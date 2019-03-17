波音737Max空难的背后：设计有误、监管失察？

（德国之声中文网）路透社引述三名对狮航空难黑匣子内容知情的消息人士称，坠机前，机上飞行员试图从一本操作手册中寻找答案，以解决飞机俯冲的问题，但可惜时间不够，飞机后撞击水面，机上189人全部遇难。

其中一名消息人士向路透社表示，狮航失事机长首先请副驾驶查阅一本快速参考手册，其中包括异常情况的列表清单。最后时刻，机长请副驾驶控制飞行，他本人试图从手册中寻找解决方法。

据德国《明镜周刊》报道，波音向飞行员提供的手册中，并未提及737Max机型新软件MCAS的存在，而该软件的作用恰恰是，当飞机的攻角有失速的危险时，自动将机头方向下调。然而，波音737Max机型新安装的MCAS软件却存在一个严重的隐患：其对于飞机攻角的判断，仅来自于唯一的一个传感器。一旦该传感器数据有误，就将错误的启动下调机头方向的机制。相比较，空客320的数据取自三个传感器，电脑系统要求其中至少两个数据相吻合。

该报道还写道，波音公司原本计划淘汰自1968年起飞的737机型，然而全新的机型设计生产可能需要10年之久，而竞争对手空客公司凭借A320neo已经在抢占美国中短程机型市场。波音后来决定对737进行更新，采用了A320neo的同类型节能引擎。然而，由于737机身较窄，而引擎较大，波音公司不得不对安装引擎的体位作出调整，从而致使飞机的重心前移。而MCAS软件就是为了应对这一重心变化。

路透社报道说，波音公司则表示，手册中有一处操作步骤用于对应狮航失事客机所遇到的问题。而自从去年10月狮航空难以来，波音公司也在寻求对MCAS软件进行更新，以改变该软件在何种情况下可启动反失速机制的权限。

狮航空难后

欧洲、加拿大将独立审核波音737Max安全性能

与此同时，欧盟和加拿大表示，未来，他们将对波音737Max的安全性能进行自己的审核验证。欧洲航空安全局（EASA）表示，对于波音任何设计上的改进，都将进行深入的审核，"如果我们的问题得不到可以接受的解答，我们不会允许该机型飞行。"

加拿大则表示，未来将独立对737Max作出认证，而不是接受美国联邦航空管理局（FAA）的批准结果。加拿大将对MCAS进行"彻底的审核"。

美国联邦航空管理局批准波音过程受质疑

美国交通部长赵小兰（Elaine Chao）则指示该部总检察长对FAA批准波音737Max的过程进行核查。赵小兰要求"审核中应汇编有关波音737Max机型的批准过程客观而详细的事实性历史"。

《纽约时报》报道指，美国联邦航空管理局（FAA）在监管上存在令人质疑的方面。一是审核职能的"外包"。根据2005年的一项方案，FAA允许波音等制造商挑选本公司的雇员帮助审批工作。737Max自2012年开始审批过程，是该方案下通过的首批客机机型之一。二是，为应对外国竞争，加速审批的过程对波音这样的美国公司而言，至关重要。一位曾任职FAA的飞行安全专家德莱科恩（Michael Dreikorn）表示，波音与FAA的关系"几乎是共生的，太密切了"。

该报道引述知情人士称，FAA高层在此前对737Max的批准过程中，甚至对MCAS软件不知情，仅较低层级的FAA官员知道该软件的存在。

华盛顿的美国联邦航空管理局

特朗普提名FAA新局长

美国总统特朗普周二（3月20日）提名达美航空公司（Delta Air）退休主管迪克森（Steve Dickson）为FAA局长。迪克森曾在达美航空公司就职27年，曾飞行737等波音机型。在那之前，他是美国空军飞行员。

过去14个月，FAA并没有正式的局长，而是由副局长代理职责。