe Bridgers）、露西·达克斯（Lucy Dacus）和朱利安·贝克（Julien Baker）组成的摇滚乐队boygenius在首映式上抱走了三座大奖。他们凭借《The Record》获得最佳摇滚歌手、最佳摇滚歌曲和最佳另类音乐专辑奖。

最佳非洲音乐表演是今年颁奖典礼新增的三个奖项之一，旨在突出非洲大陆的地区音乐传统。南非歌手泰拉（Tyla）凭借歌曲《水》（Water）获奖，这位22岁的歌手在获奖感言中说：「如果你不认识我，我叫泰拉，来自南非。去年，上帝决定改变我的生活。」

（美联社、路透社）

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