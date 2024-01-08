注水导弹？美媒：情报称火箭军因腐败遭习近平整肃

（德国之声中文网）彭博社1月6日的报道援引美方知情人士称，中国火箭军内部以及整个国防工业基地的腐败现象非常严重，以至于习近平认为不得不出手整治，否则将断送他的国防大计。

一名知情人士透露，美国方面的评估中列举了几个例子来说明贪腐的后果，包括导弹中注水而不是燃料，以及西部基地导弹发射井的井盖无法有效开合等。

美方的评估认为，解放军内部的腐败导致了对其整体能力的信心流失，尤其是火箭军，也使习近平的一些军队现代化优先项目受挫。在过去的六个月里，反腐调查已涉及十多名高级国防官员。

但美方认为，习近平的地位并没有因为对军方清洗的不断扩大而受到削弱。他裁撤军方高官——包括一些在他任期内得到晋升的人——的举动表明，他对共产党的控制依然牢固。

上述美国情报评估无法得到独立证实。美国国家安全委员会发言人没有立即回应彭博社的置评请求。当被问及有关美国情报的问题时，美国国防部发言人迈纳斯（Martin Meiners）中校说，该部门的年度中国报告讨论了习近平加强和加快解放军反腐调查的努力，但没有提供更多细节。

未来几年对台动武几率变小？

过去半年间，中共对火箭军为首的军队高层开展了清洗，已有至少15名军方高层将领和主管被裁撤。去年7月，中共中央军委装备发展部公告征集“全军装备采购招标评审专家违规违纪线索”， 追溯自2017年10月以来违规采购招标行为。7月底的官方消息显示，火箭军司令员李玉超和政委徐忠波均被撤职。

去年12月29日，中国人大常委会免去九名军方将领的人大代表职务，包括三名上将和四名中将，其中5人有火箭军背景，至少2人属于装备发展部。全国政协此前也撤销三名军工企业高层的政协委员资格。

解放军将领——“高危职业”? 十人晋升上将 八月一日，是中国人民解放军建军周年的纪念日。依照惯例，“建军节“通常都会有一批军中将领被晋升军阶。7月31日，中共军委主席习近平出席授衔仪式，十名将领获得上将军衔，除海军司令沈金龙，空军司令丁来杭之外，比较受关注的还有受到美国制裁的装备部长李尚福。中国军方公开信息显示，今年以来，已有69人晋升少将，19人晋升中将。

解放军将领——“高危职业”? 习近平与“军队反腐” 2012年，习近平出任中国党政军最高领导人以来，发起了一场广泛而严酷的“反腐败”斗争，而军队首当其中，高层几乎被全面重组。中国官方数据显示，68名副军级以上军官受到严惩，其中副国级2人（上将），正大军区级4人（上将），副大军区级11人（中将9人，少将2人）。图为习近平同日后落马的参谋总长房峰辉上将在一起。

解放军将领——“高危职业”? 房峰辉 - 士兵、上将、阶下囚 房峰辉是中国军队高层中为数不多的科班出身的将军之一：他毕业于中国国防大学战略指挥专业。1968年入伍后，用大约三十年的时间，完成了“从士兵到将军”的转变，一度曾是中国最年轻的大军区司令员。2009年，中共建政六十周年庆典上，他曾是阅兵总指挥。2019月2月，一度官至中共中央军委联合参谋部参谋长的房峰辉因受贿被处以无期徒刑。

解放军将领——“高危职业”? 中国人民解放军总政治部主任张阳 同房峰辉同时从公众视野中消失的另一名高级将领是张阳。2017年11月23日上午，中央军委政工部首任主任张阳在家中自缢死亡，他也是1990年以来第一个个在职接受调查的中央军委委员。《解放军报》批评他以自杀逃避党纪、国法惩处，“行径极其恶劣”。

解放军将领——“高危职业”? 原中央军委副主席郭伯雄 绰号”西北狼“的郭伯雄2002年11月起担任中央军委副主席，因此，随着他的落马，他也就当之无愧地成为迄今为止中国军队中被调查的职务最高、资历最深的一位军官。2016年7月25日，郭伯雄因受贿罪一审被判处无期徒刑，褫夺上将军衔，郭伯雄本人当庭表示不上诉。

解放军将领——“高危职业”? 中央军委副主席徐才厚 2014年六月和七月，中共中央先后宣布因涉嫌贪腐和违纪，开除曾任中央军委副主席的徐才厚党籍，军籍以及上将军衔。一年后的3月15日，徐才厚因膀胱癌终末期去世，军事检察院对徐才厚作出不起诉决定。

解放军将领——“高危职业”? 原中国人民解放军总后勤部副部长谷俊山 17岁入伍的谷俊山，后来官至负责营房基建的总后勤部副部长。2012年5月，18大召开数月前，谷俊山就被正式停职接受调查。媒体披露的内幕称，对谷俊山老家清查时，查出其地下室藏有大量军用专供茅台，金船，金脸盆，以及一尊纯金毛泽东像，涉嫌贪污的物品用了四辆卡车才装完。2015年，谷俊山被判处死缓。

解放军将领——“高危职业”? 反腐斗争惨烈 中共18大以来被查处的将领还有空军原政委田修思、中央军委联合参谋部原副参谋长、武警部队原司令员王建平和国防大学原校长王喜斌。据《解放军报》2017年9月20日披露，中共十八大以来，中国军队共立案审查4000多起，给予纪律处分1.3万余人。中国网民戏称：这是中共建军以来，“牺牲”最大的一场“战役”。

解放军将领——“高危职业”? ”航天将军“也难免“落马” 钱卫平曾在中国的航空航天业扮演重要角色，曾担任中国“嫦娥一号”“嫦娥二号”月球探测任务测控系统总设计师，天宫/神八交会对接、天宫/神九载人交会对接的测控通信系统总设计师等。2019年4月，升任中央军委装备发展部副部长，三个月之后，因涉嫌严重违纪和职务违法犯罪，被中央军委纪委监委立案审查调查。此前，曾有传闻称，钱卫平涉嫌间谍行为。

解放军将领——“高危职业”? 胡锦涛 - 孤独的前军委主席 习近平的反腐大旗下，军中各路”老虎“纷纷落马。胡锦涛担任主席的十七届中央军委高层几乎全军覆没，军委两位副主席都是”重大犯罪分子“。中国网民戏称，原来胡锦涛总书记是常年战斗在敌人心脏里的”孤胆英雄“。



此前全国人大常委会在10月24日免除了李尚福的国防部长与国务委员职务。李曾任中央军委装备发展部部长。

为了实现习近平提出的2027年实现军队现代化的目标，中国对军方投入巨资。习近平还将火箭军提升至核心地位，用为一旦武力攻台，火箭军必将发挥关键作用。

彭博社引述的消息人士指，鉴于习近平仍在大刀阔斧地整肃军队，美国官员现在认为，中国领导人在未来几年内考虑采取重大军事行动的可能性低于之前。



（彭博社、美国之音）

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