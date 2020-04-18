 注射消毒剂：特朗普的新“神药”? | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.04.2020

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时政风云

注射消毒剂：特朗普的新“神药”?

消毒剂可以迅速杀灭门把手上的新冠病毒，紫外线可以显著缩短体外环境中病毒的存活时间。在听完了专家的上述介绍后，美国总统特朗普当众表示，专家不妨研究是否能直接向人体内注射消毒剂，或者将紫外线“直接送入体内”。

Washington Weißes Haus Coronavirus PK Trump (picture-alliance/CNP/M. Reynolds)

特朗普：为什么不试试直接向人体内注射消毒剂呢？

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特朗普表示依然不相信武汉修订后的病亡数字，认为中国数字一定比美国更高。同时，美国多名国会议员提出法案，拟就疫情损失向中国政府追偿。美医护人员不久前也向中国当局提起诉讼，指控中方在疫情早期买空了全球防疫物资。 (18.04.2020)

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(德国之声中文网) 不久前，美国总统特朗普为抗疟疾药物羟氯喹摇旗呐喊，称这可能是"上帝的礼物"。

据福克斯新闻网稍后报道，美国食品与药品管理局3月底对这一抗疟疾药品用于新冠病毒予以"紧急情况下使用的授权"。

不过，美国学者本周公布的初步临床研究结果显示，羟氯喹负作用显著，试验组的死亡率明显高于对照组，而在疗效方面，试验组病人最终必须使用呼吸机的概率也没有低于对照组。

羟氯喹的希望正在破灭，特朗普似乎将目光投向了又一味"神药"。周四晚间(4月23日)，他在白宫记者会上当众表示，既然消毒剂可以在一分钟内杀死病毒，科学家不妨检验一下直接向人体内注射消毒剂的可能性，"这会很有趣。"

在总统发言前，美国政府的一名专家在记者会上介绍说，普通的消毒剂、漂白剂可以迅速杀灭门把手等干燥金属表面上的新冠病毒。

但是，从来没有任何科学证据表明，消毒剂可以注射到人体内用于杀灭病毒。不少医学专业人士指出，特朗普建议的这种做法甚至会危及性命。

政府专家在记者会上还指出，在阳光直射下，体外环境中的病毒存活时间显著缩短。特朗普之后说道："假设我们可以用巨大的剂量来运用于人体，比如紫外线，或者一种强光。假设我们可以把光线带到人体内，不管是透过皮肤还是什么其他方式。"

特朗普关于注射消毒剂以及强光照射杀病毒的言论，引发了许多医护人员的抨击。纽约市西奈山医院诊断放射科副主任卢克施泰因(Robert Lookstein)就在推特上表示，"难以置信，这是在近90万起感染病例、5万余人在60天内死亡后……这就是我们选出的总统。"

华裔医生顾优静也在推特上指出，前两天，亚利桑那州的一对夫妻已经在听了特朗普吹嘘羟氯喹后，喝下了含有羟氯喹成分的鱼缸清洗剂，"向体内注射清洁剂会杀死你……不论假消息有多么愚蠢，我们必须抗击这种会致命的假消息。"美国福克斯电视台则报道称，喝下鱼缸清洗剂的这位女士表示，她并非特朗普的支持者，而是一名民主党人。

特朗普的政治对手也没有放过这个机会。民主党总统候选人拜登就在推特上表示："紫外线？注射消毒剂？特朗普更应当致力于扩大检测，为医疗系统的员工提供更多的防护物资。"

文山/苗子/(德新社、法新社等)

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